أحداث كروية ساخنة: المدينة المنتصرة تشهد النشاط الكروي الأول

التراخيص تسيطر على أجواء الدوري والشباب تنهي خلافات الميناء

الناصرية – باسم الركابي

اهم الاخبار الكروية لابل حدث اليوم الذي تضمنته احداث الشارع الرياضي ذلك الذي صرح به عضو اللجنة الفنية في الاتحاد العراقي لكرة القدم حميد مخيف هو اقامة دورة تدريبية لمدربي الموصل المدينة المتألقة والامنة باهلها بفضل نصرها وتضحيات الرجال الرجال وانتصاراتهم التي سجلت بالذهب في سفر البطولات العراقية الخالدة بعد طرد الدواعش والارهابين والغرباء وسحق احلاهم التي تلاشت في بناء دولة الارهاب قبل ان تتحول المدينة مقبرة لهم الى جهنم وبئس المصير

مهم جدا ان تعود ممارسة كرة القدم في مدينة الموصل عبر اقامة الدوري الاسيوية المذكورة التي تستمر بأشراف مخيف وبمشاركة 24 شخصا لتأهيلهم لتدريب فرق المدينة المؤكد ستكون على موعد مع مشاركات قريبة يامل ان تنطلق على مستوى فرق المحافظة على ان تنتقل الى مشاركات اكبر على مستوى العراق والكل ينتظر عودة فريق نادي الموصل الذي صال وجال في مشاركاته السابقة وقدم النجوم كما ينتظر عودة الرمادي وصلاح الدين وديالى وان ياتي دعم الحكومة المركزية لهذه الفرق لتحقيق رغبتها في العودة واللعب.

وصول منتخب كينيا

مقرر ان يصل مدينة البصرة اليوم الثلاثاء منتخب كينيا لمواجهة منتخبنا الوطني في مباراة تجريبية تجري بعد غد الخميس في ملعب جذع النخلة في المدينة الرياضية البصرية.

ومهم ان ياتي اقامة المباراة ضمن فترة الفيفا في ايقاف الدوريات وتفرغ اللاعبين للعب مع منتخباتهم الامر الذي سيخدم منتخبنا في مواصلة اللعب والظهور بشكل دوري والاهم ان يلعب بين انظار جمهوره وفي سعي الكل الى دعم الجهود الرامية لرفع لحظر الكروي عن الملاعب العراقية واقامة المباراة الخميس المقبل ستمكن لاعبي منتخبنا المحترفين المشاركة مع المنتخب في المباراة المذكورة التي تمثل خطوة مهمة على طريق الدعم المعنوي للمنتخب الذي يسير بشكل مقبول ويحقق النتائج المطلوبة على المستوى الرسمي والتجريبي املا في تجاوز هزة ونكسة الخروج من تصفيات كاس العالم ومداواة جراحها وتجاوز مرارة اثارها التي لازالت عالقة والمشاكل التي اعقبتها والقائمة للحظة.

مهم ان يستفيد المدرب باسم قاسم من المباراة امام فريق متواضع في مداورة اللاعبين ومنح الفرصة للمحليين من دون الضغط على اللاعبين المحترفين مع ضرورة تواجدهم لاننا نبحث عن تحسين موقع المنتخب في التصنيف الدولي للفيفا المتوقع ان يصدر في الاسبوع الثاني من الشهر الجاري لدعم الموقع الذي تحقق في التصنيف الاخير ومن اجل تحقيق مواصلة تحقيق التقدم في التسلسل.

