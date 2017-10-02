حديث صريح جداً مع السكرتير العام للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني:

أنا عراقي وأعتز بعراقيتي وإنتمائي الوطني

نحن السياسيين لسنا مؤهلين لإدارة بلد بقامة العراق

< البعض اتخذ السياسة مهنة وليس مهمة نضالية

< سليم الجبوري يذرف دموع التماسيح على سنّة العراق

< يتذرعون بالاستفتاء لاخفاء اخفاقهم عن اعمار المدن المدمرة واعادة النازحين

دعونا ندير جزءاً من العراق ونجعله ينعم بالإستقرار عبر تجربة ناجحة

السعودية والإمارات وفرنسا عرضت الوساطة لكن بغداد ترفض.

غلق أبواب الحوار يعني التصرف بعقلية منغلقة.

سنشتكي على بغداد أمام جميع المنظمات الدولية.

وضع العراق الراهن كحال أمراة بائسة تحمل صبية وصفها الشاعر معروف الرصافي.

ميراني يرسل شوقاً الى بغداد على ايقاع اغنية للمطرب رضا علي.

من المعيب على العبادي الحديث عن الفساد .

احمد عبد المجيد

كان من المناسب، بعد تسجيل انطباعاتي الصحفية عن أربيل غداة الاستفتاء وتدوين حركة الشارع في عاصمة اقليم كردستان. بكل جزئياتها (تم نشرها الخميس 28 ايلول الماضي)، ان ابحث عن رأي حكومي أو رسمي من الاقليم استقي منه وجهات نظر بشأن التصعيد الاعلامي وردود الافعال وفرص تسوية الازمة مع بغداد.

ووجدت ان اتجه الى صديق سبق ان جربت فيه صوت الحكمة والوسطية، ورأيت ان السكرتير العام للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني (الحاكم) فاضل ميراني أبرز من يمثل هذا الصوت، في خضم تصريحات نارية ادلى بها مسؤولون من هذا الطرف أو ذاك.

وقد حاورته بوصفه قريباً من نبض الشارع، بحكم موقعه الحزبي، مقبولاً من الاطر التنظيمية الثلاثة لعقل الاقليم، ولهذا السبب تم تكليفه بادارة الحوارات والتفاهمات مع الاحزاب السياسية، ونجح عملياً في زجها داخل مشروع اقامة الدولة الكردية الذي يعد الاستفتاء مقدمة لاطلاقها في الفضاء الدولي. وهنا نص الحوار:

{ كمتابع.. لم أجد صوتك عبر وسائل الاعلام خلال الاستفتاء. هل ان صوت الاعتدال يختفي عادة في الازمات ولاسيما ابان التحضير لهذا الحدث؟

– كلامك صحيح.. أنا كنت ومازلت معتدلاً. وانا ضد التطرف بجميع صوره واشكاله.. ضد التطرف الديني والمذهبي والقومي.

والاعتدال هو ما يجمع الناس حوله بالمحصلة النهائية. وانت أدرى ان منطق القوة هو منطق وقتي وقوة المنطق، هي قوة الاعتدال. وفي الاخير هو الذي يفوز ويبقى في فلسفة الحكم والنظريات. وبالنسبة للدعاية للاستفتاء تم تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن جميع الاحزاب وهناك لجان في المحافظات. وانا خصصت وقتي الى الاجتماعات الحزبية، مع الاحزاب وليس في حزبنا. وكنت في حزبنا أيضاً بعيداً عن الاعلام. وقد اجريت لقاءات عديدة، مع الجماعة الاسلامية وحركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني.

هذا الأمر كان من مهماتي. وفي تصوري انها المهمة الاكثر صعوبة. وأرى ان هناك من يعوض في الاعلام وهناك من لا يعوض ويستطيع العمل خلف الكواليس. وربما لدي خبرة منذ عام 1992 في الحملة الانتخابية ولدي لغتي الخاصة في مخاطبة الطبقات المختلفة. دائماً اقتدي بعبارة (كلم الناس على قدر عقولهم)، فعندما انظم ندوة في الريف تختلف لغتي وعباراتي عن ندوة في جامعة أو معهد للمعلمين والمعلمات وغيرها، هذا كان السبب وراء اختفاء صوتي عبر الاعلام.

