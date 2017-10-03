الأرقام التاريخية تسرق الأضواء في الليغا

الدوري الفرنسي يشتعل بعد زلزال سان جيرمان وإنهيار البطل

{ مدن – وكالات: انقضت الجولة السابعة من الليجا، والتي حافظ فيها برشلونة على الصدارة محققا العلامة الكاملة بفوزه على لاس بالماس بثلاثية نظيفة، كما حقق فيها ريال مدريد أول انتصاراته على ملعبه أمام إسبانيول بثنائية نظيفة. وفيما يلي 10 حقائق وغرائب عن الجولة:

برشلونة على بعد انتصارين

بعد تحقيقه لسبعة انتصارات في الليجا هذا الموسم، يصل برشلونة لـ14 انتصارا متتاليا، ويبقى على بعد فوزين فقط عن أفضل سلسلة انتصارات حققها الفريق الكتالوني، وهو الرقم الذي قد يعادله حال تخطي أتلتيكو مدريد ومالاجا. وبعد الفوز الذي تحقق على كامب نو بثلاثية على حساب لاس بالماس، يرتفع عدد الانتصارات التي حققها المدافع الدولي جيرارد بيكيه في الليجا مع البارسا إلى 150 فوزا، من أصل 273 مباراة، مسجلا 24 هدفا. أما بالنسبة للأرجنتيني خافيير ماسكيرانو فقد خاض مباراته رقم 200 في الدوري الإسباني، محققا الفوز في 151 مباراة. وواصل إشبيلية أرقامه الرائعة على ملعبه سانشيز بيزخوان، بعد انتصاره الأخير بثنائية نظيفة على حساب مالاجا، لتكون هذه المباراة رقم 17 له دون هزيمة وسط جماهيره في الليجا، حيث تعود آخر هزيمة له إلى 4 نوفمبر/تشرين ثان 2016 عندما سقط أمام برشلونة بهدفين لواحد، سجلهما وقتها الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوائي لويس سواريز.

زيدان.. 50 انتصارا

حقق الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، الفوز رقم 50 كمدرب مع الفريق الأبيض، وذلك بعد الفوز بثنائية على إسبانيول، وذلك من أصل 65 مباراة، خسر في خمس منها فقط وتعادل في عشرة، وفيها سجل فريقه 182 هدفا ودخل مرماه 63 . وحقق ريال مدريد الانتصار رقم 100 له أمام إسبانيول الكتالوني وذلك من أصل 167 مواجهة بينهما في الليجا. بينما حقق الفريق الأبيض والأزرق، الذي لم يفز في آخر 20 مواجهة أمام الملكي، الفوز في 34 منها. وخاض الأرجنتيني دييجو سيميوني، اللاعب السابق لأتلتيكو والذي يتولى تدريبه الآن، إجمالي 500 مباراة مع الروخيبلانكوس في المكانين. وشارك سيميوني كلاعب في إجمالي 172 مباراة، سجل خلالها 30 هدفا على فترتين (1994-1997) و(2003-2005)، وخاض كمدرب 328 مباراة منذ توليه زمام الأمور في 2011 .

ويعد التعادل الذي تحقق بين ريال سوسييداد وريال بيتيس على ملعب أنويتا (4-4)، هو الأضخم من حيث عدد الأهداف في الليجا منذ تسعة أعوام. وتعود آخر نتيجة بهذا الحجم إلى 26 من أكتوبر/تشرين أول 2008 عندما تعادل فريقا فياريال وأتلتيكو مدريد بنفس العدد من الأهداف. كما تعد النتيجة هي الأضخم منذ 26 أبريل/نيسان 2017 عندما فاز ريال مدريد على ديبورتيفو 6-2 وبرشلونة على أوساسونا 7-1 .

خيتافي يتذوق مرارة الهزيمة

سقط خيتافي بهدفين لواحد على ملعب ريازور أمام ديبورتيفو لاكورونيا، ليتذوق مرارة الهزيمة رقم 200 له بدوري الدرجة الأولى من أصل 463 مباراة له، حقق خلالها أيضا الفوز في 149 مناسبة والتعادل في 114 مباراة.

