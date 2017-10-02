خمسة قتلى بينهم أربعة أطفال في حريق مبنى  بفرنسا

ستراسبورغ (فرنسا)-(أ ف ب) – لقي خمسة اشخاص بينهم اربعة اطفال مصرعهم وجرح ثمانية آخرون في حريق مبنى وقع ليل الاحد الاثنين في مولوز بشرق فرنسا، كما ذكر رئيس البلدية ورجال الاطفاء. وقال رئيس بلدية مولوز جان روتنر «هناك اربعة اطفال وراشد واحد بين الضحايا ونتقوم بالتأكد من هويات» الضحايا. واضاف «انه امر رهيب هز المدينة باكملها». وذكرت فرق الاطفاء ان الحريق اندلع في قبو المبنى السكني المؤلف من اربعة طوابق. وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة «لالزاس» التي تصدر في المدينة ان ثلاثة من الجرحى الثمانية ادخلوا الى المستشفى بحالة «طوارئ مطلقة». واوضحت ان «الدخان هو سبب الحصيلة الكبيرة جدا للضحايا». واكد رئيس البلدية انه «مبنى في حالة جيدة جدا يقع في منطقة هادئة لا تشهد صعوبات محددة».