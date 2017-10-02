 ضربة في العمق الامريكي :داعش يقتل ٥٨ في لاس فيغاس 

واشنطن,- الزمان : ندد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين باطلاق النار العشوائي في لاس فيغاس الذي ارتفعت حصيلته الى 58 قتيلا في هجوم وصفه بأنه «شر خالص».

ولم يتطرق ترامب الذي أعلن انه سيتوجه الى لاس فيغاس الاربعاء إلى تبني تنظيم داعش -الدولة الاسلامية للهجوم ولا إلى ملف ضبط بيع الاسلحة النارية الفردية، في تعليقه على الهجوم الذي ارتفعت حصيلته الى 58 شخصا و515 جريحا بحسب «شريف» (مسؤول الشرطة) لاس فيغاس جوزف لومباردو.

وعبر ترامب في كلمة ألقاها من البيت الابيض عن الحزن العميق امام هذه المأساة. وقال «مساء أمس، فتح رجل النار على حشد كبير خلال حفلة غنائية في لاس فيغاس. وقتل بوحشية أكثر من خمسين شخصا في عمل يمثل شرا خالصا».

أضاف «في لحظات كهذه نبحث جميعا عن معنى ما وسط الفوضى، وعن بصيص نور وسط الظلام. لكن الاجابات ليست سهلة».

وتابع مخاطبا عائلات الضحايا «اننا نصلي لأجلكم، أنا وميلانيا نصلي (…) كي تجد الامة بكاملها الوحدة والسلام».

كما اكد ان «وحدة صفنا لا يمكن ان يدمرها الشر، وروابطنا لا يمكن ان يحلها العنف. ورغم شعورنا بغضب عارم بسبب قتل مواطنينا، فان الحب هو ما يعرف بنا اليوم».