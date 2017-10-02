فصل طالب في طب كركوك بسبب منشور ألكتروني

التربية تطلق الإمتحانات النهائية لمرحلتي السادس والثالث في الموصل

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعلنت وزارة التربية عن انطلاق الامتحانات النهائية للمرحلة الإعدادية في محافظة نينوى امس، فيما تنطلق امتحانات المتوسطة اليوم الثلاثاء. وقالت الوزارة في بيان امس ان (طلبة السادس الاعدادي في المحافظة ادوا امتحاناتهم، في ايمن الموصل للدور الاول، فيما يشهد ايسرها والاقضية والنواحي امتحانات الدور الثاني بعد ان سخرت الوزارة كافة الإمكانات ووفرت المستلزمات في انجاح العملية الامتحانية)، واضاف ان (4215 طالبا وطالبة شاركوا في الامتحانات، موزعين بين 28 مركزا امتحانيا للمرحلة الاعدادية في الجانب الايمن للدور الاول للفرع الاحيائي، اما في الجانب الايسر فستجرى امتحانات الدور الثاني في 51 مركز ا امتحانيا)، واضاف ان (في القيارة يشارك 1450 طالبا موزعين بين 11 مركزا، وتشهد السلامية مشاركة 260 طالبا في مركزين، وفي حمام العليل 7مراكز امتحانية ستستقبل 830 طالبا) واوضح البيان ان (اعداد طلبة الفرع التطبيقي فيبلغ 1400 طالب وطالبة لامتحانات الدور الأول في ايمن الموصل موزعين بين 11 مركزا امتحانيا، فيما يؤدي طلبة الايسر امتحانات الدور الثاني في 32 مركز ا، وفي القيارة يشارك 560 طالبا. موزعين بين 5 مراكز وفي حمام العليل يشارك 260 طالبا في مركزين امتحانيين، وفي السلامية 70 طالبا في مركزين).وعلى صعيد اخر دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى، الى وقفة وطنية في الجامعات والمعاهد تعبيرا عن وحدة العراق ارضا وشعبا .وقال العيسى في كلمته بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، امس ان (الأكاديميين يسهمون في اعادة تدوير تداعيات الحروب والازمات ويقع على عاتقهم ضبط ايقاع الاحداث وعقلنة المواقف)، مثمنا (كل الاصوات الوطنية التي صدحت باسم العراق اعتزازا وحبا وتمسكا بحضارة هذا البلد الذي سيبقى موحدا)، واضاف العيسى (نحن في المرحلة الأصعب والمسؤولية الأعظم ذلك أن الحفاظ على المنجز أصعب من السعي إليه وتحقيقه وليس لنا إلا أن نحافظ على المكتسبات الوطنية التي تكللت بوحدة العراق ارضا وشعبا وان مسؤوليتنا مضاعفة في المرحلة المقبلة ومن بين مسؤولياتنا الابتعاد بالمناخ الجامعي عن غبار السياسة ومعتركاتها ومن مسؤولياتنا ايضا التثقيف للمواطنة والسلم المجتمعي).

عودة الجامعة

واضح (نريد عودة الجامعة الى قيادة المجتمع بل لبنائه ثم قيادته اذ ان المهمة التي تضطلع بها الجامعة اساتذة وموظفين وطلبة ليست يسيرة ولذلك فإنها تقف في سلم اولويات الدولة اهتماما ومتابعة وتطويرا لان الأكاديميين يسهمون في اعادة تدوير تداعيات الحروب والأزمات ويقع على عاتقهم ضبط ايقاع الاحداث وعقلنة المواقف)، وتابع (من هنا ندعو ملاكات الوزارة من جامعات ومعاهد الى تنظيم وقفة ترتفع فيها الاعلام العراقية تعبيرا عن وحدة العراق ارضا وشعبا من الشمال الى الجنوب).فيما كشف المركز العراقي لدعم حرية التعبير احدى منظمات المجتمع المدني عن قيام جامعة كركوك بفصل احد طلبة كلية الطب لديها على خلفية نشره رأيا بشأن طريقة تعامل بعض الأطباء مع المرضى في موقع التواصل الاجتماعي .وقال المركز في بيان امس (نستنكر قرار الجامعة الذي قضى بفصل طالب إجتاز المرحلة الثانية بنجاح، بسبب التعبير عن رأيه في برامج التواصل الاجتماعي ونطالب العيسى بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة وإحالة المخالفين للقضاء)، واضاف ان (الطالب في كلية الطب محمد عصمت فائق ابلغ المركز بأن مجلس الكلية قرر فصله وإعادته للمرحلة الثانية بعد عبوره منها، بسبب منشور في برامج التواصل الاجتماعي عبر فيه عن رأيه بموضوع طريقة أساليب بعض الأطباء مع المرضى، الأمر الذي أدى الى احالته للجنة إنضباطية قررت فصله لسنة دراسية كاملة)، ونقل البيان عن فائق قوله (عمادة الكلية حجبت نتائجي للمرحلة الثانية، قبل قرار الفصل، الا اني تسلمتها بعد احتجاجي المتكرر)، مشيرا الى ان (قرار الفصل الدراسي تضمن فقرة ليس من صلاحيات الكلية، وهي إحالتي الى لجنة طبية نفسية مدّعين بأنّي ذو سلوك عدواني).