علينا استثمار المباراة باعلى درجات الفوائد والحال في دعم الجهود المتواصلة لدعم رفع الحظر وان تبنى الامور تحت سقف الفوائد التي ستحققها مثل هذه المباريات التي مهم ان يلعبها منتخبنا بالشكل المطلوب وان تدعم من قبل الجمهور وتحقيق انسيابية دخول اكثر تنظيما كما شاهدنا ذلك في مباراة الاردن ومنتخب الاساطير

وكل ما نبحث عنه اضافة الى فوائد المباريات التجريبية هو كيفية ترتيب الامور بين الوزارة والاتحاد وتحشيد الجهود باتجاه واحد بعيدا عن استمرار الخلافات بين الاثنين التي لايمكن اخفاءها امام مسؤولية البلد في كيفية تجاوز رفع الحظر التي تتطلب جهدا وطنيا في ان تتظافر الجهود ودعمها من خلال العلاقات مع الاتحاد الاسيوي للانتهاء من هذا الامر بعد تحقيق اكثر من خطوة مؤكد نالت اهتمام الفيفا بانتظار ان يعلن قراره النهائي قريبا لكن بقاء الخلافات قائمة بين الاطراف المعنية قد تؤثر على قرار رفع الحظر والتطلع الى اجابة شافية يامل الشارع الرياضي ان تكون قريبة كما يامل ان تحل هذه المشكلة باقرب وقت بعدما دفعنا ثمنا باهظا بسبب اللعب خارج البلد لاكثر من اربعة عقود. ويقول رئيس فرع اتحاد الكرة في البصرة سامي ناجي تجري الاستعدادات لاستقبال المنتخب الكيني والتحضير لاقامة المباراة في موعدها عبر متابعة الامور من حيث الجوانب الامنية والادارية والفنية وماتحتاج المباراة من اجل اظهارها بالمستوى اللائق ولان الرهان اليوم يتوقف على التنظيم الفني الذي نحرص بالتعاون مع الاتحاد المركزي في ترتيب الامور كما يجب.

وما يسعد اهل البصرة ان يشاهدوا هذه المباريات التي تاتي امتدادا للمباريات المماثلة التي شهدتها المدينة عبر انديتها العريقة وفترة تأسيسها عندما كانت تستقبل الفرق العربية والخليجية المعروفة كما يظهر اهتمام الجمهور في المباريات الدولية التي نجحنا في تنظيمها عبر ظروف العمل واللعب وقدمنا مباريات ناجحة اخرها مباراتي منتخب شباب سوريا مع منتخب البصرة الاسبوع الماضي

والكل هنا يحرص بشدة حيث الاتحاد الفرعي ومديرية الشباب والممثلية والاندية على استقبال المنتخبات التي تزور البصرة واقامة المباريات في جهود مشتركة من اجل مواجهة رفع الحظر الكروي عن الملاعب العراقية ومهم ان تشارك الجهات المعنية بكرة القدم في البصرة في هذه المهمة الوطنية التي يامل من خلالها ان يرفع الحظر الكروي الكلي لاننا نفاخر اليوم بوجود الملاعب والمنشئات الرياضية المطلوبة التي تعكس قدراتنا في تنظيم بطولات كرة لقدم وثم بطولات العاب اخرى بعد استقرار الامن في المحافظات العراقية بفضل الانتصارات البطولية للقوات الامنية وتظهر الظروف مواتية لدعم رفع الحظر.

ادارة الميناء

يبدو الامور الادارية في نادي الميناء البصري متجه نحو الاستقرار بعد توجيهات وزارة الرياضة والشباب الى مؤسسة الموانئ العراقية في عزل ادارة جليل حنون على ان تتولى ادارة هادي احمد المنتخبة قبل ايام ادارة الامور التي لازالت تمر في اجواء مرتبكة حادة وفشلت كل المساعي في الوصول الى حل ينهي الخلافات التي حسمتها وزارة الرياضة والشباب وسط ارتياح انصار النادي والوسط الرياضي في المدينة التي ترى أهمية ان يستقر العمل من كل جوانبه في نادي الميناء الذي لازال يمثل الوجه المشرق لرياضة البصرة مع وجود العديد من الاندية والفرق لكن يبقى الجميع يعول على دور النادي واهمية ان ستقر العمل