{ انتم تدركون ان الناس مشغولة بعد الاستفتاء بسؤال مهم هو: ماذا سيجري بعد الآن. ما هي الخطوة التي تفكرون بها؟

– استاذي العزيز سأتحدث اليك كعراقي، ساكون عراقياً حتى استقلال كردستان. ساكون عراقيا واعتز بعراقيتي وانتمائي الوطني. وفي تصوري من لا يكون صادقاً لانتمائه الوطني ستكون هناك علامة استفهام على انتمائه القومي والطائفي والمذهبي ايضاً، انني متأثر جداً لان العراق يحكم او يدار، هذا البلد العظيم ذو الموقع الجغرافي العظيم والارث الحضاري الضارب في القدم، بلد الثروات الغنية، يدار من قبل مجموعة، في الواقع، لا ترتقي اليه ولا تمتلك مؤهلات ادارة بلد يتألف من مكونات وقوميات ومذاهب وتعددية حزبية، صارت في الأخير غير ضرورية، لان هناك تعددية حزبية صحية واخرى تدخل السياسة بها كمهنة وليست مهمة نضالية.

{ وقاطعت السيد ميراني متسائلاً: هل هذا نقد ذاتي؟ واجاب على الفور:

– بلا شك.. اذا لم تمتلك القدرة على نقد ذاتك لا تمتلك الحق بنقد الأخرين. انا احياناً بيني وبين نفسي ومع رفاقي اقول: ايام كنا مناضلين سواء ابان النضال السري في مقتبل شبابنا أم النضال ما بعد الانتفاضة تحولت العملية النضالية من مهمة سياسية ايديولوجية قومية الى مهنة. بدأنا نرى سياسيين يبحثون عن عمل، وهناك منهم من لم يتعلموا مهنة اخرى غير السياسة، وهكذا يظل يمارس السياسة كمهنة وليس كمهمة. ولذلك ترى المصالح تطفو على المبادئ. وهذا هو شر البلية وما يضحك.

{ ربما من المصادفات ان موضوع الاستفتاء في كردستان تزامن مع قضية مطلب اقليم كتالونيا الاسباني بالاستقلال.. هل ترى ان كردستان كانت عاملاً ملهماً للكتالونيين؟

– هناك اوجه شبه بين القضيتين بالرغم من ان كتالونيا لها لغة خاصة وهم قومية ليست اسبانية. انهم يعيشون داخل اسبانيا لكن لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم تختلف وجغرافيتهم ايضاً. لديهم حدود شبه طبيعية ككردستان. لكن اللاشبه بين القضيتين ان قضية كردستان العراق- اتكلم هنا كعراقي وليس لي علاقة بكردستان الدول المجاورة الاخرى- لان هناك من يتحملون وزر هذه القضية في اطار حدودهم الجغرافية وتنظيماتهم الحزبية. وارى ان البيئة الاجتماعية والثقافية في اسبانيا والاتحاد الاوربي الذي اسبانيا عضو فيه، تختلف عن البيئة في العراق التي نعيش فيها في الوطن العربي، وهذا لا يعني انني لا احترم المثقفين والمفكرين العرب، الا ان الثقافة والفكر كعلم يختلف كممارسة. نحن ندعي جميعاً الديمقراطية ونمارسها احياناً ونستخدمها كشعار، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، الديمقراطية كمبادئ وثقافة وسلوك، هل تبنينا الديمقراطية شكلاً ومضموناً ام لاستهلاك المعدة؟ ولهذا فالموجودون في برلمان بغداد والحكومة والوزراء لا يعني انهم غير مثقفين. فبعضهم لديه شهادات عليا، كالسيد ابو يسر العبادي لديه دكتوراه في الهندسة، لكن الشهادات لا تعني الثقافة. وعلى سبيل المثال اتخذت مجموعة قرارات ألزم بها المسكين رئيس الوزراء وهي ستقصم ظهره فيما لو عجز عن تنفيذها. وفي تصوري سيكون عاجزاً عن تنفيذها. يعني انها اتخذت في حالة هستيرية. وفي الحالة الهستيرية دائماً الانسان لا تصب افكاره في المسار الصحيح وانما ينجر الى ردة الفعل. على سبيل المثال، هناك الوقوع في مجموعة تناقضات. انهم يدعون ان المكون الكردي مكون رئيسي وهم مواطنون من الدرجة الاولى ولا نعاقب شعبنا الكردي ولكن يفرض عليه الحصار وتغلق المطارات، يدعي بالسيادة بينما جاء الجندرمة الاتراك الى بعشيقة بهدف تدريب الحشد الوطني، انا اسميه كذلك، اقاموا الدنيا ولم يقعدوها في بغداد والاخرين بان هناك تواجداً لتركيا في كردستان العراق، وهذا خرق للسيادة الوطنية واستقلال العراق. هذه السيادة التي اصلا انا اشك فيها لان حدود العراق مفتوحة مع ايران وتركيا ولامريكا ولغيرها. ولهذا من حيث المضمون لا توجد سيادة للعراق في الاطار القانوني ولكن شكلاً هو دولة لها سيادة والى اخره. الان يستنجد الاخوة في بغداد بايران وتركيا لمعاقبة شعبهم في كردستان وكأنما هم يحاولون تقليد الرئيس بشار الاسد: تعال يا حزب الله اقتل السوري وتعالي ايران اقتلي السوري وتعالي روسيا اقتلي السوري وتعالي امريكا اقتلي السوري وتعال ياعراق والحشد الشعبي اقتلوا السوري، وكأنما هم يقتدون بما يجري في سوريا، فاذا كنا عراقيين يجب ان يكونوا عند كلامهم يدافعون عن العراق وسيادته وكرامته. اما اهانة العراقي على ايدي الاخرين فانها تبعدهم عن الادعاء بالسيادة واحترامهم الانتماء الوطني للكرد.

