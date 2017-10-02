حركة متشدّدة تتبنى الهجوم على سفارة ميانمار في مصر

حزب الله: إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب جديدة

بيروت – وجدان شبارو

اتهم حزب الله اللبناني حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدفع المنطقة إلى حرب في سوريا ولبنان وقطاع غزة وقال إن أي مكان في إسرائيل لن يكون آمنا إذا اندلع مثل هذا الصراع. وقد ارتفعت حدة التوتر هذا العام بين حزب الله وعدوه الأساسي إسرائيل اللذين خاضا حربا كبيرة في عام 2006. وقالت إسرائيل إنها ستستخدم كل قوتها منذ البداية في أي حرب جديدة مع حزب الله. وقال أمين عام حزب الله حسن نصر الله في كلمة ألقاها أمام أتباعه îنتنياهو يدفع المنطقة باتجاه حرب على لبنان وعلى سوريا وغزة وحركات المقاومة بدواع كاذبة وبعناوين دفاعية وحرب استباقية كما يدعي وأضاف نتنياهو وحكومته وقيادته العسكرية لا يملكون تقديرا صحيحا إلى أين ستؤدي هذه الحرب إذا أشعلوها. ما هي مساحتها ما هي ميادينها من سيشارك فيها من سيدخل إليها؟ نتنياهو وحكومته العسكرية لا يعرفون إذا بدأوا هذه الحرب كيف ستنتهي ومضى يقول أنا أؤكد لكم أنهم لا يملكون صورة صحيحة عما ينتظرهم لو ذهبوا إلى حماقة الحرب هذه الحرب المقبلة إذا أشعلوها إلى أين ستصل وأي مساحات ستشمل ومن سيدخل في هذه الحرب؟

حرب مستقبلية

وكان نصر الله أعلن في وقت سابق هذا العام أن أي حرب مستقبلية تشنها إسرائيل ضد سوريا أو لبنان يمكن أن تجذب آلاف المقاتلين من دول مثل إيران والعراق وأفغانستان واليمن وباكستان ويمكن أن تحدث داخل إسرائيل. وتشعر إسرائيل بالقلق إزاء تزايد نفوذ طهران بشكل مطرد في المنطقة خلال الصراع السوري المستمر منذ ست سنوات سواء عبر قوات الحرس الثوري أو الجماعات التي تدعمها لا سيما حزب الله. وكان نصر الله يتحدث في مناسبة عاشوراء في ذكرى مقتل حفيد النبي محمد الإمام الحسين في كربلاء عام 680 . ودعا نصر الله اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل îإلى مغادرتها والعودة إلى البلدان التي جاءوا منها حتى لا يكونوا وقودا لأي حرب تأخذهم إليها حكومة نتنياهو الحمقاء لأن نتنياهو إذا شن حربا في هذه المنطقة قد لا يكون لدى هؤلاء وقت حتى لمغادرة فلسطين ولن يكون لهم أي مكان آمن في فلسطين المحتلة كان نتنياهو قال في أغسطس آب الماضي إن إيران تقوم ببناء مواقع لإنتاج صواريخ موجهة بدقة في سوريا ولبنان بهدف استخدامها ضد إسرائيل. وسار عشرات الآلاف من الشيعة يتشحون بالسواد في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله في موكب لإحياء ذكرى عاشوراء. وتجول رجال بين الحشود وهم يوزعون المحارم على الباكين على الحسين جلوسا. وقد أرسل حزب الله آلاف المقاتلين إلى سوريا دعما للرئيس بشار الأسد. وقال ديب حسن العنّان الذي قتل ابنه في المعارك لا شكّ أن الجماهير كلها تلبي نداء نصر الله، نداء الحسين، نحن مستعدون لبذل أنفسنا وأرواحنا ودمائنا وأبنائنا وكل ما نملك فداءً لهذا الدين… عم ندافع عن قضية وعن وجودنا (في سوريا) ودور الجماعة في سوريا هو محور جدل في لبنان حيث يقول معارضو حزب الله إن الجماعة جرت لبنان إلى الصراع مما أدى إلى هجمات مسلحة على الأراضي اللبنانية بينما يقول حزب الله إن دوره في سوريا أوقف الجماعات المتطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية من التقدم من سوريا إلى لبنان. ودعا نصر الله إلى مواصلة المعركة في كل مكان للقضاء على داعش وللانتهاء من خطرها وفسادها وظلمها وتشويهها وتدميرها. ومراجعة هذه الظاهرة من كان المسؤول عنها؟ من أوجدها ومن موّلها ومن سلّحها ومن سهّل لها ومن دعمها ومن مكّنها؟ هذا الأمر لا يجوز أن يمر هكذا.

وقوع إنفجار

وفي القاهرة أعلنت حركة حسم المتشددة في مصر الأحد مسؤوليتها عن انفجار محدود استهدف سفارة ميانمار قائلة إن الانفجار انتقام من حملة جيش ميانمار على مسلمي الروهينجا. ولم تعلق وزارة الداخلية المصرية على الحادث الذي وقع يوم السبت والذي ظن سكان ووسائل إعلام محلية في البدء أنه ناجم عن انفجار في خط لأنابيب الغاز الطبيعي بضاحية الزمالك التي توجد بها السفارة. لكن مصدرين أمنيين قالا لرويترز إن السلطات عثرت على آثار متفجرات في المكان. وقالت حسم في بيان نشر على الإنترنت هذا التفجير رسالة تحذيرية لسفارة السفاحين قتلة النساء والأطفال في أراكان (ولاية راخين) المسلمة وتضامناً مع أبناء هذا الشعب المسلم المستضعف.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها حسم مسؤوليتها عن هجوم على سفارة. وكانت الحركة قد تبنت في السابق هجمات على قضاة ورجال شرطة في محيط القاهرة. وجاء في بيان الحركة أن مسلحين تابعين لها شنوا الهجوم مع التأكيد على حرصنا الشديد على عدم وقوع إصابات داخل صفوف المدنيين والأبرياء أثناء التنفيذ وإلا لرأيتم جحيما مشتعلا ما تمكنتم من إيقافه وبدأت أحدث موجة عنف في ولاية راخين التي تقع في غرب ميانمار يوم 25 أغسطس آب بعد أن هاجم متشددون من الروهينجا مراكز للشرطة ومعسكرا للجيش وقتلوا نحو 12 شخصا. ونتج عن حملة الجيش لجوء أكثر من 410 آلاف من مسلمي الروهينجا إلى بنجلادش فرارا مما يقولون وتقول منظمات حقوقية إنها حملة هدفها طرد السكان المسلمين من الدولة التي تسكنها أغلبية بوذية. وتقول الحكومة المصرية إن حسم ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها في 2013 لكن الجماعة تنفي ذلك