من هو قائد كردستان ؟ – طارق حرب

يوم 2/10/2017 تم الاعلان في اربيل عن حل المجلس الاعلى للاستفتاء وتشكيل قيادة المجلس السياسي لكردستان في العراق ويترتب على ذلك مايلي:-

1- ان اسم المجلس الجديد قيادة والقيادة تحتاج الى قائد والقائد مصطلح يبتعد عن الدستور والقانون والديقراطية لذا يقال قائد الانقلاب ولا يقال رئيس الانقلاب وقائد الثورة ولا يقال رئيس الثورة ويقال رئيس الوزراء ولا يقال قائد الوزراء ورئيس الجمهورية ولايقال قائد الجمهورية

2- ان تشكيل اربيل الجديد قيادة المجلس السياسي والسياسة تعني جميع الامور العسكرية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها لذا فأن القائد الجديد قائد المجلس السياسي الذي يشمل جميع الامور وقائد المجلس السياسي يختلف عن قائد قوات مسلحة وقائد الجيش فهذا القائد للقوات المسلحة والجيش فقط في حين ان قائد المجلس السياسي يكون الجيش والقوات المسلحة جزءا اما قائد المجلس السياسي الذي اعلنته اربيل فهو قائد للجيش والقوات المسلحة والسياسة والاقتصاد وغير ذلك

3- ما اعلنته اربيل قائد مجلس سياسي وعادة ادارات المجالس السياسية من قبل رئيس الحزب السياسي او امين عام الحزب اذ لا يجوز ان نقول قائد الحزب فالاحزاب تخصع للرئيس او الامين العام وليس لقائد الحزب وقائد الكيان السياسي وقائد التحالف السياسي

4- ان قيادة المجلس السياسي التي اعلنتها اربيل تعني ان القائد والمجلس صاحب السلطة والصلاحية والاختصاص في كل ما يتعلق بكردستان وبالتالي لا قيمة لبرلمان كردستان ولا قيمة لحكومة الاقليم ولا قيمة لجميع الادارات والرئاسات والجهات امام قيادة المجلس الجديد فهو القائد وسواه تابع للقائد اي تابع له فالقائد هو الرئيس والامر والمدير وهو قائد هؤلاء ولا نعلم هل ان القائد والمجلس الجديد اعادة للمفهوم السابق من القائد الضرورة؟

5- مصطلح قيادة المجلس السياسي الذي اعلنته اربيل يعني ان القيادة الجديدة قائدة وقائدها قائد لجميع الاحزاب السياسية في كردستان فالقائد قائد لهذه الاحزاب طالما ان التشكيل الجديد قيادة المجلس السياسي اي جميع الاحزاب السياسية والكيانات السياسية وكل من يعمل بالسياسة

6- ان الاسم للتشكيل الذي اعلنته اربيل قيادة المجلس السياسي الكردستاني في العراق اي انه في العراق فقط وذلك يعني ان هنالك مجلس فرع تركيا ومجلس فرع ايران ومجلس فرع سوريا اي سنسمع بعد ايام قيادة المجلس السياسي الكردستاني في تركيا ونسمع قيادة المجلس السياسي الكردستاني في ايران وهكذا لكي لا يتحمل المجلس في العراق ما يحصل في تركيا وايران وسوريا

7- ويبقى السؤال قائما من سيكون قائد قيادة المجلس السياسي الكردستاني في العراق والاجابة لا تحتاج الى سؤال فأن فخامة البرزاني تمت ترقيته الى منصب قائد القيادة الجديدة التي اعلنتها اربيل .