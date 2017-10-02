تحرير ناحية الرشاد جنوب شرق الحويجة

بغداد- الزمان : شنت القوات العراقية هجوما واسعا الاثنين استعادت خلاله بلدة الرشاد الواقعة على بعد 35 كلم جنوب شرق الحويجة المعقل الاخير لتنظيم داعش في شمال البلاد. وقال الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله في بيان ان «قوات جهاز مكافحة الارهاب وقطعات الحشد الشعبي استعادت ناحية الرشاد مع 45 قرية ومنطقة محيطة بها ضمن الصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات تحرير الحويجة». واستعادت القوات العراقية منذ انطلاق عمليات استعادة الحويجة ، ثلاث بلدات وهي العباسي والزاب والساحل الايسر للشرقاط واكثر من مئتي قرية. واعلنت قوات الحشد الشعبي تحرير خمس قرى تحيط جنوب الرشاد منذ انطلاق العملية فجر الاثنين. وقبل انسحابه أضرم تنظيم الدولة الاسلامية النيران في ثلاث ابار نفطية في حقل العلاس، بحسب شركة نفط الشمال الخاضعة لسيطرة الاكراد ومصدر امني.

وقال ضابط شرطة في منطقة الحويجة ان قوات الامن «تستخدم الجرافات للسيطرة على الحريق الذي اندلع بواسطة العبوات الناسفة السبت لمنع تقدم القوات الحكومية». واضاف ان هذا الحقل النفطي يمثل احد مصادر الدخل الرئيسي لداعش منذ عام 2014.