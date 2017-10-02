معصوم وعلاوي يعزيان برحيل الفقيد

وفاة عضو مجلس النواب مهدي الحافظ في ألمانيا

بغداد – داليا احمد

توفي وزير التخطيط الاسبق عضو مجلس النواب مهدي الحافظ عن عمر ناهز 74 عاماً بعد صراع ضد مرض عضال في احد المستشفيات الالمانية. وقال مصدر مقرب من الفقيد في تصريح امس ان (الحافظ توفي الاحد في احد المستشفيات الالمانية بعد صراع ضد مرض عضال)، واضاف ان (الحافظ سافر الى المانيا في وقت سابق لتلقي العلاج من المرض).

وحفلت حياة الحافظ، بالمنجزات وشهد له بالكفاءة على مستوى العالم و هو سياسي عراقي ولد عام 1943 في مدينة الديوانية وسبق أن شغل منصب وزير التخطيط في اول وزارة شكلها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي عام 2004 ثم أصبح نائبا في البرلمان وهو مفكر اقتصادي، وشغل منصب الرئيس المؤسس الاول للهيئة الاستراتيجية لاعادة الاعمار في العراق 2005– 2003 ورئيس المركز العراقي للتنمية والحوار الدولي ، وخبير في الشؤون الاقتصادية والعلاقات الدولية لدى الامم المتحدة سابقاً، حصل على شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، وشهادة ماجستير في علم الاجتماع بكالوريوس علوم في الكيمياء، شغل وظائف مرموقة عدة منها ، المستشار الخاص للمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في (فينا) وموظف كبير لدى اليونيدو، وكان في عام 1978- 1980 يشغل وظيفة، وزير مفوض في البعثة العراقية لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف ثم استقال لاسباب سياسية، له انشطة فكرية على الصعيد الدولي وحائز على جوائز واوسمة من المنظمات الدولية والانسانية ، وله دراسات ومؤلفات عديدة في انماء العالم العربي وفي خيارات النهضة العربية والتنمية المستدامة وفي حقوق الانسان، وكان قد عين خبيراً في وزارة النفط بدرجة خاصة عام 1975- 1978 ومارس الحافظ تدريس الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، 1973- 1975.كان رئيسا للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في القاهرة للمدة بين عامي 1998و2000 وكان عضوا مؤسسا للمنظمة العربية لحقوق الانسان .وشغل الحافظ منصب الرئيس الأول للهيئة الإستراتيجية لإعادة الاعمار في العراق 2005– 2003 ونائب رئيس تجمع الديموقراطيين المستقلين 2003 – 2005. وترك الحافظ العديد من المؤلفات والأعمال البحثية، منها (الاستخدامات الاقتصادية لعوائد النفط)، و(آليات رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية العربية)، و(النفط والاقتصاد العربي)، و(تقييم تجارب الاستقرار الاقتصادي والتكييف الهيكلي في البلدان العربية)، فضلا عن (آفاق الشراكة العربية – الأوربية). وبدأ السياسة يساريا متطرفا في شبابه. الى ذلك بعث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ببرقية تعزية بوفاة الحافظ تلقت (الزمان) امس نسخة منها اكد فيها انه (بفقدان الحافظ نكون قد ودعنا أحد أبرز الشخصيات الأكاديمية والسياسية والفكرية التي ناضلت من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة سواء في الحقبة الدكتاتورية أو في مرحلة بناء العراق الجديد)، واضاف (نقدم أحر التعازي لعائلة الفقيد ولأصدقائه ومحبيه والرحمة الواسعة ودوام الذكر الطيب له). كما نعى نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي الفقيد في برقية تعزية مماثلة جاء فيها ان (الحافظ كان من المناضلين الذي واصلوا عملهم بكل جد من اجل نصرة قضايا الوطن)، واضاف ان (المرحوم ابا خيام كان وزيراً في الوزارة المؤقتة التي ترأستها وابدى جهداً وانتاجاً ملموساً في عمله)، وتابع (اتقدم الى اهله واخوانه بخالص العزاء، سائلاً الله ان يلهمهم الصبر والسلوان ويتغمد الفقيد برحمته الواسعة).