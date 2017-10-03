كاتيوشا

إلى من يهمه الأمر.. أنا مواطن – هاشم حسن التميمي

وانا ابدأ خطواتي الاولى في الكتابة قبل اربعين عاما عاهدت نفسي ان اكون مع الحق واوصلني نهجي هذا للمشانق وانقذتني ارادة الله ولااريد ان اسرد قصتي حتى لااتهم بالبحث عن المكاسب المخصصة للمجاهد، لكنني الان في موقف اجد فيه كلماتي ومقالاتي عاجزة عن التعبير فرحت ابحث عن طريقة اكثر تعبيرا تترجم ثورة الحزن التي تجتاحني في زمان اعتقد فيه الشرفاء انه لهم وليس عليهم..!

نعم لم اجد في الكلمات قدرة في التعبير وتمنيت ان اترجم غضبي برسم الكاريكاتير او بصرخات على خشبة المسرح او عن طريق الناي والعود ولاادري لماذا اشتقت للسياب والحلاج ولأبي ذر الغفاري ولمظفر النواب والرصافي.. احتاجهم اليوم للدفاع عن المبادىء والوطن..!

لم اجد مايعبر عن حالتي بل حالة الوطن وصوت المواطن الا ان اردد كلمات الاغنية الشهيرة التي لحنها بالدموع الفنان المبدع لطفي بوشناق (انا مواطن) وارجو من كل مواطن حاير او جالس على الكراسي ان يحاكمني بعد ان يصغي بروحه للاغنية الكاملة. واهديها لمن سالني من انت وماذا تريد بمقالاتك..!

انا مواطن

خذوا المناصب والمكاسب لكن خلولي الوطن….انا مواطن وحاير انتظر منكم جواباً….منزلي في كل شارع ،كل ركن ،كل باب ، واكتفي بصبري وصمتي ثروتي حفنة تراب ،ما اخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب… من غياب الوعي عنكم ، كم اخاف من الغياب.

سادتي وانتم حكمتم حكمكم حكم الصواب ، وثورتي كانت غنيمة وافرة لحضرة جناب… انا لايهمني ولاابالي الدنيا دايس بمداسي لكن خلولي بلادي كل ماكنتم على رأسي.

ياهنايه الي كان مثلي لايهمه من ومن.. انتم اصحاب الفخامة والزعامة وادري لن اكون في يوم منكم.

يشهد الله والزمن انا احلم.. بكلمة واحدة كلمة ان يظل عندي وطن ..لاحروب ولا خراب ولامصايب ولامحن..

خذوا المناصب والمكاسب لكن خلولي الوطن

ياوطن وانت حبيبي وانت عزي وتاج رأسي انت يافخر المواطن والمناضل السياسي أنت عندي اجمل وانت اغلى وانت اعظم من الكراسي..!

ارجوكم اسمعوا الكلمات بدموع لطفي بوشناق واعتقد ان هذا المقال حين سيعرض على القاضي سيكون رحيما معي ويحكمني بالسجن مع وقف التنفيذ وسيطلق سراحي وهذه المرة بالحق ان صدق القاضي واحترم ضميره لاصابتي بداء حب الوطن المزمن وعشقي لحريتي اكثر من نفسي … واقول لمن يهمه الامر خذوا الكرسي الذي اجلس عليه منذ سبع سنوات بالوكالة لعدم تحزبي. خذوه واعطوني حريتي لادافع عن الوطن والمواطن.