الموضوع الاخر ان الاستفتاء لا ارى في القانون الدولي ولا في القوانين المحلية والاقليمية ولا في غيرها توجد صفة جريمة في عملية استفتاء كردستان ديمقراطياً. حاسبونا ووضعوا الاستفتاء في حالة جريمة في وقت لم تتوفر اركان الجريمة من الناحية القانونية ولم تحدث الجريمة ايضاً في نتائج الاستفتاء لكي تتم معاقبة الفاعل. فهي لم تقع.

الاستفتاء هو من اجل الاستقلال وليس الانفصال، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو انهم في تناقض، يقولون لان الاستفتاء تم من طرف واحد فانه يفقد شرطاً من شروط الشرعية. اذن اذا هو فاقد شرطاً من شروط الشرعية فما الذي يقلقك انت؟ لماذا كل هذه الضجة على عمل تصفه بانه غير شرعي؟ وانا اتفق مع المبدأ الذي يقول ان العقود تفقد شرعيتها اذا فقدت اركانها. طيب الفدرالية التي تمت عام 1992 في الاقليم. كما تعرف انها عقد لكنها من طرف واحد. وفي عام 2003 تمت بنود الاتفاق بين طرفين.

الموضوع الاخر انهم يطالبون بالغاء الاستفتاء، والقاعدة تنص على ان فاقد الشيء لا يعطيه ،فمن يلغي الاستفتاء؟ هناك من يأمر بالاستفتاء ولكن عندما يأمر تخرج ملكية القرار فيما بعد الى المصوتين الذين هم شعب كردستان. ولذلك فان الالغاء بحاجة الان الى استفتاء ثان. الاخوان في بغداد لم يكلفوا انفسهم، نتيجة سرعة ردة الفعل والانغلاق الفكري ونتيجة البعد بينهم وبين الثقافة المعنية وليس ثقافة الشهادة. ولم يسألوا كيف تكلف الناس على الالغاء واقول: اذا اردت ان تطاع فأمر بما هو مستطاع. وما يطالبون به لا يمكن ان نقبل به. ولذلك لن نطيع.

