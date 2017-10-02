العراق يدعو الى ملاحقة الفكر المتطرف بعد إعتداءي كندا وفرنسا

واشنطن – مرسي ابو طوق

بغداد – صباح الخالدي

دان العراق الاعتداءات الاجرامية التي شهدتها كندا وفرنسا وراح ضحيتها عدد من الاشخاص الابرياء ، داعيا المجتمع الدولي الى مواجهة الارهاب ومكافحة الفكر المتطرف. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد محجوب في بيان امس ان (الوزارة تستنكر الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت أرواح الابرياء في كل من ادمنتون الكندية ومرسيليا الفرنسية وتعرب عن خالص تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء للمصابين)، داعيا المجتمع الدولي الى (الوقوف صفا واحدا في محاربة الإرهاب وملاحقة الفكر المتطرف من أجل أن يعم الأمن والسلام والازدهار في العالم)، وكان خمسة أشخاص بينهم شرطي قد أصيبوا في كندا بعدما دهستهم مركبتان حيث اعتقلت الشرطة الكندية مشتبها به فيما وصفته بأنه عمل إرهابي .وقد وقع الحادث الأول في حي إدمنتون بكندا حيث دهست مركبة شرطيا خلال أدائه خدمته ثم خرج رجل منها وطعن الشرطي مرارا قبل أن يلوذ بالفرار وبعد بضع ساعات صدم المشتبه به في مركبة أخرى عددا من المارة في موقعين مختلفين فأصيب اربعة منهم. وفي فرنسا لقي شخصان مصرعهما بعد ان قام رجل بطعنهما في محطة القطارات الرئيسة بمدينة مارسيليا جنوبي البلاد قبل ان يقتله الجنود . فيما لقي اربعة اشخاص بينهم اربعة اطفال مصارعهم وجرح ثمانية آخرون في حريق مبنى وقع بمولوز شرق فرنسا. وقال رئيس بلدية المدينة جان روتنر ان (4 اطفال وشخصا واحدا بين الضحايا والبحث ما زال جاريا للتأكد من هويات الضحايا)، مشيرا الى ان (فرق الاطفاء اكدت ان الحريق اندلع في قبو المبنى السكني المؤلف من اربعة طوابق)، وتابع ان (ثلاثة من الجرحى ادخلوا الى المستشفى بحالة طوارئ مطلقة)، مبينا ان (الدخان هو سبب الحصيلة الكثيرة للضحايا). وفي لاس فيغاس قتل نحو 50 شخصا واصيب مئة اخرون بجروح في اطلاق نار خلال حفل موسيقي . وقال مسؤول شرطة المدينة جو لومباردو ان (مطلق النار الذي قتلته الشرطة من سكان المدينة ويجري البحث عن صديقته). (تفاصيل ص 8). الى ذلك كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر عن وجود تحرك حكومي مع بعض الدول من اجل زيادة المنحة للعراق لاعادة اعمار المناطق المحررة من الارهاب. وقال جعفر لـ (الزمان) امس ان (الحكومة بدأت تتحرك على بعض الدول لزيادة المنحة الى العراق من اجل اعادة اعمار المدن المحررة من الارهاب), لافتا الى ان (الاتفاق الاول بين الدول الـ 68 كان بصدد منح العراق 10 مليارات دولار لكن لم يصل من تلك المبالغ الا سوى مليار و800 مليون دولار), مؤكدا ان (اكمال المبلغ المتبقي يحتاج الى حث الدول ولاسيما ان وزير الخارجية ابراهيم الجعفري يعمل على ايجاد الية لتنظيم عملية دعم العراق في مشروع اعادة الاعمار).