ميتشل يعادل أسوأ أرقامه

عادل المدرب خوسيه ميجل جونزاليس ميتشل، مدرب مالاجا، أسوأ معدل له في عدد المباريات بدون انتصار بالليجا، بإجمالي تسع مباريات متتالية، وذلك بحسب الاحصائيات الرسمية الصادرة عن رابطة الليجا، بعد السقوط بثنائية نظيفة أمام إشبيلية.

واستهل المدرب الإيطالي جياني دي بياسي مشواره كمدرب لألافيس بانتصار هو الأول هذا الموسم لفريقه، والذي جاء تحديدا أمام الفريق الوحيد الذي سبق أن قاده بالليجا الإسبانية، ليفانتي، والذي سبق وتولى زمام أموره في موسم 2007- 2008 لمدة 25 مباراة، بمعدل ستة انتصارات وثلاثة تعادلات و16 هزيمة.

الدوري الفرنسي يشتعل

من جهة اخرى كانت الجولة الثامنة من منافسات الدوري الفرنسي، مليئة بالأحداث المثيرة سواء على مستوى النتائج أو خارج حدود المستطيل الأخضر. وشهدت الجولة تسجيل 32 هدفًا، مع ارتفاع معدل الخشونة والالتحامات القوية التي دفعت حكام المباريات لإشهار 37 بطاقة صفراء و6 كروت حمراء.

زلزال سان جيرمان

لم يستغرق العملاق الباريسي مدة طويلة لاستعادة الانتصارات بعد التعادل السلبي في الجولة الماضية مع مونبلييه، حيث عاد إليه النجم البرازيلي نيمار ليساهم بقوة في هزيمة بوردو بفوز كاسح بنتيجة 6-2، في عرض وصفته بعض وسائل الإعلام الفرنسية بأنه زلزال باريسي داخل حديقة الأمراء. ويعيش فريق موناكو، حامل لقب الدوري الموسم المنصرم، ومدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، مدة عصيبة للغاية. وتعثر موناكو مرتين على التوالي بملعبه (لويس الثاني) خلال 4 أيام فقط، بسقوط مدوي أمام بورتو البرتغالي بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال، إضافة إلى فقدان نقطتين في سباق المنافسة على الصدارة بالتعادل مع مونبلييه 1-1 .

كارثة أميان

لم يسعد فريق ليل كثيرًا بتقدمه بهدف مبكر في شباك أميان بعد مرور 15 دقيقة فقط، حيث انهار سور الملعب أثناء احتفال جماهيره بالهدف، مما أسفر عن إلغاء المباراة نتيجة سقوط 29 جريحًا بعضهم تم نقله إلى المستشفى بسبب خطورة الإصابة. وتم فتح تحقيق عاجل لبحث أسباب الحادثة، بعدما اتهم مسئولو أميان جماهير ليل بأنها السبب في الكارثة، وليس سوء منشآت الملعب. ووجد فريق أولمبيك مارسيليا نفسه متأخرًا بهدفين في أول 16 دقيقة من مباراة نيس، إلا أن أبناء المدرب رودي جارسيا لم يستسلموا وأنهوا اللقاء لصالحهم بأربعة أهداف، لينتزعوا فوزًا ثمينًا خارج ملعبهم، وقفزوا به إلى المركز الثالث.

بديل القرن

في الدقيقة 73، شارك السنغالي سليماني كامارا مهاجم مونبلييه من على مقاعد البدلاء ليهدي فريقه نقطة ثمينة انتزعها من أنياب البطل موناكو بهدف قاتل في الدقيقة 90 . إلا أن الحدث الأبرز أن سليماني كامارا واصل هوايته في هز شباك المنافسين والخصوم، وتقديم الهدايا لمدربيه. وبات كامارا أفضل لاعب بديل بالدوري الفرنسي خلال القرن الـ 21، حيث سجل 23 هدفًا ليبتعد بفارق كبير عن آلان بيير فراو الذي سجل 14 هدفًا.