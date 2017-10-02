‎ الأوساط العراقية تنعي المفكر والشخصية الوطنية مهدي الحافظ

‎فيينا – بغداد – الزمان : ‎ نعت الاوساط السياسية والاعلامية والاقتصادية الشخصية الوطنية والمفكر العراقي الدكتور مهدي الحافظ الذي توفي مساء يوم الاحد المصادف 1 تشرين الاول/اوكتوبر في احد مستشفيات مدينة فينا عاصمة النمسا .

‎وقال بيان عن شبكة الاقتصاديين امس رحل عنا زميلنا الدكتور مهدي الحافظ في احد مستشفيات مدينة فينا عاصمة النمسا بالقرب من ذويه المقيمين هناك وولده خيام المقيم في احد المدن الالمانية. ‎ووصف البيان الراحل بأنه ” الشخصية الوطنية الفذة والتي ناضلت على مدى عقود من الزمن من اجل النهوض بالاقتصاد العراقي وتحقيق مبادئ الحرية والديمقراطية في العراق “. ‎واشار الى انه كان للراحل حضور ناشط وفعال في الساحة السياسية الاقتصادية العراقية قبل وبعد التغيير في عام 2003 وشارك بمهنية عالية في الحوارات التي جرت حول القضايا الاقتصادية المركزية ومنها الحوار النقدي مع الشبكة حول السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي خلال الفترة 2011-2012 ‎وما يلي موجز عن حياة الحافظ كما اوردها مساعده عبد الزهرة الهنداوي . ‎ولد الدكتور مهدي احمد حافظ الحافظ في 3 تموز 1937 في مدينة الديوانية. بقية الخبر على موقع (الزمان)

‎اولاً: المناصب والمسؤوليات ‎عضو مجلس النواب العراقي في الدورة الحالية ووزير التخطيط والتعاون الإنمائي الأسبق في حكومة الدكتور اياد علاوي ورئيس” معهد التقدم للسياسات الانمائية “،

ويحمل درجة دكتوراه دولة Ph D في العلوم الاقتصادية من جامعة براغ ، وماجستير في علم الاجتماع MA، وبكالوريوس علوم في الكيمياء من جامعة بغداد ‎الرئيس الاول للهيئة الستراتيجية لاعادة الاعمار في العراق 2003 – 2005 .

‎نائب رئيس ” تجمع الديموقراطين المستقلين ” 2003 – 2005

‎رئيس السن في مجلس النواب العراقي / الدورة الثالثة 2014

‎ثانياً- الخبرة وميادين العمل:

‎المستشار الخاص للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو (NIDO)فيينا 1999-2000

‎المدير الإقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في البلدان العربية- بيروت ( العراق وسوريا والاردن ) 1996-1999

‎موظف كبير Senior لدى اليونيدو ومدير البرنامج الخاص للتنمية الصناعية العربية وتشمل العراق 1983-1996

‎.خبير لدى منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD (جنيف 1980-1983 وزير مفوض في البعثة العراقية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف- ثم استقال لأسباب سياسية 1978-1980

‎خبير في وزارة النفط العراقية بدرجة خاصة 1975-1978 .

‎استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية في بغداد 1973-1975

‎ثالثاً- النشاطات والمنظمات الفكرية والعلمية

‎حائز على جائزة اليونسكو للتنمية المستدامة لعام 2005

‎رئيس المجلس العراقي للثقافة 2007 .

‎رئيس (الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية) ومقرها في القاهرة 1998-2003

‎عضو مجلس امناء (منتدى الفكر العربي)، عمان – الاردن منذ عام 1996

‎نائب رئيس (منظمة التضامن الاسيوي – الافريقي) ورئيس فريقها

‎الاقتصادي – الاجتماعي منذ 1980

‎عضو المجلس الاستشاري لمكافحة البطالة – رئاسة الوزارة السورية 2002

‎عضو (منتدى العالم الثالث) / من كبار الباحثين منذ 1983

‎من مؤسسي (المنظمة العربية لحقوق الانسان) وعضو مجلس امنائها لعدة دورات

‎الامين العام (للهيئة الاستشارية العراقية) التي ضمت عشرات المثقفين العراقيين ونظمت ندوات حول احوال العراق واثار القمع السياسي واصدرت دراسات كبيرة 1991