أربيل تشكو بغداد أمام المنظمة الدولية للطيران المدني

الداخلية تسمح للأجانب العالقين في كردستان بالمغادـرة من المركز دون مساءلة

بغداد – محمد الصالحي

أعلن وزير الداخلية قاسم الأعرجي السماح للأجانب العالقين في إقليم كردستان من الذين دخلوا البلاد دون الحصول على تأشيرة الحكومة الاتحادية، بالسفر من مطار بغداد من دون مساءلة قانونية, فيما تقدمت اربيل بشكوى لدى سلطة الطيران الدولية بشان قرار بغداد بمنع الرحلات الخارجية من الاقليم والعكس. وقال الاعرجي في بيان امس (من يرغب بالحصول على سمة دخول فأنا حاضر ومن يريد أن يسافر من بغداد يسافر من دون أي غرامة أو تأشيرة).من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن أن( الوزارة ستعمل على تسهيل إصدار تأشيرات للصحفيين الأجانب، تنفيذًا لمبادرة الوزير بدعم العمل الإعلامي).

موافقة امنية

يذكر أن إصدار موافقة للحصول على تأشيرة دخول للصحفيين الأجانب يحتاج الى أكثر من شهر وتمر بإجراءات روتينية طويلة. يأتي إعلان الداخلية هذا، بعد أن علقت بغداد الرحلات الدولية من مطاري كردستان وإليهما اعتبارا من الجمعة الماضية، في أولى الخطوات العملية ردًا على الاستفتاء بشأن استقلال الإقليم الشمالي. كشف عضو اللجنة العليا للاستفتاء في اقليم كردستان هوشيار زيباري عن لجوء سلطات الاقليم الى تقديم شكوى ضد بغداد للمنظمة الدولية للطيران. وقال زيباري في تصريح امس ان ( الحظر الجوي يعرقل وصول المساعدات للنازحين وتسبب بمنع العديد من العمال من العودة الى بلدانهم). وتقول شركات الطيران في الاقليم إن قرار الحظر سيؤثر على عمل اكثر من 400 شركة للطيران موجودة في الاقليم كما سيؤدي الى فقدان اكثر من 700 شخص وظائفهم في تلك الشركات. وأغلقت بغداد المجال الجوي لاقليم كردستان يوم الجمعة الماضي امام الرحلات الدولية وتعهدت بالسيطرة على المنافذ الحدودية للاقليم في اعقاب اجراء استفتاء على الانفصال عن بغداد يوم الاثنين الماضي.اعلنت المنشأة العامة للطيران المدني عدم وجود اية علاقة مالية بينها وبين مطارات اقليم كردستان، مؤكدة انها لم تتسلم اية بيانات عن الإيرادات ولا مبالغها من هذه المطارات. وقالت في بيان انه (في ظل تباين وتضارب التصريحات غير الدقيقة والتي لا تمت للواقع بصلة تود منشأة الطيران المدني ان تبين ان اجراءاتها قانونية وصحيحة لا غبار عليها، حيث لا توجد اية علاقة مالية بين مطارات الاقليم وسلطة الطيران المدني العراقي)، موضحة ان (سلطة الطيران والمنشأة العامة للطيران المدني لم تتسلما اية بيانات عن كمية الإيرادات ولا مبالغها، بل إن كل ما يرد من اموال يذهب مباشرة الى خزينة الاقليم، ولا علم لنا بارقامها ومعدلاتها واستخداماتها).واضافت ان (سلطة الطيران المدني العراقي سبق وان ابلغت مطاري اربيل والسليمانية بالاضافة الى وزارة النقل في الاقليم بقرار سلطة الطيران المدني وباللغتين العربية والانكليزية وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق الـ26 من ايلول الماضي، وتضمنت الرسالة مهلة 72 ساعة تنتهي في الساعة 1800 من يوم الجمعة الماضي).

اجرادات الهيئة

واكد البيان ضرورة(خضوع مطاري اربيل والسليمانية لاجراءات هيئة المنافذ الحدودية بضمنها الحراسات والكمارك والجوازات والحمايات والاتصالات وخضوعها بالكامل للسلطات الوطنية المركزية، اخذين بالحسبان استمرار الرحلات الجوية الداخلية بين الإقليم والمطارات العراقية الاخرى وبما يضمن وحدة العراق بارضه ومياهه وسمائه). وبدأت سلطة الطيران المدني العراقي الجمعة بتنفيذ قرار الحكومة المركزية بحظر الرحلات الجوية من مطاري السليمانية واربيل بعد انتهاء المهلة المحددة.في المقابل،اكد وزير النقل والمواصلات بإقليم كردستان مولود مراد، ان اقليم كردستان لن يقبل بمجيء اي شخص من الحكومة العراقية الى مطارات كردستان.وتوقفت حركة الطيران الدولي من إقليم كردستان وإليه مساء الجمعة، بعد أن فرضت الحكومة المركزية حظرا ردا على تصويت الإقليم على استفتاء الاستقلال. من جهته اعلن مدير مطار سليمانية طاهر عبد الله عن توقف الرحلات الجوية الخارجية لجميع دول العالم من والى مطار السليمانية منذ ليلة الجمعة.

وقال عبد الله في تصريح ان(مطار السليمانية لم يشهد اي رحلة جوية خارجية منذ ليلة الجمعة بناء على قرارات الحكومة الاتحادية).

وأضاف ان (قرارات الحكومة الاتحادية ألزمت جميع دول العالم ما دفعها الى إيقاف رحلاتها إلى شمال العراق)، مشيرا الى ان (هذه القرارات ستضر بمطارات الاقليم).وكانت مديرة مطار أربيل الدولي تالار فائق صالح قد نفت الخميس توقف حركة الملاحة من و إلى المطار، مشيرة إلى أن الرحلات الخارجية تسير بشكل عادي بدون عراقيل.

وقالت وزارة النقل في بيان تلقته (الزمان) امس انه (وفي ظل الهجمة الشعواء التي تهدف لتشويه عمل وزارة النقل وما تقدمه من خدمات للمواطنين في كل مكان، نجد أن العديد يتفوه باتهامات باطلة لا طائل منها سوى إثارة ردات فعل تجاه أي نجاح تحققه الوزارة في عملها). واضاف أن ( ما تحدث به احد النواب لا يمت للواقع بصلة بل إن معلوماته خاطئة مع جل احترامنا له، فشركة زاكروس شركة عراقية الا انها لا تملك طائرات وهي احدى النواقل الوطنية المسجلة حسب قانون الشركات ، وزيادة على ذلك فإنها مسجلة منذ أعوام وليس اليوم).

وتابع البيان( ولان وزارتنا طبقت تعليمات مجلس الوزراء الموقر وأوقفت جميع لرحلات بعد انتهاء المهلة الممنوحة لمطاري اربيل والسليمانية نجد أن البعض يحاول استهداف الوزارة بالتشكيك بالإجراءات بغية تعطيلها).