25 تذكرة مونديالية تحسم الشهر الحالي

رونالدو وميسي مهدّدان بالتخلف عن آخر عربات كأس العالم

{ مدن – وكالات: وصلت تصفيات مونديال روسيا 2018 إلى أمتارها الأخيرة، وتتبقى 24 بطاقة ستحسم أغلبها بين الخامس والعاشر من أكتوبر / تشرين أول الجاري.

رونالدو في خطر

ففي أوربا على سبيل المثال يفصل انتصار واحد كلا من إسبانيا وإنكلترا وألمانيا بطلة العالم وسويسرا وصربيا عن اللحاق بقطار روسيا، إلا أن الوضع أكثر تعقيدا لمنتخبات مثل فرنسا والبرتغال بقيادة نجمها رونالدو، وإيطاليا وهولندا. وحقق المنتخب البرتغالي في الجولة الماضية فوزًا هامًا على نظيره المجري (1-0)، ليستمر في مطاردة سويسرا، متصدرة المجموعة بفارق 3 نقاط أمام رفاق كريستيانو رونالدو. ومع تأهل بلجيكا، تكون المنتخبات الأوربية التي ستشارك في روسيا 13، هي الفرق متصدرة المجموعات التسعة، بالإضافة إلى المنتخبات الأربعة التي ستفوز بمباريات الملحق بين أفضل 8 من أصحاب المركز الثاني في المجموعات، والتي ستقام عبر لقائي ذهاب وعودة يومي 9 و14 نوفمبر / تشرين ثان المقبل.

مونديال بدون ميسي؟

الوضع أكثر تعقيدا في تصفيات أمريكا الجنوبية (كونميبول) فبعدما ضمنت البرازيل التأهل لكأس العالم، يتوقف حجز بطاقة أوروجواي وكولومبيا على فوزهما على فنزويلا وباراجواي على الترتيب في الخامس من الشهر الجاري.

أما المباراة المنتظرة فتلك التي تجمع في نفس اليوم الأرجنتين وبيرو على ملعب لا بومبونيرا في بوينس آيرس والتي نفدت جميع بطاقات حضورها الـ49 ألفا. هزيمة الأرجنتين في تلك المباراة قد تجعلها خارج المونديال، ما يعني أن نجم منتخب راقصي التانجو ليونيل ميسي (30 عاما) قد يفقد ما يمكن أن تكون فرصته الأخيرة لحصد أكثر لقب يتعطش له.

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في التصفيات بـ24 نقطة بفارق الأهداف خلف بيرو الرابعة والتي سيمنحها الفوز عمليا بطاقة التأهل للمونديال، في انتظار نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام كولومبيا في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول. كما تحظى تشيلي صاحبة المركز السادس بـ23 نقطة بفرصة تجاوز راقصي التانجو وانتزاع المركز الخامس الذي يلعب صاحبه مباراة ملحق فاصلة أمام نيوزيلندا.

وتستقبل تشيلي في الخامس من الشهر الجاري، الإكوادور، وتحل ضيفة في الجولة الأخيرة على البرازيل. وهكذا تتنافس بيرو والأرجنتين وتشيلي على بطاقة التأهل المباشرة للمونديال للمنتخب صاحب المركز الرابع ومنتخب واحد منهم سيخوض الملحق باحتلاله المرتبة الخامسة، فيما ستنتهي رحلة منتخب صاحب المرتبة السادسة عند التصفيات وسيغادر قطار روسيا.

وفي تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) المكسيك هي المنتخب الوحيد الذي حجز بطاقة التأهل بينما تتنافس على بطاقتين كوستاريكا صاحبة وصافة التصفيات بـ15 نقطة تليها بنما بعشر نقاط ثم الولايات المتحدة رابعة بتسع نقاط بفارق الأهداف أمام هندوراس الخامسة، أما صاحب المركز الرابع فسيخوض مباراة ملحق أمام الفائز من لقاء تصفيات آسيا بين أستراليا وسوريا. تحتاج كوستاريكا التي تستقبل هندوراس في السادس من الشهر الجاري في الجولة قبل الأخيرة وتحل ضيفة على بنما في الأخيرة في العاشر من الشهر ذاته، لنقطة واحدة فقط للتأهل.

وتقام مباراة مهمة في نفس اليوم بين الولايات المتحدة وبنما في أورلاندو. فمنتخب أبناء العم سام لن يسمح بحدوث أي خطأ عقب خسارته أمام كوستاريكا بهدفين نظيفين وتعادله مع هندوراس (1-1) وقبل مباراته الأخيرة حينما يحل ضيفا على ترينيداد وتوباجو. أما بنما فحلم خوض أول مونديال في تاريخها يحفزها على الفوز على الولايات المتحدة ثم كوستاريكا في الجولة الأخيرة.

أفريقيا وآسيا

في أفريقيا لم تحسم بعد بطاقات التأهل الخمسة، علما بان مصير منتخبات تونس ونيجيريا وكوت ديفوار ومصر التي تأتي على رأس مجموعاتها بفارق نقاط عن الوصيف يتوقف على نتيجة آخر جولتين، اما المجموعة الرابعة فالمنافسة محتدمة بين بوركينا فاسو صاحبة الصدارة بست نقاط ومنتخب الرأس الأخضر الذي يأتي في الوصافة بفارق الـهداف، بينما تحتل السنغال المرتبة الثالثة بخمس نقاط. أما آسيا فحجزت إيران وكوريا الجنوبية والسعودية واليابان بطاقات التأهل لروسيا، فيما تخوض سوريا وأستراليا مباراتين الأولى في ماليزيا في الخامس من الشهر الجاري والثانية في سيدني بعد 5 أيام والفائز سيواجه رابع تصفيات الكونكاكاف في مبارة الملحق الفاصل.