في رثاء مخلّد المختار – إخلاص مجيد

يافارس الفن والجمال والمحبة.. ياصاحب (اللمة) الحلوة والمتألقة من الأصدقاء.. حواراتك وصدى صوتك و كرمك وابتسامتك لازال ورغم نبأ رحيلك الموجع يتردد صداها بكل الأمكنة التي نحب، وفي مقدمتها حدائق جمعية التشكيلين، كنت في طليعة الأصدقاء المتفائلين بصبرك الكبير وايمانك بأقدار الله في أصعب الظروف التي عشناها مع الأصدقاء لأكثر من 3 عقود..

وعبارتك الأثيرية ( بالريش أبن خالتي ) لكل موقف معقد، نم قررالعين ايها الفنان النبيل، الذي أجمع الوسط الفني والطلابي والشبابي على محبتك، توليت ادارة معهد الفنون الجميلة عام1979 منقذا لكبوة الأدارة آنذاك،. وكنت طاقة شابة متدفقة ومتمردة على الروتين الوظيفي ..

وبذلك تحول المعهد الى ورش وخلايا للأبداع بكل الأختصاصات الفنية، ثم مدرسا في قسم التصميم بكلية الفنون لأكثر من عقدين.. ومديرا عاما لدائرة الفنون التشكيلية حتى سنة الأحتلال الأميركي 2003.

كنت مهنيا متفردا في عملك بنقابة الفنانين ثم جمعية التشكيلين لعقدين من الزمن.. بفعل هذة المسيرة توارثت الأجيال محبتك وكذلك كل من عرفك وتعامل معك، كنت وكنا جميعا ندعوك قبل رحيلك ندعوك ان تترجل ا من سرير مرضك، فابتهل كل الأصدقاء و الصديقات بالدعاء لله وهم ويتابعون ويترقبون اطلالتك البهية والمشرقة ومحياك المبتسم،ولكن ارادته تعالى كانت هي الاقوى لتكون اليوم بين يدي ورحمة تعالى التي ندعو ان يكون مثواك الاخير الجنة ، نم قرر العين ايها الفنان المبدع. .. ياصاحب اللوحة الفنية المميزة التي أسست منحاً أسلوبياً خاصاً بك مستلهما أهم مفردات الحضارات الرافدينية والحضارة العربية الأسلامية وبروح معاصره . الى جنات النعيم ابا نواف .

عاصم فرمان

أمريكا محسودة

بعد عودة ترامب من المملكة العربية السعودية، شاعت اسرار الاتفاقيات التي حيكت بين الجانبين، والموارد المالية التي حصلت عليها الولايات المتحدة الامريكية بسبب هذه الاتفاقيات فضلا عن الهدايا الباهظة للرئيس الامريكي والتي لم يسبق ان حصل عليها رئيس قبله.

ولكن فلو قدرنا المبالغ التي خرجت بها الولايات المتحدة الامريكية من الصفقة التي عقدت فانها لن توازي الخسائر التي تكبدتها امريكا جراء الاعاصير والاضرار التي نجمت عنها.

مما دفع بالرئيس الامريكي ترامب بالمساهمة في هذه الكارثة الانسانية بنفسه من خلال التبرع من ماله الخاص كما اعلن في وسائل الاعلام بمبلغ مليون دولار.

يبدو ان الرئيس الامريكي قرر ابعاد الــــعين التي اصابته بسبب هذه الصفقات عن طــــــريق ابرام صفقات خفية من خلال اشعال موجة من الفوضى الداخليه في بعض البـــــــلدان العربية والتي مؤكد انها مصدر العين(الحسد) مثل العراق ليتم نسيان الصفقة التي عقدت بين الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية.

هذا الرائي لا يشترط انه حقيقي وان هناك اتفاقيات خفية حقاً قد حدثت لكنه مجرد تكهن.

وربما مصادفة توازي مصادفة اعلان اقليم كردستان قراره باجراء الاستفتاء في الوقت الذي ينتظر فيه جميع المكونات منهم النواب الاكراد المشاركين في الحكومة الاتحادية موعد الانتخابات المقرر عام 2018 المقبل ووسط رفع بعض المطالبات بتأجيل الانتخابات لمدة سنتين أخريين لمبررات معينة منها ان البلد مازال يحارب الارهاب واسباب اخرى بعضها يشاع في وسائل الاعلام وبعضها يسرب من بعض الاطراف المشاركه وما خفي كان اعظم.