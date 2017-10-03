الرصافة تنفّذ حملات لإزالة التجاوزات في المناطق

أمانة بغداد توجّه دوائر البلدية الإستعداد لموسم الأمطار

بغداد – داليا احمد

وجهت أمانة بغداد دوائر البلدية التابعة لها بالاستعداد المبكر لموسم الامطار المقبل والقيام بتنظيف خطوط ومحطات المجاري لتجنب حدوث طفح المياه.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الامانة وجهت دوائر البلدية بالاستعداد لموسم الامطار المقبل والقيام بتنظيف خطوط ومحطات المجاري لتجنب حدوث طفح المياه).

واضاف ان (دائرة بلدية الكاظمية قامت بالاستعداد للموسم وتنفيذ الخطة المعدة لهذا الغرض التي تتضمن تنظيف شبكات وخطوط تصريف مياه الصرف الصحي والامطار وايلاء اهمية قصوى للخطوط الرئيسة وإصلاح جميع التخسفات).

تنظيف احواض

لافتا الى ان (قسم المجاري بالتعاون مع قسم النظافة قام بتنظيف احواض محطات عبد المحسن الكاظمي والشالجية والزهراء وشارع المحيط والتوجيه بتنظيف المشبكات السكرينات للمحطات العمودية والغاطسة وتأهيل محطات الانفاق وصيانة وإصلاح جميع المضخات والغــــــــواطس الـــــعاطلة مع لوحات السيطرة الكهربائية والمولدات وادامة الآليات التخصصية). مبينا ان (القسم ذاته سيقوم بحملة تنظيف مشبكات المجاري في شوارع اكد والنواب وفتاح باشا والعسكريين وستواصل الدائرة حملاتها في الشوارع والازقة الداخلية ضمن رقعتها الجغرافية).

خطة عاشوراء

وبشأن نجاح خطة عاشوراء اكد البيان ان (الدائرة قامت بتقديم الخدمات للمواكب على الطرق المؤدية الى مدينة الكاظمية وتزويدهم بالماء وأكياس جمع النفايات وتنظيف الطرق التي سلكها الزائرون ).

مشيرا الى ان (الدائرة وبالتعاون والتنسيق مع دوائر البلدية الاخرى قامت بتنظيف شوارع المدينة ورفع النفايات بعد انتهاء مراسيم الزيارة).

ونفذت ألامانة بالتعاون مع مديرية الحراسات والامن حملة لإزالة التجاوزات على الشوارع والأرصفة والساحات العامة بجانب الرصافة.

وقال البيان ان (ملاكات دائرة بلدية بغداد الجديدة وبالتنسيق مع مديرية الحراسات والأمن وقيادة عمليات بغداد ازالت عدد من التجاوزات على قطع الاراضي التابعة للامانة خلف محطة غاز وارد بمنطقة الكمالية).

وواصلت دائرة الوحدات الإنتاجية التابعة للأمانة أعمال إصلاح الآلـــــــيات والمعدات والمكائن التابعة للدوائر البلدية وإعادتها لتنفيذ الأعمال الخدمية المطلوبة . وتابع البيان ان (الدائرة انجزت خلال شهر آب الماضي إصلاح 98 آلية و97 مولدة كما انجزت الملاكات الهندسية والفنية في الدائرة تصنيع 220 حاوية مترية في معمل تصنيع الحاويات وانجاز العمل في ادامة 2747 آلية قامت بها شعبة الادامة).

لافتا الى ان (معمل إصلاح الغواطس قام بإصلاح عـــــــدد من الغواطس والابواب والمكتبات في حين واصـــــــــلت ورش النجارة والحدادة بتقديم الدعـــــــــم لبقية المعامل والورش وإجراء الأعمال النـــــــــجارية واللحام فضلاً عن قيام الدائرة بتجهيز بطاريات وإطارات لعجلات دوائر الأمانة المختلفة).