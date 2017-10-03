الشركة العامة للحديد تنجز تأهيل ونصب معدات مصنع البصرة

بغداد – صباح الخالدي

أعلنت الشركة العامة للحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في خور الزبير بمحافظة البصرة عن اكمال رفع المعدات القديمة من مصنع الدرفلة وتسقيط المخططات على الخرائط لغرض تهيئة المعدات الجديدة ونصبها.

وقال مدير التأهيل في الشركة عبد الكريم خلف الشمري في تصريح امس ان (وفدا من الشركة التركية المتعاقدة على تاهيل مصانع الشركة تفقد ميدانيا موقع مصنع الدرفلة فيما قام بتسقيط المخططات الهندسية وعكسها على الخرائط لغرض تهيئة نصب المعدات الجديدة من قبل الشركة التركية المنفذة للمشروع). واضاف ان (الشركة التركية المتعاقدة على تاهيل مصنعي الصلب والدرفلة بالإضافة إلى الخدمات الهندسية قامت بإحالة مصنع الدرفلة والخدمات الهندسية إلى شركة .سي .تي أس التركية المختصة بصناعة الحديد والصلب)، مشيرا الى ان (زيارة الشركة المتعاقدة والمنفذة استغرقت 3 ايام والتقت بمجلس الادارة والملاك الهندسي للتأهيل واكدت على انهاء تثبيت الخرائط ضمن المدة المحددة لها هو بداية الاسبوع المقبل ليتم بعدها توقيع العقد النهائي والمباشرة في العمل).

ملاكات هندسية

واوضح الشمري ان (الملاكات الهندسية والفنية للشركة العامة للحديد والصلب قامت برفع المعدات القديمة عن مصنعي الصلب والدرفلة ضمن التوقيتات الزمنية وخطة العمل المطلوبة بمدة 20 شهرا ولغرض الشروع بعملية النصب والتشغيل كما ان الشركة وقعت عقد تأهيل مصنعي الصلب والدرفلة وخدماتهما مع الشركة التركية لإنتاج 500 الف طن سنويا من حديد التسليح لمختلف القياسات). على صعيد اخر ارسلت الشركة العامة لصناعة الأسمدة في المحافظة قافلة مساعدات إلى مدينة عكاشات في محافظة الانبار دعما للقوات العسكرية والحشد الشعبي التي تخوض معارك في غرب المحافظة. وقال مدير عام الشركة فوزي عباس في تصريح امس ان (ان توجيهات صدرت من وزير الصناعة محمد شياع السوداني تقضي بإرسال مواد غذائية وأخرى من الأطعمة والاشربة لدعم الحشد والقوات العسكرية في المحافظة). واضاف ان (الشركة كانت قد أرسلت في وقت سابق قوافل مساعدات كانت أخرها على الحدود العراقية السورية).

وتابع عباس ان (الشركة تواصل العمل وانتاج بعد توقف دام شهرين اثر توقف ضخ الغاز الطبيعي إلى المعمل وان المعمل اخذ في الإنتاج للفترة الجديدة وسيستمر للفترة المقبلة ومن المخطط ان يعمل خطين نهاية العام 2017 الجاري لمضاعفة الانتاج بعد الاتفاق مع شركة غاز البصرة على تزويد المعمل بالغاز للخطين الجديدين).

استبدال معدات

واضاف ان (المشكلة تكمن في ضاغطات ثاني اوكسيد الكربون والتي سيتم استبدالها نهاية العام الجاري، فيما ستصل الى المعمل ضاغطتين جديدتين في العشرين من الشهر المقبل لاستمرار الانتاج، فيما رجح ان تصل نسبة الانتاج الى 80 بالمئة من الطاقة التصميمية، ما يعادل 2300-2400 طن يوميا)، وتابع ان (المعمل باشر حاليا بالإنتاج الفعلي بمعدل 1100 طن يوميا من الاسمدة)، مشيرا الى ان (زيادة الكمية تعتمد ايضا على زيادة الطلب من قبل وزارة الزراعة).