وزير الخارجية الايراني يبحث في قطر تطورات عراقية وسورية ويمنية

طهران- الزمان

بحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاثنين في الدوحة العلاقات بين البلدين والازمات في المنطقة، بحسب ما أفاد مصدر رسمي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ان ظريف الذي غادر طهران صباح الاثنين متوجها الى سلطنة عمان وهي الزيارة الاولى لظريف الى قطر منذ بدء الازمة في حزيران/يونيو بين الامارة ودول مجاورة في الخليج، بحسب قاسمي. وتابع المتحدث ان وزير الخارجية «سيلتقي نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للتباحث في التعاون الاقتصادي والاحداث الاخيرة في سوريا والعراق واليمن ومجمل المسائل المتعلقة بالخليج -الفارسي- خصوصا سبل تعزيز التعاون في المنطقة». وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو بعد اتهامها بتمويل المتشددين الإسلاميين والتقارب مع إيران.

وقررت الدول الأربع إغلاق المنفذ البري الوحيد لقطر مع السعودية، ومنع طائرات شركات الطيران القطرية الوطنية من عبور أجوائها، وحظر استخدام قطر لموانئها البحرية.

وحذر امير قطر في باريس في 25 ايلول/سبتمبر الماضي من ان «الحصار» الذي فرضته دول في المنطقة على بلاده «يدفعها» باتجاه ايران.

واضاف خلال مداخلة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية «انهم يتهمون قطر بالتقرب من ايران لكن مع اجراءاتهم (…) فانهم يدفعون قطر باتجاه ايران. انهم يعطون قطر هدية لايران».

وأعلنت قطر في أواخر آب/اغسطس، عودة سفيرها الى طهران بعد غياب لنحو عام ونصف العام، وعبرت عن «رغبتها في تعزيز العلاقات الثنائية مع ايران في كل المجالات».

وتقيم قطر وسلطنة عمان علاقات ودية منذ سنوات عديدة. واعرب البلدان مؤخرا عن الرغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.