16 قتيلاً في هجوم انتحاري ضد الشرطة في دمشق

طائرة مجهولة تقتل عشرة من حزب الله في سوريا

دمشق- بيروت- الزمان

قتل 16 شخصاً على الاقل بين مدنيين ورجال امن جراء هجوم انتحاري استهدف الاثنين قسم الشرطة في حي الميدان في العاصمة السورية، في ثاني اعتداء يطال المكان ذاته في غضون نحو عشرة اشهر. ومنذ العام 2011، بقيت دمشق نسبيا بمنأى عن النزاع الدامي الذي تشهده البلاد، الا انها تتعرض على الدوام لاطلاق قذائف وصواريخ من مقاتلي الفصائل المعارضة المتحصنين على اطراف العاصمة، كما تعرضت مرارا لعمليات تفجير. على جبهة اخرى في سوريا، قتل عشرة عناصر على الاقل من حزب الله اللبناني الاثنين جراء ضربة نفذتها طائرة من دون طيار مجهولة الهوية على موقع تابع لهم في منطقة صحراوية في وسط سوريا، بحسب المرصد. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “استهدفت طائرة من دون طيار مجهولة الهوية موقعاً لحزب الله قرب منطقة السخنة في بادية حمص الشرقية، ما تسبب بمقتل عشرة من عناصره على الأقل واصابة أكثر من 18 آخرين بجروح”. وكانت حصيلة اولية للمرصد افادت بمقتل ثمانة عناصر. واكد مصدر ميداني لوكالة فرانس برس وقوع الغارة التي قال انها تسببت بمقتل سبعة عناصر من الحزب على الاقل، بالاضافة الى مقاتلين سوريين لم يحدد عددهم. واوضح ان العمل جار “للتأكد من هوية من نفذ الغارة”.

وأورد التلفزيون السوري الرسمي نقلاً عن وزارة الداخلية “إرهابيان يفجران نفسيهما أمام قسم الشرطة، ما ادى الى استشهاد عدد من المدنيين وعدد من عناصر الشرطة”، من دون تحديد العدد.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الانسان من جهته مقتل “16 شخصاً على الاقل بينهم ثمانية عناصر من الشرطة، وأربعة مدنيين بالاضافة الى أربعة آخرين مجهولين”، لافتاً الى “اصابة عدد كبير من الجرحى بعضهم في حالة خطرة”. وافاد المرصد في حصيلة سابقة بمقتل 11 شخصاً. وبث التلفزيون مشاهد فيديو تظهر دماراً داخل غرفة يرجح ان يكون الانتحاري قد دخلها، وتصدع احد جدرانها، ويظهر بين الركام قميص اسود عليه شارة الشرطة. وفي مشاهد اخرى، يعمل رجلان على حمل جثة موضوعة داخل كيس ابيض.

وشاهد مصور لفرانس برس في المكان نوافذ تناثر زجاجها على الارض ودماراً عند مدخل المقر، تزامناً مع فرض رجال امن وشرطة طوقاً مشدداً حول المكان المستهدف. وقالت منال (28 عاماً)، وهي مدرسة تقيم في الحي، لوكالة فرانس برس “بعد عودتي من عملي، سمعت صوت انفجار عند الساعة الثانية والثلث، لم اعلم ما هو وتلاه تفجير آخر بعد دقيقتين”. واضافت “اهتز البناء بنا.. وسمعت اصوات الرصاص بعد الانفجار وهو عادة ما يحصل لإبعاد الناس عن الطريق لافساح المجال امام سيارات الاسعاف التي هرعت الى المكان لاسعاف المصابين”.

وذكر وزير الداخلية اللواء محمد الشعار فى تصريحات لصحافيين خلال تفقده الأضرار فى مقر الشرطة أن “ارهابيين استهدفا عناصر الحرس في قسم شرطة الميدان بمجموعة من القنابل، ما ادى الى استشهاد عدد منهم، اثر ذلك فجر أحد الارهابيين نفسه بحزام ناسف على مدخل الباب الرئيسي للقسم”.

وتابع “تسلل انتحاري آخر الى الطابق الأول حيث اشتبك مع العناصر وتمكنوا من قتله، ليقع بعدها التفجير الثاني بالحزام الناسف الذي كان يرتديه”.