اما بشأن البوابات الحدودية والمطارات، فانه بحكم التوافق بين حكومتي الاقليم والاتحادية، الموظفون العاملون في البوابات والمطارات يتقاضون رواتبهم من الحكومة الفدرالية كحراس الحدود، وهم محسوبون عليها وتأتي تعليماتهم من بغداد وليس هناك جديد إذا ما تم إستبدالهم بموظفين آخرين. ذلك موضوع آخر . أما منع السفر وحصره ببغداد وتطبيقه على المرضى في اربيل والسليمانية أو البصرة فأنه يخالف المادة الدستورية الخاصة بحرية السكن والسفر الممنوحة لجميع المواطنين ، على أية حال أتصور ان الدكتور العبادي يتكلم تواً عن الفساد الاداري والمالي في الاقليم، إذا كان صحيحاً ، فأن ذلك يعني انه كان مغفلاً لايدرك مشاكل وطنه ، لكن أقول إذا كان بيتك من زجاج فلا ترم الناس بحجارة . السؤال الذي يطرح الآن على برلمانات العراق ونحن من ضمنها تعالوا لنحص واردات العراق منذ عام 2003 وسنرى ترليونات الدولارات لنقيّم ونقارن من أبواب الصرف. هذه الميزانية صرفت لكن كيف صرفت؟ ماهي مخرجات هذا الصرف؟ الكهرباء، الصحة، التعليم، الطرق والجسور والموانئ ؟ هذا هو السؤال وكان من المعيب على العبادي ان يتطرق الى الفساد . ميزانية الاقليم لا تتجاوز 11 بالمئة إذا تم استبعاد ديون العراق للكويت والمخصصات السيادية وتعويضات الحرب مع إيران وأجور المحامين الدوليين الذين أوكلتهم الحكومة وكلها تستقطع من الـ 17 بالمئة المخصصة الى كردستان . ان العراق اليوم ينطبق عليه قول الرصافي الذي شاهد إمرأة بائسة في العيد تحمل طفلاً وقد اثقل الاملاق ممشاها .. أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تذرفه في الخد عيناها ..

مات الذي كان يحميها ويسعدها

والدهر من بعده في الفقر اشقاها

{ استاذ فاضل .. سؤال يحتاج الى قدر من الصراحة : هل انتم تتوقعون انكم ذاهبون الى حرب ؟ هل أنتم خائفون من مواجهة أو احتكاك ؟

– التعريف العام المتفق عليه دولياً للحرب هو إنها المهنة القذرة . واعتقد ان من المعيب على شخص يعّرف الحرب بالمهنة القذرة ثم يأتي لكي يمارسها ، ومن من المعيب ان يكون هناك اقتتال عراقي عراقي سواء اكان قتالاً عربياً أم كردياً أم تركمانياً. سنبقى في إطار الوطن، نحن ضد جميع الحروب الداخلية والاقليمية وحتى الدولية . الإخوان في بغداد يرفضون الحوار وهذا دليل تخلف مع إحترامي لهم . في أشد الازمات لابد ان تبقى ابواب الحوار مفتوحة بين المتحاربين وحتى بين الاعداء الوقتيين ، يعني هناك فرق بين الخصوم والمنافقين والاعداء ، في الحرب العراقية الإيرانية كان الطرفان أعداء لسنين لكن ظلت المساعي والحوارات مفتوحة .. لجنة المساعي الحميدة .. ياسر عرفات .. و.. و..إقفال باب الحوار يعبر عن مستوى التفكير وأهلية إدارة بلد . المشكلة داخلية وحوار الاخوان ليس كحوار الاعداء ، والمجتمع الدولي بشكل عام يؤيد الحوار ، أما العراق فيقف الآن وحده عكس التيار وينادي بلا حوار مشروط ، ومن المؤسف ان يقرر برلمان يضم ممثلين عن مكونات الشعب إقفال باب الحوار المشروط ، هو ليس حواراً مشروطاً ، وأرى ان الحوار هو حوار . في الحوار تطرح الشروط ويطرح جدول الاعمال بين المتحاورين . أما ان نستبق الاحداث ونقول هذا حوارً مشروط او مفروض او مرفوض فذلك يعني عدم النضج الذي لا يؤهل صاحبه لإدارة بلد أو إدارة صراع .

