ليف ربول يواصل نزف النقاط بالدوري الإنكليزي

برشلونة تتحدى الأزمات وروما تسقط الميلان وتزيد من متاعبه

{ مدن – وكالات: حقق فريق برشلونة فوزاً مستحقاً على حساب ضيفه لاس بالماس بثلاثية دون رد، اول امس الأحد، على ملعب كامب نو في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم. تقدم لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس لبرشلونة في الدقيقة 49، وتوهج الأرجنتيني ليونيل ميسي وسجل ثنائية في الدقيقتين 70 و77 . الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 21 نقطة ليعزز الفريق الكتالوني صدارته لليجا بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 6 نقاط في المركز قبل الأخير. المباراة تأثرت بصفة عامة بغياب الجماهير عن ملعب كامب نو، بعد الجدل الذي أثير حول إقامة اللقاء أو تأجيله، ولكن برشلونة انتفض في الشوط الثاني وحسم كل الأمور بتحقيق الانتصار. بدأت المباراة بهدوء شديد من جانب برشلونة، وتمريرات في وسط الملعب مع محاولات من لاس بالماس للضغط، وبدأت المحاولات الكتالونية بتسديدة من سيرجي روبيرتو، ثم تسديدة أخرى من ليونيل ميسي وعرضية من جوردي ألبا، ولكن بلا خطورة محققة على مرمى لاس بالماس. تراجع برشلونة بشكل واضح بعد مرور 20 دقيقة مع ضغط من الضيوف، وتسديدة من جوناثان كاييري ثم تمريرة عرضية من المتألق أسامة طنان. وأضاع باولينيو فرصة قريبة بتسديدة بجوار القائم، ثم نال باولينيو إنذاراً للخشونة ثم حصل بيكيه على البطاقة الصفراء، وأضاع كاييري فرصة قريبة في القائم في أخطر محاولات لاس بالماس، وأهدر لويس سواريز كرة أخرى قريبة من برشلونة. ونال ثنائي برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا البطاقة الصفراء للاعتراض، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف. وأجرى فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، تغييرين دفعة واحدة لتنشيط وسط الملعب بنزول أندريس إنييستا وإيفان راكيتيتش بدلاً من باولينيو وأليكس فيدال. ونجح سيرجيو بوسكيتس في تسجيل هدف التقدم لصالح برشلونة بعد مرور 49 دقيقة من تمريرة عرضية متقنة من ليونيل ميسي حولها برأسه إلى الشباك. وسيطر البارسا على مجريات الأمور مع إنذار للمهاجم لويس سواريز، الذي أهدر فرصة قريبة للتسجيل وتصدى الحارس لمحاولة ليونيل ميسي الخطيرة، وواصل برشلونة ضغطه الهجومي على المرمى بتسديدة من سواريز بجوار القائم ثم عرضية من دينيس سواريز. في الدقيقة 70، توج ليونيل ميسي تحركاته الخطيرة بهدف رائع من تمريرة بينية راوغ بها الحارس ليودع الكرة الشباك ببراعة، وأجرى لاس بالماس تغييرين بنزول فيسينتي جوميز وهيرنان توليدو بدلاً من تروخيو وبلاسيريس. ونجح ميسي في تسجيل الهدف الثالث في شباك لاس بالماس بعد تمريرة ذكية من إنييستا ليسدد النجم الأرجنتيني ببراعة في الشباك. وحل أندريه جوميز بديلاً لأندريس إنييستا في الدقيقة 83، وكاد برشلونة أن يضيف الهدف الرابع لولا سوء الحظ لجوميز البديل لينتهي اللقاء بفوز مستحق لصالح البارسا.