والاهم في الامر ان ياتي توجيه الوزارة في هذا التوقيت تزامنا مع فترة الاعداد للموسم المقبل ممثلة بفرق النادي المختلفة وفي المقدمة فريق كرة القدم والعمل على تكثيف الجهود والدفع بها بالسرعة لاكمال ما قامت به ادارة حنون المتهمة في ابرام عقود اللاعبين بمبالغ عالية ربما تؤثر على ميزانية النادي الذي اكثر ما يهم ادارة احمد بناء فريق كروي متكامل وان تتصاعد الجهود من اجل عيون الفريق المقبل وتحقيق مشاركة مهمة ولابد ان تاتي منسجمة مع رغبة انصار الفريق الذين شعروا بالخيبة بعد التراجع للترتيب السادس في الموسم الاخير ويرى اهل البصرة انه موقع لايليق بالفريق الذي دخل المشاركة منافسا على اللقب قبل ان يتقهقر وسط مشاكل ادارية مؤكد اثرت على الامور التي يدرك احمد الذي لم يكن جديدا على هذه المسؤولية المذكورة بعدما تولى عدة مناصب في ادارة النادي وكذلك الاشراف على تدريب فريق الميناء ما ينتظر ان يعكس خبرته وان تعمل الادارة من اجل الميناء واستعادة توازن مشاركة الفريق الكروي المقبلة وان تاتي المكاسب في زمن الادارة التي مؤكد ستواجه الكثير من المشاكل المتراكمة بسبب ما شاب العمل الاداري من مشامل وخلافات شخصية الى اخر الامور التي على احمد ان يتقبلها ويتعامل معها من خلال خبرته وعلاقته مع المسؤولين في الموانئ والحكومة المحلية كشخصية رياضية مؤثرة وان يبقى الميناء لكل ابناء البصرة كما عرق عنه والمعين الذي لاينضب للحركة الرياضية في البصرة التي تنتظر المنجز من ادارة هادي احمد. وتلقى انصار فريق الميناء خبرا سارا يتضمن موافقة وزارة الشباب على استغلال الفريق لملعب المدينة الرياضية بعد اتفاق يبدو تم بين الاثنين بعد تاخر الامور لاسباب مالية كانت قد حددتها الوزارة لاستثمارها في صيانة وتاهيل الملاعب التابعة لها

الفرق الجماهيرية.

ومتوقع ان تنتهي مشكلة الفرق الجماهيرية امام تطبيق تعليمات التراخيص الاسيوية التي وضعتها امام مشكلة صعبة تكون قد انتهت امس بعد تهديد فرق الشرطة والجوية والزوراء والطلاب وفرق اخرى الانسحاب من الدوري لترغم الوزارة للتراجع عن تعنتها وفي فرض شروطها على الاندية المذكورة وثمانية فرق اخرى اي مجموع الفرق التي للان خارج شروط لجنة لتراخيص ويبدو ان الامور في طريقها للحل لان انسحاب الفرق المذكورة يعني لادوري ولاكرة قدم مهما كان عدد بقية الفرق المشاركة. ومهم ان تاتي دعوة الوزير لمناقشه هذه المشكلة مع الفرق المذكورة وترميم العلاقة معها ضمن الجهود المشتركة لخدمة الكرة العراقية وقد لاتحل جميع مشاكل الفرق اليوم ربما الجماهيرية التي تستغل ملعب الشعب لكن هنالك فرق لازالت من دون ملاعب ومع تغير موقف الوزارة لكن تبقى المهمة الاكبر التي يجب ان تشارك فيها الفرق التي ستستغل ملاعب الوزارة في رفع الانقاض واعمال التنظيف والحفاظ على المرافق الصحية والحمامات وكل ممتلكات الملاعب التي سبق وتعرضت لاعمال متهورة من بعض المتفرجين وفي حالات مؤلمة تعرضت لها مدرجات ملعب الشعب وغيرها وهو ما يحز في النفس في تصرفات معيبة

