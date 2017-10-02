نائب مصري  لـ ( الزمان): حفل الشواذ مخطط عمره  9 أشهر

عشرون ألف شاذ في مصر

القاهرة – مصطفى عمارة

كشف محمد الغول وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ان ما تم فى حفلة ترويج الشذوذ الجنسي بالتجمع الخامس مخطط اجنبى جرى الاعداد له منذ 9 اشهر حينما تم اختيار شاذ جنسيا ليتولى منصب نائب رئيس لجنة حقوق الانسان لشئون الشرق الاوسط بالامم المتحدة وعندما صدرت توصيات المجلس الدولى لحقوق الانسان والتي تضمنت بندا عن حقوق الشواذ رفضتها مصر لمخالفة ذلك للشريعة الاسلامية وامام رفض مصر بدء الاعداد لنشر تلك الافكار لاحداث حالة من الارتباك السياسى والاقتصادى والاجتماعى مؤكدا ان الصحف الاجنبية تداولت الواقعه بالترويج ان هناك 20 الف شاذ بمصر رغم ان اعدادهم قليلة، واتفق معه فى الراى عادل عبد المنعم خبير امن المعلومات مؤكدا ان جميع العمليات فى الحفل تؤكد انه كان هناك تخطيط مسبق وكان الاعلام الرقمى والسوشيال ميديا احد فروعه الرئيسية لتحقيق الغرض المطلوب واشار نبيل نعيم خبير التنظيمات (الجهادية) ان ما حدث فى مشروع ليلى بالتجمع الخامس هدفه اسقاط الدولة المصرية لانه يعطى الدافع لظهور الجماعات الارهابية وستصبح تلك الجماعات قادرة على الحشد اكثر من اي وقت مضى.

فى السياق ذاته كشفت التحقيقات التى تجريها النيابه فى القضية ان بعض من شاركوا فى حفل الشواذ يتلقون دعما ماليا من منظمات خارجية من اجل نشر الرذيلة والفجور داخل المجتمع المصرى فى السياق ذاته اكد الشيخ شوقى عبد اللطيف وكيل وزارة الاوقاف للشئون الدينية ان الازهر لا يجب ان يقف مكتوفى الايدى امام تفشى تلك الظاهرة وعلية التحرك على قدر مسئولية وخطر الحدث ولابد من عمل ندوات ومحاضرات خاصة فى الاندية التى يتردد عليها الشباب فيما اكدت د/ هاله حمادى استشارى الطب النفسى والعلاقات الاسرية فى تصريحات خاصة ان ما يردده البعض ان الشذوذ الجنسى مرض نفسى غير صحيح واضافت ان علماء الطب النفسىازالو الشذوذ الجنسى من قائمة الامراض النفسية بعد ان ظلت لفترة مصنفة فور ظهورها واعتبروها توجها شخصيا للفرد، واشارت الى الدور الكبير لمشاهدة القنوات الاباحية التى يكون من ضمنه العلاقات الشاذة فى ظهور الشذوذ الجنسي.