البساطة تميز ظهور الفنانين في ختام مهرجان الجونة

القاهرة – الزمان : ‎حضر عدد من الفنانين المصريين حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى والتي بدأت الاسبوع الماضي في الغردقة.

‎واختارت عدد من النجمات الإطلالة البسيطة وغير الملفتة ،ومن بينهن نيللي كريم والفنانة بشرى، كما ظهرت الفنانة أمينة خليل بفستان انيق جدا، وكان من بين الحضور أيضا مادلين طبر، الفنان عمرو واكد وزوجته، آسر ياسين وزوجته، أحمد الفيشاوي، وأحمد مالك.

‎كما حضرت الحفل الفنانة يسرا، والفنان خالد سليم وزوجته، مي سليم، ميس حمدان، ولفتت الفنانة رزان مغربي الانظار بإطلالتها، والفنانة درة بجمالها، وهنا شيحة وشقيقتها رشا شيحة.

‎وكان مهرجان الجونة السينمائي قد شهد في حفل الافتتاح تكريم الفنان عادل إمام، والمهرجان فكرة الفنانة بشرى، وقام رجل الاعمال نجيب ساويرس بتنفيذها.