أمام أنظار أمانة بغداد

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سلال نفايات ذكية تشحن الهواتف ومزودة بالأنترنت

بكين – الأناضول

طوّرت الصين سلال نفايات ذكية آمنة ونظيفة، ويمكن الجلوس عليها، كما بوسعها إعادة شحن الهاتف المحمول وتزويده بخدمة الإنترنت اللاسلكية (واي فاي) من خلال الطاقة الشمسية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (تشينخوا) أمس أنّ السلال الجديدة تسهل على عمال النظافة استخراج النفايات.

وأضافت أن سلطات البلاد وضعت، قرب محطات الحافلات في تاييوان حاضرة مقاطعة شانشي الصينية، نحو 500 سلة ذكية، مزودة بصناديق لفرز النفايات. وقالت سلطات المدينة إنه سيتم وضع المزيد من السلال في الشوارع، مزودة بخصائص أفضل مثل التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، وشبكة إنترنت لاسلكية، وشاشات إلكترونية عليها خرائط للشوارع.

وفي (جينان)، حاضرة مقاطعة شاندونج شرقي الصين، وضعت السلطات سلال مزودة بأجهزة استشعار للفتح تلقائيا بمجرد اقتراب المواطنين منها لوضع النفايات، بالإضافة إلى خاصية الرسائل الصوتية.

وفي (هانجتشو)، حاضرة مقاطعة تشجيانج شرقي الصين، يوجد على سلال النفايات أكواد الاستجابة السريعة التي تساعد المستخدمين في الحصول على مكافآت ائتمانية، في حال ألقوا النفايات على نحو يتماشى مع متطلبات تدويرها.