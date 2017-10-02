الداخلية تؤكد نجاح خطة عاشوراء دون أي خرق وتعدّها مثالية

4 ملايين زائر بضمنهم 100 ألف أجنبي دخلوا كربلاء

بغداد – محمد الصالحي

كربلاء – محمد فاضل

اعلنت وزارة الداخلية نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالأيام العشرة الأولى من محرم في جميع ارجاء العراق، فيما كشفت قيادة عمليات بغداد عن احباط وصول 19 مفخخة لاستهداف الزوار في العاصمة وتشير التقارير الى تجاوز عدد الزور الايرانيين الـ 100 الف زائر.

وقال وزير الداخلية قاسم الاعرجي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الخطة الامنية الخاصة بالايام العشرة الاولى من محرم الحرام اليوم بعاشوراء الامام الحسين عليه السلام تكللت بالنجاح). مشيدا (بأبنائه من تشكيلات الوزارة في كافة محافظات البلاد وما قدموه من ايثار وتضحية ليست جديدة عليهم، والجهود التي ساندتهم من مختلف القطعات الامنية والعسكرية). اثنى الاعرجي على (المواطنين وما اظهروه من حس امني ووطني عالٍ بحيث كانوا مساندين لعمل وزارة الداخلية عبر ابلاغهم عن جميع الحالات المشبوهة).

منبر حسيني

مقدما (شكره للأمانة العامة للعتبتين الحسينية والعباسية ولاصحاب المواكب الحسينية وخطباء المنبر الحسيني لقيامهم بادوارهم الوطنية والمتعاونة مع وزارة الداخلية كلا حسب طبيعة عمله). وكانت العتبة الحسينية قد اعلنت عن مشاركة 4000 متطوع في زيارة العاشر من شهر محرم لتسهيل عملية دخول الزائرين من مداخل محافظة كربلاء، مؤكدة تأمين المناطق المحيطة بالمحافظة لمنع تسلل الإرهابيين إلى المدينة. ومن جانبه قال قائد عمليات الفرات الاوسط اللواء قيس المحمداوي في مؤتمر صحفي حضرته (الزمان) امس ان (الخطة الامنية في محافظة كربلاء كان مثالية اذا ما تمت مقارنتها مع الاعوام السابقة). واضاف ان (اكثر من 4 ملايين زائر واكثر من 400 الف زائر عربي واجنبي شاركوا بالزيارة لهذا العام). مشيرا الى (قيام القطعات التابعة لقيادة العمليات تطبيق عملية امنية محكمة قبل واثناء وبعد الزيارة العاشورائية اسفرت عن مقتل عدد من الانتحاريين في ناحية الرحالية المحاذية لمحافظة الانبار).من جهته قال قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني ان (اكثر من 750 متطوعة اخذن على عاتقهن تفتيش الزائرات في منافذ الدخول والخروج الى المحافظة واسناد القوات الامنية بالمعلومات الاستخبارية).واضاف ان (هناك تنسيقا عاليا بين جميع الدوائر الخدمية مع الامن وتامين الطرق والعجلات التي تنقل الزائرين بعد انتهاء الزيارة). وقالت القيادة عمليات بغداد في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الخطة الأمنية الخاصة بالعاشر من محرم انتهت دون اي خروق تذكر). مشيرا الى (إجهاض العديد من العمليات الإرهابية).وأضاف أن (أصحاب المواكب كان لهم دور كبير في نجاح الخطة الأمنية). مبينا ان (إلقاء القبض على احد الإرهابيين في حي العامل جنوب غربي بغداد وبحوزته أربع عبوات ناسفة وصواريخ). ولفتت الى (إحباط محاولة ثلاثة انتحاريين كانوا يرومون التفجير على الزائرين في بغداد تم القضاء عليهم قبل انطلاقهم من الكرمة، وذلك بعملية استباقي كان الجهد الاستخباري له الدور الأساسي فيها). وأشارت الى (إرسال لجان الى سيطرة الصقور من اجل زيادة عدد ممرات السيطرة (موضحا أن “19 سيارة مفخخة قدمت من خلال سيطرة الصقور تم إحباط أغلبها).

إحياء ذكرى

اعلنت النائبة عن محافظة كربلاء ابتسام الهلالي عن مشاركة أربعة ملايين زائر في إحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين وأهل بيته وصحبه عليهم السلام وقالت الهلالي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (عدد الزائرين المشاركين في زيارة عاشوراء لاحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين وال بيته واصحابة عليهم السلام تجاوز اربعة مليون زائر). لافتة الى ان (عدد الزوار الاجانب بلغ 100 الف زائر من جنسيات عربية واجنبية). ومن جانبه أعلن مدير عام ادارة الطرق والنقل البري في محافظة ايلام نورالله دلخواه عن توجه أكثر من 92 الف زائر عبر منفذ مهران الحدودي الى العتبات المقدسة في العراق خلال الايام الثمانية الاولي من شهر محرم.وقال دلخواه في تصريح امس ان (هؤلاء الافراد توجهوا ضمن قوافل او اسر او فرادى للمشاركة في مراسم عاشوراء). وأضاف أنه (تم اتخاذ التمهيدات اللازمة لعبور الزوار الي العراق للمشاركة في زيارة اربعينية الامام الحسين (ع)، وانه تم حل الكثير من مشاكل العام الماضي في مجال البنية التحتية وان عبور الزوار يتم بسهولة اكبر مقارنة مع الاعوام الماضية).يذكر ان 6 الاف زائر يعبرون من منفذ مهران الحدودي يوميا كمعدل على مدى ايام العام، لزيارة العتبات المقدسة في العراق.