الأزهر : أيدٍ خفية وراء المشروع الإنفصالي بشمال العراق

بغداد تطالب أربيل بوقف الإستفزاز في المناطق المتجاوز عليها

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

دعت الحكومة الاتحادية امس اقليم كردستان الى إيقاف ما وصفته بالتصعيد والاستفزاز في المناطق المتجاوز عليها والغاء نتائج الاستفتاء، فيما أبدى الإقليم إستعداده لإجراء حوار مباشر مع الحكومة بناء على مبادرة المرجع الديني علي السيستاني. واكد المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ضرورة إيقاف التصعيد والاستفزاز من جانب الاقليم في المناطق المتجاوز عليها.ودعا سعد الحديثي في بيان الاقليم الى (تأكيد التزامه بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية)، مشدداً على (ضرورة قيام الاقليم بالغاء نتائج الاستفتاء المخالف للدستور ومن ثم الدخول في حوار جاد لتعزيز وحدة العراق).في المقابل، أبدى الإقليم إستعداده لإجراء حوار مباشر مع الحكومة بناء على مبادرة السيستاني. وقالت القيادة السياسية لكردستان في بيان امس (نحن ممثلو أكثرية الأحزاب الكردستانية، والمتمثلة في الق?ادة الس?اس?ة لكردستان العراق، نعرب عن ترحيبنا لدعوة سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، والذي طرحها ممثل المرجعية أحمد الصافي في خطبتة في يوم الجمعة 29 من ايلول الماضي)، مضيفة ان(المبادرة خطوة مهمة لحفظ المبادئ من منطلقها في حماية السلم والأمن الاجتماعي ونبذ العنف والتهديد). وتابع البيان ان(دعوة المرجع الأعلى بالعودة الى الحوار تتطابق تماما مع ما ذهبنا إليه وهو أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل القضايا والمسائل العالقة بين بغداد وأربيل)، مشدداً على القول (اننا نؤمن بأن الحوار المستمر هو آليه أساسية لصنع التآخي والتفاعل الإيجابي والوصول الى النتائج المشتركة، كما أنه يؤدي إلى إزالة الكراهيه والحقد والعنصرية والتي هي من إفرازات الوضع التشنجي في الواقع السياسي والاجتماعي المعاش في العراق). وأبدت القيادة استعدادها لـ(المباشرة بإجراء مفاوضات جادة مع الحكومة العراقية، بناء على المبادره الكريمة للمرجعية). الى ذلك، أعرب عضو مجلس استفتاء كردستان خليل إبراهيم عن ترحيب الاقليم بمبادرة السيستاني ، معلناً عن حل المجلس وتشكيل مجلس سياسي للتعامل مع نتائج الاستفتاء.وقال في تصريح امس انه (تقرر حل مجلس الاستفتاء والعمل على تشكيل مجلس سياسي للتعامل مع نتائج الاستفتاء) . وابدى ابراهيم الترحيب بمبادرة السيستاني وأكد ان (الاقليم يرغب بالحوار مع بغداد وجميع الأطراف الإقليمية والدولية وبأجندات مفتوحة ومستعدون لبحث جميع المسائل)، مستدركاً ان(الاستقلال سيبقى من إستراتيجيتنا ونحن جزء من العراق والعراق بلدنا حتى هذه اللحظة).وكان برلمان كردستان قد رحب في وقت سابق بمبادرة السيستاني لتهدئة الأوضاع.وفي هذا الخصوص، نفى النائب المستقل عبد الهادي الحكيم أن تكون المرجعية الدينية قد طرحت مبادرة للحوار بين بغداد وأربيل .وقال في بيان انه (مما يلفت النظر حقا أن المرجعية العليا لم تطرح مبادرة خلافا لما زعموا، ولم يرد في بيانها أصلا كلمة حوار في خطبة الجمعة اصلا بل دعت الأخوة المسؤولين في الإقليم إلى الرجوع إلى المسار الدستوري في حل القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم).ولفت الى ان المرجعية دعت جميع الأطراف إلى(الالتزام بالدستور العراقي نصا وروحا والاحتكام في ما يقع من المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم مما يستعصى على الحل بالطرق السياسية إلى المحكمة الاتحادية).

وتساءل (من أين جاء الأخوة الكرد بالمبادرة وبالحوار إستناداً إلى الفتوى؟)، وفي وقت لاحق، أعربت الجماعة الإسلامية الكردستانية عن أسفها لتراجع الجهات التي اجرت الاستفتاء. وقالت في بيان امس إن (الجهات التي أقامت الاستفتاء وعدت الشعب الكردستاني بإتخاذ خطوات الأولى لتأسيس الدولة المستقلة بعد عملية الاستفتاء)، معربة عن أسفها لـ(تراجع تلك الأطراف إلى الوراء بعدما أعلنت عن تغيير اسم المجلس الأعلى للاستفتاء إلى القيادة السياسية لكردستان العراق).ولفتت الى أن (تشكيل هذا المجلس السياسي لا يحمل شرعية قانونية كما أنه سيسهم في تعميق المشاكل وتفكيك وحدة الصف الكردستاني)، مشيرةً الى أن (هذه الخطوة تدل على أن المتسلطين مستمرون في توجهاتهم وقراراتهم الخاطئة التي تسبب في تأزيم الوضع).ورفض البيان (قرار تشكيل القيادة السياسية لكردستان العراق)، داعياً إلى (إتخاذ القرارات التي تخدم الشعب الكردستاني). ورفض الجامع الأزهر الاستفتاء الانفصال وتقسيم الدول العربية والإسلامية على أسس طائفية وعرقية. وقال في بيان امس (تابع الأزهر الشريف الأحداث التي تشهدها المناطق الشمالية من جمهورية العراق، من دعوات متزايدة لانفصال هذه المناطق عن العراق الشقيق)، مشدداً على (رفضه لهذه الدعوات، وحرصه على وحدة الأراضي العراقية)، مشيراً الى أن (دعوات الانفصال والتقسيم وما تم من إجراء استفتاء على الانفصال كان محل رفض دولي وعربي على وجه الخصوص). وتابع أن (مثل هذه الدعوات تؤدي إلى زيادة فرقة الأمة العربية والإسلامية بما يحقق المخططات الاستعمارية بتقسيم دولها على أسس طائفية وعرقية)، معرباً عن اسفه (لما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من رفع أعلام الكيان الصهيوني ومشاركته في احتفالات الانفصال، بما يؤكد الحقيقة الثابتة بأن هناك أيادي خفية أصبحت تلعب على المكشوف وراء هذا المشروع الانفصالي). ودعا البيان (أبناء الشعب العراقي بكافة طوائفه ومكوناته للوقوف صفا واحدا للحفاظ على وحدة هذا البلد العريق، الذي كان دائمًا نموذجًا للتعايش السلمي بين مختلف المذاهب والعرقيات حتى مجيء الاحتلال البغيض الذي عمل على إثارة النعرات الطائفية والعرقية).