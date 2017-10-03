خفايا الحرم الجامعي

مصابيح تضيء الحياة

في تشكيلة الحكومة الجديدة ستكون هناك وزارة تأخذ الصدارة حيث جميع الوزارت تنطوي تحت جناحيها ألا وهي وزارة الفساد. فالجدير بالذكر ان الفساد نخر البنية التحتية للمجتمع ولم تفلت منه اي منظومة سياسية ، اجتماعية ، تعليمية ، تربوية ،أو حتى دينية. فكيف اذا كان الفساد الأعمق والاعم هو بوزارة التعليم التي تنطوي تحتها التربية و الاخلاق والدين ليصبح الانحلال شعارا رسميا في اهم منظومة تأهل الجيل الجديد للحياة . فاذا كان جيل قد يسقى العلقم فكيف ستكون ردة فعله على الحياة ؟

الحقيقة ان الحرم الجامعي يشهد حالة من الانفلات الاخلاقي والقانوني والعلمي سواء من هيئة التدريس الموقرة او الطالب نفسه و هنا لا يتم التعميم فليس كل من بالحرم الجامعي ليس لديه مبادئ ، لكن نلقي الضوء لعلنا نعالج قضية تنخر بالمجتمع . فما يحدث من هيئة التدريس في كثير من الأقسام مخجل حتى النقاش به فهو يسبب صدمة للقراء . فالكثير من الاساتذة يتعامل مع قضايا الطالب كأنها املاك شخصية وصفقات وبالتالي هناك كثير من الطلبة يسيئ الى الكادر التعليمي. وفي حوار مع احد اعضاء هيئة التدريس في الجامعة الدكتور (ص.ج) وقد صرح انه يوجد فساد فعلي و افتراضي في الحرم الجامعي بالنسبة للفساد الفعلي تكاد تكون النسبة متساوية بين الطلبة والطالبات وهيئة التدريس ، لكن الافتراضي والتي تشمل الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعية وهنا عادة ما يكون الطلاب هم اسبق باشعال الفتيل واثارة الفساد الاخلاقي المتمثل بالعلاقة الجنسية او ما يسمى بالعامية (الكبل).

صورة شخصية

وهناك من يقوم بأخذ صور لهم ومن ثم تهديدهم وفضحهم على مواقع التواصل الاجتماعية . اما عند اساتذة الجامعة فيأتي الامر بصورة مختلفة ومتشعبة باتجاهين الاتجاة الاول هو من الطالبة نفسها فهي من تستميل الاستاذ بإغراءات اما لانها معجبة به وتتمنى الارتباط به حتى وان كان متزوجا . او انها تريد منفذا لها لتتخلص من الامتحانات او هناك محاولة لايقاعه وابتزازه وتشويه صورته وهناك من يستجيب لتلك الاغراءات وينفذ المطلوب . والاتجاه الثاني هناك مجموعة من الاساتذة من يمتلك الجرأة من يطلب الجنس العلني والصريح من الطالبات ويهددها في مستقبلها و كيانها ليبتزها لجعلها بين المطرقة و السندان خاصة أولئك الاستاذة الذين يتميزون بالصلابة واكثرهم ادعاء بالمثاليات فان اشتكت لا احد يصدقها و ان سكتت نال منها ما نال فهو يعرف أين يلقي شخصه ويلقي بشباكه نحو فتيات نادرات لا حيلة لهن و لا قوة. وهنا تكون الأغلبية بالامتياز للبنات و يحصل ظلم للشباب من حيث المعاملة والتفرقة بينهم . اما من جانب اخر فالطالبة الجامعية عادة ما تكون مظلومة فما تحركت فتاة خطوة الا وانهالت عليها كلمات من كل صوب قد تكون غزلا او كلمات نابية جنسية صريحة حيث ان الطالبة تكون بمفردها ولا يكون احد من عائلتها رفيقا لها فتتعرض للتحرش بالجامعة اكثر من تعرضها لذلك بالشارع . ومن جانب اخر لابد ان نسلط عليه الضوء لا توجد امانة علمية مطلقاً عند بعض الدكاترة فغالبية الابحاث و المشاريع واللوحات تتم نسبها الى الدكتور المشرف و يتم بيعها تحت اسمه ليس اسم الطالب و يحصل الدكتور على الترقية و الاشادة و يظل الطالب عاطلا عن العمل مجهول الهوية . وحيث أكدت الدكتورة ( أ.أ ) ان الموضوع لا يخلو من المجاملات العلنية ما بين كادر التعليم والذي يتم على اساسه توظيف المعيدين وإعطاء الدرجات على اساس المعرفة والمحسوبية والأحزاب حيث ان الجامعة أصبحت جزء من المحاصصة . حيث ان اكثر المتوظفين ليس لديهم معلومات عميقة في مجال تعيينهم وبالتالي يقمع الطالب ولا يتيح له فرصة الابداع أنما يفرض عليه ما يعرفه هو وفق نمط و قالب معين. وغير ذلك فالطالب مظلوم بدرجة الامتحان التي تعبر قرارا نهائيا صادرا من الاستاذ ولا يحق له الطعن بها او التشكيك و هنا يتوه الطالب وينحدر مستوى التعليم و السلوك فاذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة اهل البيت الرقص .

وقفة جادة

لابد ان تكون لنا وقفة تجاه هذا الموضوع الذي ينخر ببنية المجتمع ولابد ان تتوفر للطلاب جهات تحافظ على حقوقهم التعليمية من ان تسلب وتهضم لتنسب لمن لا امانة ولا شرف له . ويجب ان يتقاضى كل متهاون لتطهير الحرم الجامعي من الفساد الاداري و الاخلاقي والعلمي سواء أكان من هيئة التدريس او الطالب نفسه فاللعلم قدسية واجبة وللحرم الجامعي احترام . لابد ان تكون هناك خطوط حمر لا يجب احد ان يتجاوزها فرقي الامم يكمن خلف تقديرها للعلم . فمن سلك طريقا يبتغي به علماً سهل الله طريق الى الجنة . ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .. هناك فلسفة اؤمن بها جداً ان فشل الطالب لا ينم الا عن فشل الهيئة التدريسية لذلك اجعلوا ضمائركم هي مصابيح تنير لكم طرقات الحياة الحالكة .

فاطمة الزهراء الخرساني – كربلاء