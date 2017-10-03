دمشق تؤهل تمثالاً دمره داعش بعد الهجوم على تدمر

خبير لـ (الزمان): ترميم الآثار بحاجة إلى خبرات ومبالغ طائلة

بغداد ــ داليـا أحمـد

اكد خبير في مجال الاثار ان الازمة الاقتصادية وهبوط اسعار النفط تحول دون ترميم الاثار التي دمرت في الموصل على يد تنظيم داعش الارهابي فيما عرضت في العاصمة السورية دمشق? ? تمثالا يعود لألفي عام بعد ترميمه إثر تعرضه لأضرار جسيمة خلال هجوم داعش على مدينة تدمر الأثرية. وكان تمثال أسد اللات أحد القطع الأثرية العديدة التي دمرها داعش في تدمر بعد أن انتزع التنظيم المدينة لمرتين من الحكومة السورية خلال الحرب الدائرة منذ أكثر من ست سنوات.

ترميم آثار

وقال الاكاديمي في فن التاريخ الحديث الخبير محمد جاسم العبيدي لـ (الزمان) امس ان (من اكبر الامور التي تعرقل مشروع اعادة ترميم الاثار التي دمرها داعش الارهابي هي الازمة الاقتصادية منذ عام 2014 وهبوط اسعار النفط حتى اصبحت الحكومة الاتحادية في ازمة حاليا لا تستطيع ترميم وتأهيل المناطق المدمرة لحاجتها الى امكانيات مادية وعليه لاحظنا توجه منظمة اليونسكو وتعهدها بعد اشارتها للدولة العراقية بعد تحرير الموصل من داعش ان تتدخل وتعيد ترتيب وتأهيل الاثار المدمرة لكن المسؤولين عن متحف الموصل اعلنوا ان العديد من الاثار الثمنية قد سرقت، كما ان المتحف شهد عمليات التهريب من مكان المتحف الذي يعد ثاني اكبر متحف في العراق)، واضاف ان (هناك لجانا مشتركة تشكلت مع لجنة الاثار والسياحة والثقافة بالتنسيق مع مركز المحافظة لاحصاء الاثار الموجودة والمواقع الاثرية واعداد تقرير الى منظمة اليونسكو والوزارة بذلك)، واشار العبيدي الى ان (خبراء التنقيب الاجانب بحثوا في الاثار التي تقع بالقرب من مقام النبي يونس واكتشفوا بان معظمها قد تم تهريبها لخارج العراق والقسم الاخر دمرلذلك نحن بحاجة الى اموال كثيرة لاعادتها وهناك مبادرة من المنظمة العربية للثقافة والعلوم فضلا عن منظمة جيكية لتبني متحف الموصل وضرورة العمل المنهجي بتقديم المعلومات التفصيلية والخطط لتحقيق الاهداف)، وتابع ان (بريطانيا بادرت بتدريب عدد من الخبراء وتقديم خطة للمناطق الاثرية التي دمرها داعش للعمل على برنامج في المتحف البريطاني لاكتساب الخبرات)، واضاف ان (حجم الدمار والخراب الذي تعرض له العراق كبير حيث ان داعش احالت المنطقة الى اكوام من الحجارة في مدينتها القديمة وما تحويه من اثار وبوابة منارة الحدباء وان جميع تلك المناطق الاثرية تعرضت الى الخراب).فيما عرضت دمشق تمثالا يعود لألفي عام بعد ترميمه إثر تعرضه لأضرار جسيمة خلال هجوم تنظيم داعش على مدينة تدمر الأثرية.وكان تمثال أسد اللات أحد القطع الأثرية العديدة التي دمرها داعش في مدينة تدمر بعد أن انتزع التنظيم المتشدد المدينة مرتين من الحكومة السورية خلال الحرب الدائرة منذ أكثر من ست سنوات. ودمر مسلحو داعش التمثال البالغ وزنه 15 طنا في 2015 خلال سيطرتهم على تدمر في المرة الأولى. ونقل إلى دمشق ليخضع لأعمال ترميم عندما استعادت قوات السورية السيطرة على المدينة بدعم عسكري روسي في آذار 2016.وقال عالم الآثار البولندي بارتوز ماركويسكي الذي أمضى نحو شهرين في ترميمه (إنه تمثال استثنائي لا مثيل له في تدمر) وأضاف أن (نحو نصف التمثال المرمم أصلي) واشار الى انه (رمز معروف عالميا لتدمر وكان أمام المتحف وان كل سائح زار تدمر والمتحف لديه صورة له). ومولت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) أعمال ترميم التمثال واكتشف علماء آثار بولنديون التمثال الذي يبلغ طوله 345 سنتيمترا، في معبد اللات في تدمر عام 1977.

عرض تمثال

وقال محمود حمود مدير هيئة الآثار السورية في تصريح إن (التمثال سيظل معروضا في المتحف الوطني بدمشق في المستقبل المنظور لكنه قد يعود في النهاية لموقعه في تدمر). ويذكر ان داعش دمرت أيضا قوس النصر الشهير في تدمر خلال سيطرتها في المرة الأولى على المدينة. واجتاحت تدمر للمرة الثانية في كانون الأول عام 2016. كما دمرت واجهة المسرح الروماني قبل طردها من المدينة في آذار من العام الحالي.