{ كان لدى كردستان اصدقاء كثيرون في العالم .. من من هؤلاء شعرتم انه خذلكم ؟

– هو في الحقيقة ولعلك أدرى ، عندما تكون حركة أو حزباً تطغى المبادئ ولكن عندما تكون حكومة او ادارة فأن المصالح هي التي تطغى على المشهد . الاصدقاء في استراتيجية الاصدقاء وخلال الحرب على داعش كانت لنا مشتركات مع التحالف الدولي ويمكن اعتبارهم حلفاء استراتيجيين، لكن في قضية إستفتاء كردستان الذي هو في النهاية يؤدي الى إستقلال اجرينا قسماً من عملية الاستقلال ، لكن القسم الآخر لم نبدأ به، نحتاج الى حوار مع بغداد ، حتى إذا قبلت بغداد به، وهذا يستغرق سنيناً وقد نصل من خلال الحوار الى نتائج أو تسوية، ولكن غلق الأبواب بوجوهنا فهذا يدفعنا الى الاستمرار في هذا المجال . هناك موضوع نعاتب به داخلياً هو ان الدول او المجتمع الدولي يؤكدون على وحدة العراق ، وهذا في تصوري هو بند من بنود الانتماء للأمم المتحدة ، أي يجب على الاعضاء أن يحافظوا على وحدة البلدان الاعضاء ، هذا من الناحية الشكلية مبدأ ملزم للاعضاء في المنظمة الدولية ، ولكن مكونات هذه البلدان، كامريكا على لسان آل كور، الذي هو في حالة استجواب لانه وضع الادارة الامريكية في موقف غير دقيق عن الاوضاع وبشكل متأخر ايضاً، والآن رئيس الاغلبية الديمقراطية في البرلمان توك شومر قدم مذكرة الى الكونغرس والى الرئيس ترامب طلب فيها مساندة الشعب الكردي إزاء الحملة التي يتعرض لها . وفرنسا دعت العبادي الى زيارة باريس لبحث مقترح الكونفدرالية الذي طرحه العبادي ذاته ، وتصور إننا (غشمة جئنا من الجبل) ويقول نحن مستعدون لبحث الكونفدرالية شرط تغيير الدستور واقراره في البرلمان، وإذا أقر في البرلمان نطرحه للاستفتاء العام. أي العودة الى نقطة الصفر، وبالتالي يخرج الاكراد خالي الوفاض ، أي إنهم يريدون كلمة حق يراد بها باطل ، فإذا انت قبلت بالكونفدرالية فلماذا تعارض الاستفتاء؟،يعني الكونفدرالية بين دولتين . وأعود الى السؤال واقول بين الدول ليس هناك اصدقاء دائميون ولا اعداء دائميون بل هناك مصالح مشتركة دائمة . ولا يزال الوضع العراقي مقلقاً للمجتمع الدولي من خلال سيطرة إيران على العراق والخلافات القائمة بين امريكا والاتحاد الاوربي المقيد بالارادة الامريكية على ملفات السلاح النووي واسرائيل ووحدة العراق . هذه المسائل كلها تقلق المجتمع الدولي ، ولا يزال يجهل المجتمع الدولي مستقبلها أو مصيرها . وليس كل مايعرف يقال وليس كل ما يقال صحيحاً ولاسيما ما يتعلق بالقول ان اسرائيل تدعم كردستان . وفي تصوري ان اسرائيل عاجزة عن تقديم شيء ملموس للكرد لعدم وجود حدود مشتركة وليس بمستطاعها القفز على الحدود مع سوريا او تركيا او الاردن ، فضلاً عن ان الشعب اليهودي ، مع الاحترام له ، معروف عراقياً بأنه شعب بخيل ، فهم يفضلون مصالحهم وأنفسهم على جميع بلدان العالم ، إذن هذه حجج للتسويغ . بعض المواقف ضد الكرد ليس إلا .

{ حتى الآن هل ثمة دول عرضت وساطة أو تنوي القيام بواسطة بين بغداد وأربيل ؟

– هناك اكثر من بلد عرض الوساطة .. هناك السعودية والامارات وفرنسا وهناك الانكليز . لكن بغداد هي التي ترفض الوساطات تحت ذريعة عدم الرغبة بتدويل قضية داخلية وضرورة حلها في الاطار العراقي .

