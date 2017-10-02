برلماني يرجّح إعتماد تقرير لجنة الخبراء في إختيار أعضاء المفوضية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

رجح ائتلاف دولة القانون تصويت البرلمان اليوم الثلاثاء على تقرير لجنة الخبراء في اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيرا الى وجود تحرك نيابي لبيان رأي المحكمة الاتحادية بشأن مشاركة النواب الاكراد في الاستفتاء. وقال النائب عن الائتلاف جاسم محمد جعفر لـ(الزمان) امس ان (البرلمان يناقش في جلسته تقرير لجنة الخبراء لاختيار اعضاء المفوضية الذي من المتوقع التصويت عليه خلال الجلسة)، مشيرا الى ان (اغلب النواب الاكراد من الذين لم يشاركوا في الاستفتاء سيشاركون في الجلسة كما واستبعد حضور النواب الذي شاركوا في عملية الاستفتاء الا بعد اخذ راي المحكمة بشأن الموضوع بعد الدعوة التي وجهتها المرجعية الدينية باللجوء الى المحكمة لحسم تلك الاشكاليات)، وتابع ان (الجلسة تشهد التصــويت على تعديل قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 وكذلك استئناف التصـويت على التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 بالاضافة الى التصويت ايضا على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013)، لافتا الى ان (البرلمان سيناقش تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وكذلك التصويت على اتفاقيــة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين العـــراق وايران بالاضافة الى تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين. والتصويت على التعديل الثاني لقانون البنك المركزي)، مؤكدا (المباشرة بالقراءة الاولى لقانون انضمام العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه واكمال مناقشة قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية وكذلك قانون انضمام العراق الى اتفاقية تجـــــــــــــــارة الحبوب لعام . (1995من جهتها كشفت اللجنة القانونية النيابية عن وجود تحركات نيابية بشأن تعليق عضوية النواب الاكراد الذين شاركوا بالاستفتاء . وقال عضو اللجنة كامل الزيدي في تصريح امس أن (تلك التحركات سيعقبها حراك نيابي آخر لرفع دعوى قضائية ضدهم أما بشأن عودة النواب ممن لم يشاركوا بالاستفتاء فمرحب بها) على حد تعبيره، لافتا الى ان (النواب الاكراد قرروا مقاطعة جلسات البرلمان على خلفية القرارات التي صوت عليها ضد استفتاء اقليم كردستان قبل ان يعلنوا عدولهم لاحقا). وطالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة بجعل عودة النواب الاكراد الى مجلس النواب مشروطة بإستنكار علني لاستفتاء كردستان وترديد القسم بالمحافظة على وحدة العراق.وقالت نعمة في بيان امس إن (موضوع الاستفتاء الذي استنكره المجتمع الدولي أثبت مدى خطورة النزعة الانفصالية لدى الاقليم التي لا تضر فقط بوحدة العراق بل تتسبب بزعزعة أمن واستقرار المنطقة) على حد قولها. وأضافت ان (أي اتفاق يتضمن عودة النواب الاكراد الى مجلس النواب يجب أن يكون مشروطاً بإثبات انتمائهم الى العراق الموحد). بدوره ، حذر النائب عن كتلة تغيير الكردستانية هوشيار عبد الله السلطتين التنفيذية والتشريعية من التعامل مع مجلس القيادة الكردستانية.وقال عبد الله في بيان امس انه (في تحدٍ صارخ للمؤسسات الشرعية والدستورية في إلاقليم و محاولة لإلغاء جميع أشكال الديمقراطية في الإقليم تحول المجلس الأعلى للاستفتاء الى مجلس القيادة الكردستانية عراق)، محذرا رئيسي الوزراء و مجلس النواب والأحزاب السياسية من (التعامل مع هذا المجلس الذي يحاول إيجاد شكل مناسب لمشكلة عدم وجود شرعية لبقاء رئيس الاقليم مسعود البارزاني في كرسي الرئاسة ومن الممكن خلال تلك الخطوة أن يقدم البارزاني استقالته من رئاسة الإقليم لأنه قد ضمن من خلال هذا المجلس بقاءه كمرجع أعلى للقيادات الكردستانية) على حد تعبيره.