علاوي يدعو القمة العربية إلى تهدئة أوضاع العراق

رئيس الجهورية يدعو إلى الحوار لحل أزمة كردستان

بغداد – عبد اللطيف الموسوي – رحيم الشمري

دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى الركون للحوار والسبل السلمية لحل القضايا العالقة، مؤكدا الاستفادة من المبادرات المطروحة لحل الأزمة المتعلقة بتداعيات الاستفتاء في إقليم كردستان. وقال بيان امس ان (معصوم ناقش خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش علاقات العراق مع الأمم المتحدة والسبل الكفيلة بتطويرها، فضلا عن تبادل الآراء حول آخر المستجدات السياسية، لاسيما العلاقات المتأزمة بين الحكومة الفدرالية وحكومة إقليم كردستان), واضاف ان ( معصوم أكد ضرورة الركون إلى الحوار والسبل السلمية لحل القضايا العالقة، والاستفادة من المبادرات المطروحة لحل الأزمة المتعلقة بتداعيات الاستفتاء في الاقليم)، مثمنا (الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لمساعدة العراقيين في ترسيخ الاستقرار في البلاد), واوضح البيان ان ( كوبيتش شدد خلال اللقاء على أهمية بذل الجهود من أجل التهدئة وتهيئة الأجواء السياسية للبدء بالحوارات المفيدة التي تفضي إلى إيجاد مخرج للأزمة الراهنة)، مجددا (تصميم المنظمة الدولية للمضي قدما في تقديم المساعدة الضرورية وتشجيع الأطراف المعنية للعمل على إيجاد حلول واقعية للمشاكل الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في اطار الدستور والقوانين المعمول بها). كما اكد معصوم ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي أهمية التفاهم والحوار والالتزام بمبادئ الدستور ووحدة البلاد. وقال بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس ان معصوم استقبل النجيفي (وجرى خلال اللقاء تناول مفصل للتطورات السياسية وبالأخص لطبيعة المشكلات الجارية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والسبل الكفيلة بتجاوز هذا الوضع)، موضحاً ان اللقاء ركزعلى (أهمية تعزيز جميع الجهود الوطنية الطيبة وبما يساعد في ردم هذه المشكلات وترسيخ قيم الحوار والتفاهم الوطني المسؤول والمنطلق من الشعور بالمسؤولية والالتزام بمبادئ الدستور ووحدة العراق والعراقيين).

من جهة اخرى دعا نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي رئاسة القمة العربية الى بذل الجهود من اجل التهدئة والمساعدة في إيجاد الحلول للازمة الراهنة لضمان سلامة العراق وشعبه وشــعوب المنطقة. وقال بيان مقتضب لمكتبه تلقته (الزمان) امس ان هذه الدعوة تأتي انسجاماً مع الاستجابة والتأييد التي حظيت بها مبادرة علاوي من جانب امين عام جامعة الدول العربية.

اجراءات قانونية

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اكد للأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ان الاجراءات الحكومية ضد كردستان هي اجراءات قانونية تهدف الى الحفاظ على وحدة العراق. وبحسب بيان لمكتب العبادي فقد تلقى الاخير اتصالا هاتفيا من ابو الغيط ،أكد خلاله(اهتمام الجامعة العربية الكبير بالاوضاع في العراق وبالحرب على داعش والحفاظ على وحدة البلد)، مجدداً (موقف الجامعة العربية الرافض للاستفتاء غير الدستوري في اقليم كردستان وتمسكها بوحدة العراق).

بدوره، قال العبادي ان (ما قمنا به مع اقليم كردستان هو اجراءات دستورية وقانونية للسلطة الاتحادية من اجل الحفاظ على وحدة العراق)، مضيفا (اننا لانريد منها معاقبة مواطنينا في الاقليم). الي ذلك بحثت اللجنة الوطنية للتعايش السلمي خطوات الاستقرار والحد من العنف، واحتواء الأزمات التي تواجه العراق، والحفاظ على الوحدة الوطنية من خلال الاعداد بخطة مستقبلية لمرحلة مابعد القضاء على التطرف والارهاب, مؤكدة اهمية الاحتكام للدستور والقانون وسلطة الدولة في حل كافة الخلافات، والتصدي للتحديات ورسم خطوات استقرار لمرحلة ما بعد داعش.

وقال رئيس اللجنة عبود العيساوي في بيان تلقته (الزمان) أمس خلال جلسة حوارية للجنة انه (ضرورة الحد من خطاب التصعيد الطائفي والقومي، وأحتواء الازمات خاصة ماحدث في شمال العراق، وأهمية النظر للماضي وماتسبب من أعمال عنف وفوضى، وكيف توحد أبناء الشعب في التصدي للعصابات الارهابية الداعشية، هذا الشعب الذي قدم تضحيات من مختلف الاطياف دفاعاً عن الأرض والشرف والكرامة). كاشفا عن (جلسة للجنة في مجلس النواب خلال الايام المقبلة بحضور رئيس السلطة التشريعية وممثلين عن السلطة التنفيذية والوزارات المعنية ورجال الدين وشيوخ القبائل ومنظمات مجتمع مدني من كافة أطياف الشعب ، لتوحيد الخطاب الوطني وبعث رسائل مطمئنة للعراقيين ان النسيج الاجتماعي لايمكن لأحد ان ينال منه، ومرحلة ما بعد داعش غمامـــة ستزول بهمة الوطنيين).

جلسة مهمة

ونقل البيان عن عضو اللجنة نوري العنزي القول ان (الآراء التي طرحت في الجلسة مهمة وتركزت على كيفية عمل برنامج يقدم الخدمات التي تخص التعايش السلمي للمصالحة الوطنية من تثقيف وزيادة حملات الوعي الأعلامية، والحد من الخطاب غير اللائق وحث العراقيين على التسامح والمحبة، وشعار اللجنة العمل بعيدا عن العنف والتحريض القومي والمذهبي), واضاف ان (اللجنة تضم اطيافا من المسلمين والمسيحيين والايزيدين والتركمان والعرب، ونسعى خلال المرحلة المقلبة التاكيد على الحد من العنف وحل النزاعات والاحتكام لسلطة الدولة والقانون).