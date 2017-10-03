اللجان الطبية تنجز أكثر من ألف معاملة خلال أسبوع

إنقاذ حياة مريض أصيب جراء إنفجار بكسر تخسّفي في الرأس

بغداد – قصي منذر

انقذ فريق طبي في مستشفى الجملة العصبية التعليمي التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة منتسب في القوات الامنية اصيب بانفجار تسبب له بكسر خسفي في مقدمة الرأس. وقال مدير المستشفى سمير حميد الدلفي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المستشفى استقبل منتسباً في القوات الامنية احيل من مستشفى بلد بمحافظة صلاح الدين اصيب بانفجار تسبب بكسر خسفي مركب في مقدمة جبهة الراس فضلا عن جروح متعددة في الوجه والاطراف والجذع بعضها خطرة)، لافتا الى ان (فريقا طبيا متخصصا تمكن من انقاذ المريض بعملية جراحية تم خلالها رفع الكسر المنخسف وخياطة الجروح).ونجح فريق طبي اخر في مستشفى كمال السامرائي التابع للدائرة ذاتها في اجراء عملية ولادة لمريضة تعاني من العقم الاولي لمدة 4 اعوام . وقالت مديرة المستشفى بشرى الموسوي ان (المريضة تعاني من الانسدادات حيث تم استعمال الليزر بجدار الجنين لمساعدة تعشيقه في الرحم لزيادة نسبة الحمل وبعد ان اكتمل الجنين اجريت لها عملية ولادة قيصرية وولدت المريضة بطفلة وهي بصحة جيدة).

نتائج وانجازات

واضافت ان (مختبر المستشفى يعد القلب النابض في الحفاظ على الاجنة اذ يعطي نتائج وانجازات كبيرة وبجهود مبذولة من قبل فريق مختبر اطفال الانابيب).فيما اعلن مجمع اللجان الطبية عن انجاز اكثر من الف معاملة خلال أسبوع. وقال مدير المجمع جبار حافظ خلال تضييفه في اجتماع مجلس ادارة الدائرة إن (المجمع يضم 7 لجان فرعية قامت بانجاز الف و 113معاملة خلال اسبوع من خلال فحص عدد من الاشخاص حيث قامت اللجان المتمثلة بالعطل والعجز بفحص 367 والسياقة بفحص 475 واللجنة الدائمية بفحص 251 بينما قامت لجنة التعيينات بفحص 179 ولجنة التربية والتعليم بفحص 56). من جانبه قال مدير عام الدائرة عبد الغني سعدون الساعدي إن (الدائرة حريصة على توفير المستلزمات الأساسية والضرورية كافة التي يحتاجها المجمع من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين)، لافتا إلى إن (تكون المواعيد قريبة وهي تعمل على ذلك ولأتسمح في تحديد مواعيد بعيدة غير المبررة)، مشددا على (توفير وسائل الراحة إلى المراجعين من اجل تقديم الخدمات المتميزة). وانجز مركز الغدد الصم والسكري نحو 23 الف فحص مختبري خلال شهر اب الماضي . واعلن مدير المركز ثامر صادق الكروي عن (اجراء اكثر من 23 فحصا مختبريا خلال شهر اب الماضي للمرضى المراجعين للمركز الذين تنوعت امراضهم من المصابين بداء السكري والامراض التي تخص الغدد الصم والهرمونات). من جهتها قالت مسؤولة شعبة المختبر خديجة نعيم زوير ان (المختبر قام بأجراء 23232 فحصا مختبريا حيث قامت وحدة الكيمياء السريرية بأجراء 6778 فحصا ووحدة الهرمونات اكثر من 6180 فحصا كما واجرت وحدة امراض الدم 8474 فحصا بالاضافة الى اجراءاكثر من 1800 فحص شملت المناعة والمصول والخلايا وفحوصات اخرى).

وفد اطباد

وناقش وفد من منظمة اطباء بلا حدود الفرنسية مع مستشفى الواسطي التعليمي الامور الطبية والفنية التي تعنى بعلاج الحالات المرضية المعقدة . وقال مدير المستشفى عباس محمد صحن النصراوي ان (الوفد ناقش الامور الطبية والفنية التي تعنى بعلاج الحالات المرضية المعقدة والتنسيق لأجل ارسال فريق طبي لأجراء عمليات مشتركة مع اطباء عراقيين وكذلك المساعدة في توفير بعض المستلزمات الطبية اللازمة لأجراء عمليات خاصة). واقامت شعبة التدريب والتطوير في الدائرة بالتعاون مع ادارة مستشفى ابن البلدي للأطفال والنسائية دورة ادارة الأزمات . وقال مسؤول الدورة مزهر رمضان نافل ان (الهدف من اقامة تلك الدورة هو اكتساب المشاركين المعارف اللازمة والمهارات الملائمة في ادارة الأزمات وتحويلها الى اعمال تفيد الخدمات العامة في المؤسسات الصحية)، مشيرا الى ان (الدورة ستؤهل المشاركين على التعامل مع ادارة الأزمات وتطبيقها سواء كانت على المستوى الوظيفي وغير الوظيفي).