ومهم ان يتحمل الكل هذه المسؤولية خصوصا فرق الاندية الجماهيرية التي فشلت بشدة في جانب اقامة الملاعب الخاصة بها كما هو الحال في اندية المنطقة مع ان العديد من انديتنا تسبقها في التأسيس قبل ان تكون هي المشكلة عندما قامت ادارة الشرطة بتهديم ملعبها والحال للزوراء التي قامت بنفس العمل قبل ان تتوجه لبناء ملعب اقل استيعاب من الملعب السابق فيما بقيت ادارة الجوية تتفرج على ملعبها ( ساحتها ) ولم تتحرك في خطوة لتوسيع المدرجات وتحديث المرافق الاخرى ولم نجداثرا للطلاب في هذا الجانب والمشكلة ان عملية تطبيق التراخيص الاسيوية جاءت متأخرة ولانعرف اسباب عدم تطبيقها من قبل لكي تتمكن الفرق من تجاوزها في اوقات كانت الامور المالية نساعد على ذلك لكن مشكلتنا اننا نعمل بالتقاطين والكل يرصد ويعمل على اخطاء الاخر وما اكثر الاخطاء في المشهد الرياضي وتظهر بعض الادارات في الاندية والاتحادات اقل شانا من المهمة المناطة بها وربما الصدف جاءت بهؤلاء جراء التكتلات التي تشهدها الانتخابات وتواطىء الهيئات العامة في الاختيار التي اكثر ما تخضع لارادة الادارات التي هي السبب ولانها وراء تسمية الهيئات العامة للاسف لاتخضع للمهنية وتحشر اسماء لاعلاقة لها بل تخضع لرغبة الادارات وابقاءها التي منها لاتستحق ان تسمى ادارات ولابد ان تكون الهيئات العامة حاضرة وليس غائبة كما نجدها مجرد عناوين لعمل لامعنى له حتى لم نجدها من دورة لاخرى دون ان تجتمع وتراجع عمل الادارات التي هي من تدير الامور وتضيف من تريد وتبعد من تريد بطريقة واخرى ومن خلال مسوغات تفتعل في وقتها تخضع لها الهيئات العامة

معسكر الزوراء

اعلنت ادارة نادي الزوراء عن اقامة معسكر تدريبي لفريقها يقام في انطاليا بتركيا استعدادا للموسم المقبل المتوقع ان ينطلق في الخامس عشر من الشهر المقبل.

وسيلعب الفريق ثلاث مباريات تجريبية في معسكره المذكورة ولاندري مع من سيلعب هذه المباريات وكل الفرق مشغولة وعلى مختلف الدرجات في الدوريات المحلية هناك في وقت تشكو الادارة الضائقة المالية وكان الاجدر ان يتواصل الفريق فترة الإعداد في العاصمة واللعب مع اقرنه من الفرق المشاركة في الدوري التي ستدخل مرحلة الاعداد المهمة خلال الشهر الحالي من اجل اكتمال فترة الاعداد والدخول في الدوري المقبل الذي لم تعرف بعداليته واجد من ادارة الزوراء ان توفر اموال المعسكر مثلا لإقامة بطولة رباعية كجزء من مهمة الاعداد مع فرق الجوية والطلبة والشرطة والتي ستعود على الفريق بفوائد فنية فضلا عن المردود المالي من ريع التذاكر الدخولية ومهم ان تلجا بقية الفرق الى اقامة مثل هذه الدورات التي كانت تحضى باهتمام الفرق وانصارها كما كان يقوم به النجف والميناء وفرق اخرى واجد مهم ان تقام على مستوى المواقع الجغرافية للفرق لسهولة التنظيم مثلا ان تقام بطولة بين فرق الميناء ونفط الجنوب والبحري وميسان والحال لفريق الديوانية في ان يصعد من فترة الاعداد بإقامة بطولة مماثلة بمشاركة فرق كربلاء والنجف السماوة التي ممكن ان تحضر في يوم المباريات لان في هذا الامر انعكاس كبير على اعداد الفرق والفائدة على مجمل الفرق واللاعبين لان الفرق الكبيرة والاخرى غادرت اقامة المعسكرات وترى الحلول في اعداد فرقعها من خلال اقامة البطولات الودية والحال للاعبين الذين يفضلون اليوم للتواجد بالقرب من عوائلهم لكن اقامة المعسكرات عندنا في هذه الاوقات تبدو للسياحة لااكثر جريا على العادة .