سقوط الميلان

وفي الدوري الايطالي نجح نادي روما في تحقيق فوز وثمين على مضيفه ميلان بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اول امس الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر الكالتشيو. تقدم إيدن دجيكو للذئاب في الدقيقة 71، وضاعف أليساندرو فلورينزي النتيجة في الدقيقة 77 ليرتفع رصيد روما إلى 15 نقطة في المركز الخامس فيما توقف رصيد ميلان عند 12 نقطة في المركز السابع بعد تلقيه الخسارة الثالثة هذا الموسم. المدرب فينتشنزو مونتيلا المدير الفني لنادي ميلان، اختار طريقة 3-5-2 دافعا بلاعبه البرتغالي أندري سيلفا، للمرة الثانية في الدوري بجوار الكرواتي نيكولا كالينيتش في الخط الهجومي. أما المدرب دي فرانشيسكو المدير الفني لرونا فاختار طريقة 4/3/3 دافعا باللاعب أليساندرو فلورينزي بجوار ستيفان الشعراوي وإدين دجيكو.

نزيف النقاط

في مباراة بالدوري الانكليزي تعثر ليفربول مجددًا في الدوري الإنكليزي الممتاز، وتعادل أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد (1-1) مساء اول امس الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك في ختام الجولة السابعة من البريمييرليج. وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 29 عبر فيليب كوتينيو، وعادل نيوكاسل النتيجة بهدف من إمضاء خوسيلو في الدقيقة 36 . ورفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع، بفارق الأهداف وراء السادس بيرنلي ومتقدما بفارق الأهداف أيضا على الثامن واتفورد، فيما ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 10 نقاط في المركز التاسع. وأجرى مدرب ليفربول يورجن كلوب تغييرين على تشكيلته الأساسية، حيث حل الإنكليزي دانييل ستوريدج مكان البرازيلي روبرتو فرمينو، كما عاد السنغالي ساديو ماني من الإيقاف ليشارك على حساب إيمري تشان. وشكل ماني مع ستوريدج ومحمد صلاح ثلاثي الهجوم ومن ورائهما صانع اللعب البرازيلي كويتينو الذي تمتع بالحماية اللازمة من القائد جوردان هندرسون والهولندي جورجينو فاينالدوم، ضمن مسعى المدرب الألماني لتطبيق خطة 4-2-1-3 . من ناحيته، أجرى مدرب نيوكاسل رفاييل بينيتيز تغييرين على تشكيلته التي خسرت المباراة الماضية أمام برايتون، فلعب كل من خافي مانكيو وجونجو شيلفي بدلا من تشانسل مبيمبا وأيرزاك هادن، علما بأن صاحب الأرض انتهج طريقة اللعب 4-2-3-1، بوجود الإسباني خوسيلو كرأس حربة. وحاول ليفربول افتتاح التسجيل مبكرًا عندما انطلق صلاح بالكرة من منتصف الملعب قبل أن يمرر إلى ماني في الجهة اليسرى، وحاول الجناح السنغالي تمرير الكرة إلى زميله المصري داخل منطقة الجزاء إلا أن كرته ابتعدت قليلا في الدقيقة الثالثة. ومنع الأمريكي دي أندري بادلين محمد صلاح من الانفراد بالحارس روب إليوت بعد تدخل نظيف، واقترب ليفربول من إحراز هدف في الدقيقة 23 بعد تسديدة عنيفة من فينالدوم هزت القائم. وأسفرت سيطرة ليفربول عن هدف في الدقيقة 29، بعدما حصل كوتينيو على الكرة في الجهة اليسرى، قلب أن يسدد بيمينه كرة رائعة استقرت في الزاوية العليا اليمنى لمرمى نيوكاسل، لكن رد المضيف جاء بعد 7 دقائق فقط، بعد تمريرة طويلة من شيلفي كسر بها خوسيلو مصيدة التسل وانفرد بالحارس. انطلق ليفربول في الشوط الثاني باحثا عن هدف استعادة التقدم، وفشل كياران كلارك في إبعاد الكرة من أمام مرمى نيوكاسل، لتصل إلى ستوريدج الذي أنقذ الحارس إليوت محاولته لترتد الكرة إلى صلاح الذي سددها بعيدا عن المرمى في الدقيقة 50 . وأوشك نيوكاسل على الخروج فائزا عندما ارتدت الكرة من ركلة ركنية أمام البديل محمد ديامي الذي سدد من مسافة قريبة لتصطدم بالدفاع وتتهادى بين يدي مينيوليه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1 .