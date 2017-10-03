العثور على مقبرة جديدة في العباسي تضم رفات أفراد من الجيش والشرطة

يار الله يؤكد إنجاز 40 بالمئة من عمليات تحرير الحويجة

بغداد- محمد الصالحي

اكد قائد عمليات الحويجة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، انجاز 40 بالمئة من عمليات التحرير القضاء، فيما أعلن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس عن السيطرة على الثلث الأخير من سلسلة جبال حمرين.

وقال يار الله في بيان تلقته (الزمان) امس ان (عمليات تحرير الحويجة تسير بشكل جيد للغاية وأكثر مما هو متوقع). مشيرا إلى أنه (تم انجاز 40 بالمئة من عمليات التحرير لغاية الان).وأضاف أن (قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية تمكنت من تحرير 50 قرية فضلا عن ناحية الرشاد ومطار الضباع). مؤكدا (تطهير الجزء الجنوبي لسلسلة جبال حمرين). ونقل اعلام الحشد الشعبي عن المهندس في بيان تلقته (الزمان) امس قوله إنه (بسواعد ابطال الحشد الشعبي والقوات الأمنية تمكنا من السيطرة على الثلث الأخير لجبال حمرين والمسمى خشم حمرين خلال ساعات). مبينا أن (القوات تتقدم من اربع جهات صوب منطقة الفتحة).

تحرير جبال

وأضاف أن (تحرير سلسلة جبال حمرين يعتبر انجازا نوعياً في تاريخ العمليات العسكرية). مشيرا إلى أن (هذه المنطقة لم يسبق ان دخلتها قوات أمنية).وقال القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري في تصريح امس ان (خطوط الصد الداخلية التي انشأها تنظيم داعش والتي هي عبارة عن نقاط تمركز فوق المباني والمنازل وفي التقاطعات الحيوية في مركز قضاء الحويجة بدأت بالانهيار بعد هروب الكثير من عناصر التنظيم).واضاف ان (داعش اصبح مؤمنا بان معركة الحويجة حسمت لصالح القوات الامنية والحشد الشعبي). مبينا ان (حالة فوضى كبيرة تدب في مركز القضاء بالوقت الراهن). وقال مصدر امس ان (تنظيم داعش احرق سبعة من مراكز الاعلامية بينها المقر الرئيسي الذي يضم الارشيف الكامل للتنظيم).واضاف ان (مقرات اعلام داعش تضم ارشيف فيديوي ووثائق كثيرة تبين هويات قادة ومسلحي التنظيم واللقاءات معهم واهم عملياته المسلحة في الفترة التي اعقبت سيطرته على الحويجة). الى ذلك قال قال إعلام الحشد في بيان امس ان (قوات الحشد الشعبي اللواء 27 حررت قرية حميرة المحاذية إلى ناحية تازة). وأضاف ان (القوات تمكنت ايضا من تفجير عجلة مفخخة لداعش) مبينا انها (باشرت بتطهير القرية من العبوات الناسفة والالغام).وكان الحشد الشعبي قد أعلن، عن إطلاق عملية لتحرير ما تبقى من قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك. وقال بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (الحشد عثر على مقبرة جماعية ثالثة تضم رفات لمغدورين من القوات الامنية اعدمهم داعش في قرية ابو صخرة التابعة لناحية العباسي). وأضاف ان (المقبرة ضم على جثامين شهداء من منتسبي القوات الامنية). لافتا الى ان (قوات الحشد تنتظر وصول الفرق المختصة لفحص رفات الشهداء والتعرف على هوياتهم).وكانت قوات الحشد قد عثرت على مقبرتين جماعيتين تضم رفات لمنتسبين في الجيش والشرطة اعدمهم تنظيم داعش في قريتي ابو صخرة والذربان المحررتين جنوب). فيما حررت قوات الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب قريتي يرغون السفلى و يرغون العليا وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (اللواء العاشر في الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب تمكنوا من تحرير قريتي (يرغون السفلى ويرغون العليا) شمال شرق الحويجة).وأشار الى ان (فرق هندسة الميدان التابع للحشد تشرع بتطهير القرى المحررة من العبوات والألغام التي خلفها عناصر داعش).

تحرير قرى

وتابع البيان ان (اللواء 27 في الحشد الشعبي وجهاز ومكافحة الارهاب تمكنوا من تحرير قرى (دوكشمن الكبرى والشيخ سامي البلداغ شمال شرق الحويجة).وأضاف ان (القوات تواصل تقدمها وفق الخطط الامنية لتحقيق اهدافها المرسومة لتحرير الحويجة بالكامل من داعش).وفي ديالى قال مصدر امس ان (قوة امنية مشتركة مدعومة بûالحشد الشعبي والعشائري اشتبكت مع تنظيم داعش في حوض الزور، (اثناء عمليات البحث عن مضافات التنظيم). لافتا الى ان (الاشتباك دام بعض الوقت قبل يحسم لصالح القوى الامنية). واضاف ان (طيران الجيش تدخل وقصف بعض مواقع داعش في الزور دون معرفة الخسائر البشرية والمادية في صفوف التنظيم). مبينا ان (العملية كانت مباغتة للتنظيم بعد توغل القوة الى عمق الزور رغم كثافة الادغال). فيما اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي عن انطلاق عمليات عسكرية في حوضي الزور وعرب جبور في المقدادية لتعقب خلايا داعش وقال العزاوي في تصريح امس ان (قوات امنية مشتركة من الجيش والشرطة والجيش انطلقت في عمليات عسكرية واسعة في حوضي الزور وعرب جبور لتعقب خلايا تنظيم داعش). واضاف ان (العمليتين تأتيان في اطار ستراتيجية عمليات دجلة في انهاء اي وجود لخلايا داعش بالاعتماد على الجهد الاستخباري).