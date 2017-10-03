تنظيم داعش يضرم النار في آبار الحويجة

النفط يحقّق أكثر من 4 مليارات دولار من صادرات الخام

بغداد – شيماء عادل

حققت وزارة النفط نحو 4 مليارات و 882 مليون دولار من صادرات الخام خلال الشهر الماضي. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقته (الزمان) امس ان (شركة تسويق النفط العراقية اعلنت عن معدل الصادرات والايرادات المتحققة خلال الشهر الماضي التي بلغت أكثر من 97 مليوناً و204 الاف و267 برميلاً بايرادات بلغت اكثر من 4 مليارات و882 مليون دولار).

لافتا الى ان (مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام خلال الشهر ذاته من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت اكثر من 97 مليونا و204 الاف و267 برميلاً فيما لم تسجل الاحصائية صادرات النفط من حقول كركوك), وتابع ان (المعدل اليومي للصادرات بلغ 3 ملايين و240 الف برميل يكون معدل سعر البرميل الواحد نحو 50 دولاراً و225 سنتاً). فيما كشفت مصادر في النفط عن إن شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية طرحت مناقصات عدة لشراء وبيع الخام العراقي من الاحتياطيات البترولية الستراتيجية.

وقالت المصادر في تصريح امس ان (شركة النفط الوطنية الكورية باعت في مناقصة منفصلة مليوني برميل من خام محافظة البصرة لكل من ميركوري وفيتول للتحميل).

وأضاف أن (الشحنات بيعت شريطة إعادة الإمدادات إلى مواقع التخزين التابعة للشركة).

وكانت الشركة قد اشترت ما يقل عن ثلاثة ملايين برميل من خام المحافظة الخفيف من شركة كورية جنوبية لملء الاحتياطيات البترولية الستراتيجية. من جهة اخرى اضرمت داعش النار في ثلاث آبار قرب قضاء الحويجة في محافظة كركوك.

تعطيل تقدم

وقال مسؤولون عسكريون إن (قوات الأمن تستخدم جرافات للسيطرة على النار التي أشعلها داعش في ثلاث ابار بهدف تعطيل تقدم القوات الامنية واستغلال أعمدة الدخان لتفادي ضربات جوية أثناء تقهقرهم من المنطقة).

واضافوا انه (تمت السيطرة على النار في احدى الآبار اما البئران الآخريان ربما تستغرق عملية اخماد النارثلاثة أيام).

من جانبهم اكد مسؤولون في شركة نفط الشمال (إرسال فرق لتقويم الخسائر في الآبار التي ربما ما زالت محفوفة بالمخاطر لوجود قنابل وألغام أرضية).

على صعيد آخر شهد سوق العراق للاوراق المالية خلال جلسات الاسبوع الماضي تنفيذ ثلاث صفقات بقيمة تجاوزت 10مليار دينار في حين سجل ارتفاعا ملحوضا في عدد وقيمة الاسهم المتداولة من نفس الاسبوع.

وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في بيان تلقته (الزمان) امس أن (السوق نظم خلال الاسبوع المنتهي في 28 ايلول الماضي خمس جلسات للتداول في السوق النظامي وثلاث جلسات للتداول في السوق الثاني حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 101 شركة مساهمة منها 72 شركة مدرجة في السوق النظامي و29 شركة مدرجة في السوق الثاني وتداولت خلال جلسات هذا الاسبوع اسهم 41 شركة في السوق النظامي و4 شركات في السوق الثاني وكشف عبد السلام أن عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع الماضي هو ثلاثة صفقات بلغ عدد الاسهم المتداولة خلالهم 10,732مليار سهم بقيمة بلغت 10,224,500,000 دينار ونفذت على اسهم شركتي مصرف عبر العراق الاسلامي والنور للتحويل المالي وعن الاسهم المتداولة واقيامها). واضاف أن (عدد الاسهم المتداولة للاسبوع الماضي بلغت 13 مليار سهم مقابل 5 مليار سهم للاسبوع الذي قبله مرتفعا بنسبة 146.7بالمئة للاسبوع الماضي 12 مليار دينار مقابل 3 مليار دينار للاسبوع الذي قبله مرتفعا بنسبة 227.9 بالمئة واقفل مؤشرالسوق في اخر جلسة من الاسبوع الماضي بـ 587.22 نقطة مرتفعا بنسبة 0.16 بالمئة عن اغلاقه للاسبوع الذي قبله عندما اغلق على 586.27 نقطة).

مؤشر تداول

وبالنسبة لمؤشرات تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق للاوراق المالية أوضح عبد السلام أن (عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غيرالعراقيين للاسبوع الماضي بلغ 113 مليون سهم مرتفعا بنسبة 144,53 بالمئة قياسا بالاسبوع الذي قبله وكانت قيمة تلك الاسهم 178 مليون دينار مرتفعة هي الاخرى بنسبة 42,31 بالمئة قياسا بالاسبوع الذي قبله).

وتابغ ان (تلك الاسهم تمت من خلال تنفيذ 158 صفقة على اسهم 9 شركات أما عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي فبلغت 159 مليون سهم مرتفعا بنسبة 59,96 بالمئة قياسا بالاسبوع الذي قبله وكانت قيمة تلك الاسهم 136 مليون دينار من خلال تنفيذ مرتفعة ايضا بنسبة 140,34 بالمئة ونفذت من خلال 43 صفقة على اسهم 7 شركات).