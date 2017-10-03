القيسي يبحث مع الصليب الأحمر تقديم المساعدات للعراق

الزراعة توقّع مع أرمينيا إتفاقيات دعم المجالات الإقتصادية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

وقع وزير الزراعة فلاح حسن زيدان اللهيبي مع الجانب الارميني عددا من الاتفاقيات في مجال الزراعة والصناعة والتجارة ضمن أعمال اللجنة العراقية الأرمينية المشتركة.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس أن (أعمال الدورة الثانية للجنة العراقية الأرمينية المشتركة لفتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين انعقدت في ارمينيا وترأسها اللهيبي وضم الوفد العراقي ممثلين عن بعض الوزارات), وأضاف إن (الجانبين أعربا عن رغبتهما بتشجيع وتطوير العلاقات بالشكل الذي يتناسب مع الإمكانيات والقدرات الاقتصادية الثنائية وتشجيع إقامة المعارض الدولية والمتخصصة لغرض عرض منتجات كل بلد في البلد الأخر وتقديم التسهيلات والمساعدات الممكنة، وحث الشركات الأرمينية الرصينة للعمل والاستثمار في العراق ولمختلف المشاريع ولاسيما مع شركات وزارة التجارة العراقية).

وأشار إلى (توقيع عدد من الاتفاقيات شملت القطاعات الزراعية والصناعية والتجارة والطاقة والاقتصاد، والاتصالات، والتعليم العالي، والنفط، وغيرها)، موضحا ان (اتفاقيات الصداقة تلك تعد ذات فائدة للشعب العراقي ولشعوب المنطقة بغية النهوض بها وفق الطرق العلمية).

مشيرا إلى (الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بصورة عامه والوقوف ميدانيا على النشاطات الزراعية التي تشتهر بها جمهورية ارمينيا مثل الزراعة العضوية وانتاج بذور الحنطة والشعير والذرة الصفراء.

وكذلك إنتاج بذور الخضر وتقنيات الري الحديثة وتقنيات الزراعة الحديثة والبيوت المحمية بأنواعها وذلك لتطوير القطاع الزراعي ودعم الاقتصاد العراقي), وأوضح إن (هذه الاتفاقيات تأتي ضمن جهود الحكومة العراقية والوزارة بتطوير التعاون مع دول العالم وفتح افق التعاون المشترك في مختلف القطاعات)

.وتابع البيان ان (الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي بحث مع نائب رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في العراق روبرتس جوهانس دروين والوفد المرافق تنسيق الجهود والتحضيرات من خلال تقديم المساعدات لعام 2018 في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في عدد من المحافظات وخصوصاً المناطق المحررة), واضاف أنه (تم خلال اللقاء مناقشة خطط ورؤية الوزارة والمشاريع التي تصب في خدمة النشاط الزراعي التي يتم من خلالها تقديم المساعدات الدولية والخدمات المقدمة لفئة الفلاحين والمزارعين لتنمية العملية الزراعية، حيث أكد القيسي ضرورة أن تكون تلك المساعدات عبر التنسيق والتعاون مع الوزارة والمؤسسات التابعة لها لضمان وصولها وتنفيذها في المجالات الزراعية وبحسب خطة الوزارة التي تهدف الى تطوير القطاع الزراعي).

واوضح البيان ان (دروين اعلن عن استمرار الدعم المقدم من بعثة الصليب الأحمر الدولية لشريحة الفلاحين والمزارعين من أجل تنمية وتطوير القطاع الزراعي في العراق وبالتعاون مع الوزارة).

واكد اللهيبي إن رؤية الوزارة للمدة المقبلة ستكون باتجاه زيادة دعم الفلاحين والمزارعين من خلال إعادة إطلاق قروض المبادرة الزراعية وتعزيز دور القطاع الخاص في زيادة تطوير النشاط الزراعي دعماً لاقتصادنا الوطني. وتابع البيان ان (اللهيبي اكد حرص الوزارة دعم العملية الزراعية من خلال أعادة أطلاق قروض المبادرة الزراعية وذلك لتحسين القطاع الزراعي وتطويره فضلاً عن خدمة الفلاحين والمزارعين نحو تشييد وبناء المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني للوصول إلى الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية وتأمين الأمن الغذائي للبلاد).

واضاف ان (الوزارة تسعى الى خدمة المزارعين من خلال توفيرها التقنيات وتكنولوجيا الزراعة الحديثة بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية المشاريع الزراعية وفي مجال التسويق الزراعي الذي يعد الحلقة الأهم في العملية الزراعية). مؤكداً (تأسيس شركات تسويق ومعامل تصنيع للمنتجات الزراعية تسهم في دعم وحماية المنتج المحلي والى إتباع آليات جديدة ومعالجة عدد من المعوقات والمشاكل المتعلقة بالمبادرة الزراعية في المدة السابقة، حيث سيتم صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين ممن سوقوا محصولهم للوزارة خلال أسبوعين من تأريخ التسويق).

واضاف ان (الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري التقى عددا من المواطنين ممن لديهم بعض الشكاوى والملاحظات ذات الصلة بالقطاع الزراعي، بغية دراستها ومحاولة الخروج بأفضل النتائج التي يطالب بها المواطن).

واوضح البيان ان (الجبوري جدد خلال اللقاء حرص الوزارة على رفع إي معاناة او ضغوطات تخــــــص القطاع الزراعي، وإن أبواب المسؤولين في الوزارة مشرعة).داعيا (الجميع إلى عدم التردد في تبيان طروحاتهم لان تشخيص الخلل واكتشافه هي مسؤولية تقع على عاتق المواطنين بكافة عناوينهم).

وتابع ان (الوزارة تسعى إلى تلبية طلبات الجميع على أن لاتتقاطع مع القوانين).

واشار البيان ان (الجبوري استمع لجميع طلبات ومقترحات المواطنين وتدارس معهم أفضل السبل الممكنة لحلها فيما وجه بان تتم تلبية عدد من الطلبات بأسرع وقت ممكن).