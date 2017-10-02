أحلام توثق فستانها الأصفر قبل حفلة الزفاف السعودي

الرياض -الزمان

‎تألقت الفنانة الإماراتية أحلام في حفل زفاف سعودي أحيته بمدينة الرياض، وخضعت لجلسة تصوير خاصة قبل الحفل.

‎الفنانة الملقبة بـ«الملكة» استعرضت إطلالتها من الزفاف بجلسة تصوير نشرت منها لقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اختارت فستان أصفر يفوح أناقة، حمل توقيع المصمم اللبناني زهير مراد، وزينت خصرها بحزام ماسي، وهي الطلّة التي لاقت إعجاب محبيها، وقد أعربت الفنانة عن سعادتهابأجواء حفل الزفاف في تعليق كتبت فيه: «كانت ليله كالحلم الف مبروك الزواج الله يتمم عليهم.. الرياض.. الف مبروك اتمنى ان اكون اسعدتكم مثل ما اسعدتوني بان اشاركم فرحتكم».

‎من ناحية أخرى، تصور أحلام حالياً حلقات الموسم الرابع من برنامج The Voice، والذي انضمت للجنة المدربين الخاصة به إلى جانب عاصي الحلاني، محمد حماقي، وإليسا، وذلك بعد انسحاب صابر الرباعي، كاظم الساهر، وشيرين عبدالوهاب.