{ هل ثمة إتصالات مباشرة اجريت مع بغداد ؟ هل قمت بمحاولات من هذا النوع ؟

– طلبنا الحوار بطرق مختلفة لكن بغداد تشترط إلغاء الاستفتاء قبل الحوار ، ونقول إننا لن نلغي الاستفتاء لأنه ليس من صلاحياتنا ، وإذا كان من صلاحياتنا فأنه ليس عملاً معيباً ولا جريمة ارتكبناها . كل ما في الامر ان المحامي في عرف المرافعات لا يستطيع الذهاب الى المحكمة للمرافعة إذا لا يمتلك وثيقة بالتخويل ، لدينا وكالة غداً نقدم شكوى ضد بغداد في مجلس الامن والامم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ، لدينا تفويض بأن هذا الاستفتاء هو وكالة لهذه القيادة السياسية للدفاع عن هذا الشعب ، وهو ليس كردياً فقط ، لأن الذين صوتوا للاستقلال هم مكونات عدة ، وفي تصوري ، لوكنت عربياً واحكم بغداد لشعرت بالخجل لأن الآلاف من العرب بإزيائهم التقليدية انتظموا في الصفوف وصوتوا على الاستقلال هذا يعني لا حباً بعلي لكن كرهاً بعمر ، وان اكره هذا التعبير لأننا نحب الجميع .

{ ووجدت نفسي ملزماً بتصحيح (هذا التعبير) وقلت : ليس حباً بعلي لكن كرهاً بمعاوية ! الا ان ميراني واصل القول :

– على كل حال .. آلاف العرب من قبائل شمر والجبور والجحيش والعبيد والدليم اصطفوا مع نسائهم ، اللواتي قلما يذهبن الى الانتخابات ، اصطفوا وصوتوا لصالح الاستقلال . وهذا يجب ان يكون حافزاً ، اولاً أنا ضد الطائفية لكن الطائفية ظلت تلاحقنا وتهددنا كعراقيين ، يجب ان يلاحظ السنة ، ومنهم الآن في الاقليم نازحون يصل عددهم الى نحو مليوني شخص ، أن سليم الجبوري (يقصد رئيس البرلمان) يكتب في مقرراته عن عودة النازحين وإعمار المدن المخربة . الا يكلف نفسه السؤال: ما المانع من إعمار المدن، واعادة النازحين؟ الا يخجل من نفسه ان يجلس على كرسي رئاسة البرلمان ويذرف دموع التماسيح على ابناء جلدته على السنة والجبور بالتحديد في ديالى وصلاح الدين والانبار والموصل، ويزعم ان الاستفتاء يعوق عودة النازحين الى ديارهم ويعوق عملية الاعمار؟، اقول: انتم خربتم العراق والاستفتاء لم يعق الاعمار. وما علاقة الرمادي بالاستفتاء، اذهبوا لاعمار العمارة والرمادي والفلوجة يعود الناس الى ديارهم.. عمروا تكريت لكي يعود الناس اليها ، هذه مناطق بعيدة عن الاستفتاء. ولهذا اقول ان العراق مغلوب على أمره طالما انه يحكم بعقول كهذه . لا تزال عقليات مغلقة ، هي تحمل شهادات عليا لكنها غير مثقفة بثقافة هذا العصر. وبالمناسبة انني قلت هذا الكلام في بغداد بحضور العبادي والمالكي والمطلك والنجيفي . واستغرب ما الذي يريدونه منا؟ . ليتركونا ندير جزءاً من العراق (كردستان) ادارة جيدة ويكون هذا الجزء ينعم بالاستقرار والامن .

{ وقبل ان اودع السيد ميراني وابلغــه بعودتي الى بغداد مساء الخميس، فاجأني بأنه يردد اغنية من موروث المطرب رضا علــي امــامي، بحب وصدق : سلملي يا ريح الهاب سلملي. سلملي على الاحباب سلملي. كاسات الهجر مرة مليانة بالف حســــرة ، وفهمت ان ميراني حملني شوقاً وعتباً ، فالهجر بالموروث الشــعبي مفجع مبغوض ، لا تؤدي نتائجه سوى الى الندم والحسرات ولا سيما اذا ارتبط بالبغضاء والتهديد بالانتقام .