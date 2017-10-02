أيوبي: سانشيز يمتلك عينين في مؤخرة رأسه

{ لندن – وكالات: أثنى النيجيري أليكس أيوبي، لاعب أرسنال، على أداء زميله في الفريق اللندني، أليكسيس سانشيز، الذي أرسل إليه تمريرة رائعة، سجل منها الهدف الثاني للفريق الملقب بـ(المدفعجية)، خلال فوزه الثمين 2 – 0، على ضيفه برايتون، في المرحلة السابعة ببطولة الدوري الانكليزي لكرة القدم، اول امس الأحد. وقال أيوبي، عقب المباراة: جاء الهدف نتيجة لتعاون رائع بين لاعبي الفريق.. أعتقد أن سانشيز لم يكن يراني حينما مرر لي الكرة بعقب قدمه، ولكن اللعبة أظهرت المهارات التي يمتلكها. أضاف أيوبي: إنه قادر على القيام بأي شيء.. لديه عينان في الجزء الخلفي من رأسه، وتمريرته التي أرسلها لي كانت مذهلة حقا. وحافظ أرسنال على سجله خاليا من الهزائم، منذ خسارته الموجعة 0/4 أمام مضيفه ليفربول، في آب/أغسطس الماضي، ليواصل نتائجه الجيدة في المدة الأخيرة، بعدما حقق انتصاره السادس في مبارياته السبع الأخيرة، بمختلف المسابقات. وشدد ناتشو مونريال، الذي أحرز الهدف الأول لأرسنال في اللقاء، على أن الفريق بأكمله يمتلك العزيمة والإرادة، للعودة إلى صراع المنافسة على المقدمة. وقال مونريال: عقب الخسارة أمام ليفربول، تحدثنا مع بعضنا البعض، لأنه لم يكن من المقبول أن نظهر بهذا الشكل السيء في المباراة. وأوضح لاعب أرسنال: ظهرنا بشكل باهت للغاية في المباراة، وكان يتعين علينا إظهار ردة فعل على تلك الخسارة، فلعبنا بطريقة أكثر إحكاما، وبأسلوب دفاعي منظم، وهو ما جعلنا نحافظ على نظافة شباكنا. وتابع: نمتلك مجموعة رائعة من المهاجمين، لديهم القدرة على هز الشباك، إذا دافعنا بشكل جيد، وهو ما يساهم في تحقيق الانتصارات للفريق. ورفع أرسنال رصيده بهذا الفوز إلى 13 نقطة، في المركز الخامس بترتيب المسابقة.