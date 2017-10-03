تخفيض جديد بأسعار الشبكة نهاية الشهر الجاري

الإتصالات تشرع بتأمين خدمات الأنترنت في بغداد والمحافظات

بغداد- شيماء عادل

قامت وزارة الاتصالات من خلال الشركة العامة للاتصالات والبنى التحتية والشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات التابعتين لها بتأمين خدمات الانترنت في جميع مناطق البلاد من خلال الربط البيني بين العراق والدول المجاورة, فيما تعتزم الوزارة خفض اسعار الانترنت من جديد نهاية الشهر الجاري.

حدوث طارئ

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حازم محمد علي في بيان تلقته (الزمان) امس أن (شبكة الانترنت في العراق مؤمنة بالكامل في حالة حدوث اي طارئ فالوزارة لديها كابلات ضوئية بحرية وهي الأجي بي ايل وفلاغ تربط العراق بالخليج العربي عن طريق محطة انزال الفاو اضافة الى المنافذ البرية في بدرة – الشلامجة مع ايران ومنفذ سفوان مع الكويت وكذلك منفذ عرعر مع السعودية ومنفذي ابراهيم الخليل مع تركيا والعمل جاري للربط مع الاردن عن طريق منفذ طريبيل), وأضاف أنه (في حالة تم قطع منفذي ابراهيم الخليل والذي يعبر 2بالمئة من سعات الانترنت فأن هذه الخدمات لن تتأثر لأن الوزارة قد حصنت نفسها من خلال المنافذ الاخرى العاملة) وأوضح (كما ان عقد سمفوني – ايرثلنك مؤمن عن طريق الربط من اربعة منافذ الفاو وعرعر وبدرة فضلاً عن منفذ ابراهيم الخليل بالرغم من ان هذا المشروع لم يدخل الى الخدمة).

وتابع أن (الوزارة دأبت منذ تأسيسها على العمل على خدمة المواطنين من خلال تقديم افضل الخدمات لهم ولمؤسسات الدولة وان خدمات الانترنت مؤمنة بالكامل من خلال 8 منافذ لتمرير سعات الانترنت في حالة غلق او انقطاع الخدمة الواردة من شمال العراق فهناك منافذ اخرى تعوض هذه السعات ولا تتأثر الخدمات). على صعيد متصل اعلنت الوزارة عن نيتها بتخفيض أسعار خدمات الانترنت للشركات المجهزة لهذه الخدمة بدءا من تاريخ 30 من تشرين الاول الجاري. وقال بيان للوزارة امس ان (ذلك سيكون بعد ان تقوم الشركة العامة للاتصالات والبنى التحتية والشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات شركة الانترنت وبالتنسيق فيما بينهما بإتخاذ كافة التدابير الفنية والقانونية والادارية التي تضمن انعكاس هذه السياسة السعرية الجديدة المخفضة على المواطن بحيث يكون هناك انخفاضا ملموسا بالاسعار وتحسين في مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من مواطنين ومؤسسات دولة وغيرها).

من جانبه أكد الوزير حسن كاظم الراشد عند ترؤسه اجتماع هيئة الرأي بالوزارة ان (الوزارة تهدف الى ايجاد أرضية راسخة للتعامل مع الشركات من خلال التعاون المشترك بغية تقديم خدمات اتصالات وانترنت متميزة وبأسعار مخفضة لاتشكل عبئا على كاهل المواطن).

تخفيض اسعار

واضاف ان ( الوزارة تعمل على تخفيض اسعار سعات الانترنت لتنعكس بشكل ايجابي على المواطنين في كافة انحاء البلاد لتحقيق استقرارا سعريا في السوق وخلق اجواء المنافسة التي تدفع الى تحسين وتطوير نوعية الخدمات المقدمة في بغداد والمحافظات) وتابع (نأمل ان ينعكس هذا التخفيض بشكل ايجابي على السوق وفي الوقت ذاته يحقق زيادة في واردات الوزارة) واشار البيان الى ان (هيئة الرأي في الوزارة وجهت شركتي الاتصالات والانترنت بإعتماد نظام بطاقات الدفع المسبق لتجهيز خدمة الانترنت للمواطنين واعتماد نظام الفحص الذاتي لمستوى خدمة الانترنت المقدمة لهم حيث يصبح بامكان المواطن فحص الخدمة الواصلة لمنزله ذاتيا من قبله مباشرة ومقارنتها بمواصفات مستوى الخدمة التي ستكون مطبوعة على بطاقة الدفع المسبق التي يشتريها من اصحاب الابراج والتي تحمل كودا سريا يقوم المواطن بادخاله بنفسه لجهاز الحاسوب او النقال الخاص به).