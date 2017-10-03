بارتوميو يتحدث عن مصير برشلونة

{ مدريد – وكالات: ظهر الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة الإسباني، أمام وسائل الإعلام للحديث عما وقع من أحداث استثنائية قبل مباراة لاس بالماس، والتي لعبت بدون جمهور، بالتزامن مع التصويت على انفصال كتالونيا عن إسبانيا. وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: في السنوات الأخيرة انضممنا للميثاق الوطني للاستفتاء لأننا ندعم الحرية. وعن اللعب خلف الأبواب المغلقة قال أعربنا عن رفضنا وإدانتنا للعنف الذي حدث لمنع الملايين من التصويت، اتخذنا بعض القرارات واتفقنا، أنا أفهم أن العديد من الشركاء والمشجعين كانوا ينتظرون منا إلغاء المباراة، ولكن لم نحصل على موافقة رابطة الليجا، وقررنا اللعب خلف الأبواب المغلقة. وأضاف رأينا ما حدث في بلادنا، إنه أمر غير مقبول ولقد اكتسب الكتالونيين الحق في أن يتم سماعهم، وككيان عالمي نوضح للعالم الوضع في بلادنا. وعن إمكانية اللعب في دوري آخر حال انفصال كتالونيا قال :في حالة الاستقلال، يجب على النادي والشركاء أن يقرروا الدوري الذي سوف يلعب فيه البارسا.