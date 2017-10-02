المهندس: التنظيم سينتهي كلياً خلال الأيام المقبلة

إنهيار دفاعات داعش يمكّن القوات من تحرير الرشاد و28 قرية في الحويجة

بغداد – محمد الصالحي

تمكنت القوات الامنية من فرض سيطرتها الكاملة على ناحية الرشاد التابع لقضاء الحويجة وسط تكبد تنظيم داعش خسائر فادحة ، فيما اطلقت العمليات المشتركة حملة وصفت بالكبرى لاستعادة جميع المناطق المتبقية من الحويجة خلال الايام المقبلة. وقال القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري في تصريح امس ان (قوات من الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب تمكنت من تحرير ناحية الرشاد جنوبي كركوك).واضاف أن (القوات شرعت بتفتيش الناحية وتطهير الشوارع من العبوات الناسفة فضلا عن تفكيك المنازل المفخخة). وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات الحشد والقوات الأمنية إنطلقت بأكثر من محور لتحرير ما تبقى من الأراضي ضمن عمليات المرحلة الثانية بصفحتها الأولى لتحرير ما تبقى من الحويجة). وأضاف أن (ألوية الحشد الشعبي والقوات الأمنية انطلقت بعملية نوعية لتحرير الفتحة جنوب غرب الحويجة). وتابع ان ( قوة من الحشد تمكنت من السيطرة على مطار الضباع شرق ناحية الرشاد التابعة لقضاء الحويجة)، موضحا ان (تلك القوات سيطرت على عدد من القرى في قضاء الحويجة).واضاف ان (القرى التي تمت السيطرة عليها هي العواشرة- عبد العزيز – سيد حسون – السان – ملا ناصف – طار الحمر- كوردرة – تل خديجة – خاصة – الفشكة – غيدة – شبيجبة – الصخور – دكمات – السطيح – ضباغ القرغول – عصرية السطيح ).وقال مصدر امس ان (ابو بلال المصري وهو ابرز قادة داعش وهو عربي الجنسية ضمن قضاء الحويجة قتل في اشتباك مع قوة من الحشد في اطراف القضاء اثناء استمكانه في احدى خطوط الصد المتقدمة للتنظيم).واضاف ان (المصري الذي يلقبه البعض بالهمر بسبب اتقانه استخدام سلاح القاذفة ار بي جي واستهداف مركبات الهمر العسكرية يعد من القيادات العربية المهمة في هيكلية ولاية كركوك في تنظيم داعش).

وقال اعلام الحشد في بيان ثان تلقته (الزمان) امس ان (قوة من اللواء الرابع في الحشد والشرطة الاتحادية عثروا، اليوم، على مقبرة جماعية تضم رفات منتسبين في الجيش والشرطة في قرية الذربان المحررة).وأضاف، أن (داعش اقدم على اعدام هؤلاء المنتسبين في وقت سابق). مؤكدا أنه (سيتم التعرف على هويات الرفات بعد الاستعانة بالفرق المتخصصة).وكان قائد عملية استعادة الحويجة الفريق الركن، عبد الامير رشيد يار الله، قد أعلن عن استعادة السيطرة على 28 قرية وذلك مع انتهاء الصفحة الأولى من المرحلة الثانية لعمليات استعادة الحويجة وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (قوات اللواء الثاني والعشرين في الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الأرهاب تقدمت باتجاه ناحية الرشاد وحررت تلي المدك الطار وخديجة غرب ناحية الرشاد وأضاف البيان ان (القوات اتجهت لتحرير تل صالح غرب الناحية). موضحا (انها تمكنت من تحطيم جميع دفاعات داعش في التلال المحررة ). و تمكنت قوات الحشد الشعبي من تحرير قريتي سيد حسون و السعيدي وتطهير وادي زغيتون جنوب شرق قضاء الحويجة.وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى صادق الحسيني في تصريح امس ان (والي داعش في حمرين الملقب أبو عمر قتل بضربة جوية في عمق تلال حمرين بالتنسيق مع استخبارات مكافحة الإرهاب في ديالى كما قتل خمسة من مسلحي التنظيم في ضربة جوية أخرى في أطراف تلال حمرين).وأضاف أن (العملية تدل على تنامي العمل الاستخباري وتطوره بشكل أدى الى اصطياد قادة داعش ومسلحيه في مناطق جغرافية معقدة). مشيدا ( بدور الاستخبارات وتنسيقها العالي مع القوة الجوية وطيران الجيش في تعقب فلول ومضافات داعش ). وقال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس في بيان تلقته( الزمان) امس ان (داعش انتهت تقريبا وحاليا فان القوات تشتبك في المناطق الشمالية مثل قضاء الحويجة، ونتوقع ان تنتهي هذه العمليات خلال الايام المقبلة التي تصادف مع شهر محرم). وأضاف أن ( المناطق الباقية فقط تحت سيطرة التنظيم هي في غرب محافظة الانبار، حيث ينبغي إغلاق ما بين 200 الى 250 كيلو مترا من الحدود العراقية السورية، خاصة منطقة القائم المقابلة لمدينة البوكمال السورية).واوضح ان (هذه المناطق التي تقع على نهر الفرات تعد مناطق مهمة، كما توجد مناطق صحراوية يتردد عليها الارهابيون).