فتح تحقيق في حادث مباراة أميان وليل

{ باريس – وكالات: أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اول امس الأحد، أنها سوف تفتح تحقيقا، بشأن إصابة 29 شخصا على الأقل، جراء انهيار حاجز أمني، خلال مباراة فريقي أميان وليل، في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي، وتبدأ لجنة الانضباط بالاتحاد الفرنسي إجراءات التحقيق، يوم بعد غدا الخميس، كما ستتعاون الرابطة مع ممثلي الادعاء، في التحقيقات الجنائية التي تجرى بهذا الشأن. وانهار الحاجز في الدقيقة 17 من مباراة الفريقين، خلال احتفال جماهير ليل بهدف التقدم على أميان، وجرى إخلاء الملعب بعد إلغاء المباراة.