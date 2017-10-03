التجارة تؤمّن وصول شاحنات الحنطة إلى فروعها في ديالى

إنطلاق المناورات العسكرية العراقية الإيرانية على حدود كردستان

طهران – رزاق نامقي

بغداد- صباح الخالدي

اعلنت القوات المسلحة الايرانية امس عن بدء المناورات الايرانية العراقية على حدود اقليم كردستان، فيما أكد رئيسا أركان الجيشين الايراني والتركي حرص بلديهما على وحدة العراق ورفضهما استفتاء انفصال الاقليم عن العراق .وافاد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد مسعود جزائري ببدء المناورات المشتركة بين ايران والعراق في المناطق الحدودية مع إقليم كردستان العراق.واضاف في تصريح ان (المناورات تأتي في إطار طلب الحكومة العراقية تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، بهدف سيطرة الحكومة المركزية على المعابر الحدودية). وكان مسؤول كردي في اربيل قد كشف في وقت سابق من يوم امس عن نشر القوات الإيرانية دبابات ومدفعية على الحدود مع الاقليم .وقال المسؤول إن (إيران نشرت امس أكثر من عشر دبابات تساندها وحدات مدفعية على الحدود مع كردستان )، مؤكداً(إمكانية رؤية الدبابات من الجانب الكردي).

وحدة العراق

في غضون ذلك، أكد رئيسا أركان الجيشين الايراني والتركي حرص بلديهما على وحدة العراق ورفضهما استفتاء الانفصال.وقال رئيس الاركان الايراني اللواء محمد باقري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي خلوصي آكار اعقب اجتماعهما في طهران أمس ان (القوات المسلحة الايرانية والتركية سيقيمان تعاونا واسعا في مجال التدريب والمناورات وتبادل الخبرات)، معرباً عن أمله في (تعزيز العلاقات بين طهران وتركيا من خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى ايران المقررة غدا الاربعاء). وأوضح ان الجانبين بحثا (التهديدات المشتركة ومسألة استفتاء كردستان العراق وتأكيد صون وحدة العراق وعدم قبول الاستفتاء) وتابع(بحثنا الانتصارات التي حققها الجيشان السوري والعراقي على الارهابيين وتحرير اراضيهم، بالاضافة الى التعاون بين القوات المسلحة في البلدين من اجل مساعدة شعب ميانمار وباقي الدول الاسلامية)، مضيفاً (لقد بحثنا ايضاً محاربة الارهاب واتخذنا قرارات مناسبة في هذا الشأن). بدوره، اشار آكار الى العلاقات التاريخية والاخوية القديمة بين البلدين وقال (سيكون لدينا تعاون انطلاقا من هذه المشتركات ونظرا للاوضاع الحساسة في المنطقة) وأضاف (بالاضافة الى العلاقات السياسية والاقتصادية نسعى لتعزيز العلاقات العسكرية ايضا لاسيما في مجال محاربة الارهاب وتعزيز الامن على الحدود). وكان اكار قد توجه مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اول امس إلى إيران لبحث ملف الاستفتاء. من جهته، قال أردوغان أن استفتاء كردستان سيتصدر المباحثات خلال زيارته إلى إيران غدا الأربعاء للمشاركة في اجتماع المجلس الاستراتيجي المشترك، بحسب تصريحات له نقلتها وكالة الأناضول التركية الرسمية .

موقف الادارة

وكان أردوغان قد جدد الدعوة للكرد للتراجع عن (خطوتها الخاطئة) وأكد في كلمة القاها أمام البرلمان التركي ان(تركيا ستكون إلى جانب أخوتها الكرد),واضاف أنه (إذا ما تغير موقف إدارة شمال العراق فإننا سنقف إلى جانبهم كما في السابق). وتابع ان ( تركيا لن نقوم بتجويع المواطنين في شمال العراق عبر فرض الحصار عليهم), واوضح اردوغان إن (الإقليم على حدودنا ولن نسمح بنشوب فتنة على حدودنا، ولن نسمح بتهديدنا بكركوك التي يسكنها التركمان وسندافع عنهم سننشر السلام في هذه المنطقة لذا علينا أن ننهي هذه الخطوة اي استفتاء كردستان التي تهدد سلامتها), وتابع أن (الاستفتاء سبب للفتنة في المنطقة، لذلك اتخذنا خطوات مع إيران ومع الحكومة المركزية في العراق ونحن سعيدون بدعم الأمم المتحدة لهذه الخطوات).

واعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة عن وصول عدد من الشاحنات المحملة بالحنطة الأسترالية من ميناء ام قصر الى فرع الشركة في محافظة ديالى . وقال مدير عام الشركة هيثم الخشالي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الملاكات الفنية في الفرع باشرت بأستلام الكميات الواردة وتفريغها في بنزات الحبوب بعد إجراء الفحص المختبري لتعزيز الرصيد من الحنطة والتي سيتم إضافتها حسب النسبة المقررة من قبل السيطرة النوعية لتجهيزها الى المطاحن بموجب الخلطة المعتمدة) , واضاف ان (حصة المحافظة من الكمية الواردة تبلغ 3000 طن). من جانب اخر اشار الخشالي الى( مباشرة فرع الشركة في محافظة النجف بتجهيز مطاحن محافظة كربلاء بالحبوب لانتاج الطحين الموزع ضمن مفردات البطاقة التموينية) .

نقل كميات

مشيراً الى ان (الكمية الاجمالية المقررة لمحافظة كربلاء تقدر بنحو 1712 طنا تم التجهيز 970 طنا اما الكمية المتبقية والبالغة 742 طنا سيتم تجهيزها لاحقا). على صعيد متصل اعلنت الوزارة عن الاستمرار بمناقلة كميات الحنطة الموجودة في منطقة الرحمانية في محافظة نينوى الى سايلو بازوايا بواسطة اسطول نقل الوزارة. واضاف البيان ان (ملاكات فرع شركة تجارة الحبوب في المحافظة قامت بمناقلة 15584 طنا من الحنطة الموجودة في منطقة الرحمانية والتي كانت تحت سيطرة عصابات داعش الى سايلو بازوايا وان هناك 250 طنا ستتم مناقلتها وتصفيرها ). واوضح انه (سيتم التوجه الى قضاء تلعفر لنقل اكداس الحنطة الثلاثة الموجودة في اماكن متفرقة من القضاء والبالغة كميتها 8000 طن والتي تمت مناقلة 4200 طن منها الى سايلو الموصل ). واشار البيان الى بانه (تم التوجيه من قبل مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة بارسال 40 شاحنة خلال اليومين المقبلين لنقل الحنطة من تلعفر الى مواقع بغداد ليتم بعدها اجراء الفحوصات المختبرية اللازمة للتاكد من سلامتها).