بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لرحيل عبد الناصر عام 1970 2-2

شركة أمريكية تدير عمليات تفتيت الأراضي العربية وبيعها لليهود

مبدر الويس

بغداد

لقد رحل عبد الناصر في 28/سبتمبر/عام 1970 على أثر أنتهاء مؤتمر القمة العربي في القاهرة الذي دعا إليه عبد الناصر لإنقاذ الفلسطينيين المقيمين في الأردن من مذبحة ما سمي آنذاك بأيلول الأسود، والذي فرض عبد الناصر في هذا المؤتمر على الملك حسين وقف المجزرة . وقد ذكر المرحوم محمد حسنين هيكل في محطة الجزيرة في برنامج شاهد على العصر قبل سنوات، بأن عبد الناصر مات مسموماً حيث وضع له أنور السادات السم في فنجان القهوة، عندما جاء لزيارته في جناحه في فندق هيلتون في آخر يوم من المؤتمر حيث كان السادات عضواً في الوفد المفاوض في هذه القمة برئاسة عبد الناصر . وقال هيكل إنه كان في زيارة لعبد الناصر في جناحه، عندما جاء السادات لزيارته .وكان هو الآخر عضواً في الوفد بصفته وزيراً للأعلام ورئيساً لتحرير جريدة الأهرام .

كما عينت حكومة الانتداب البريطاني منذ البداية الخبير القانوني اليهودي الإنكليزي ” بنتريش ” مستشاراً قانونياً لحكومة الانتداب، وعهدت إليه وضع التشريعات القانونية التي تساعد على إقامة الوطن القومي اليهودي، حيث قام هذا الخبير، وبدعم من حكومة الانتداب، بإلغاء الكثير من القوانين وتشريع قوانين جديدة، وكانت تهدف إلى سلب السكان كل مظاهر الحرية ووضع الصلاحيات والسلطات بيد حكومة الانتداب كما سن قوانين جديدة تهدف إلى تسهيل تمليك اليهود للأراضي وكمثال على ذلك القانون الذي يسمح لحكومة الأنتداب بالتنازل عن ملكية أراضي الدولة للمؤسسات ذات النفع العام، وكانت دوماً مؤسسات صهيونية، كما نشطت الحكومة في سن قوانين التسوية وعملت على تنفيذه بالتعاون مع دوائر التسوية في الوكالة اليهودية، أذ قامت هذه الدوائر بمسح وفرز الأراضي المشاع الأمر الذي يؤدي إلى تفتيت ملكية الأراضي وتسهيل نقلها إلى اليهود .

كما سهلت القوانين الجديدة كبار الإقطاعيين من لبنانيين وسوريين ببيع أراضيهم في فلسطين وساعدت السلطات الإدارية والعسكرية على طرد الفلاحين الفلسطينيين منها . وعلى سبيل المثال باع الإقطاعي اللبناني ” سرسق ” عام 1924 حوالي (160) الف دونم وهي تشكل جميع أراضي قرية العفولة العربية إلى شركة ” جاليه صهيون ” الأمريكية وهي شركة صهيونية، تأسست من أجل مساعدة الاستيطان الصهيوني في فلسطين . وتكررت العملية ببيع أراضي وادي الحورات عام 1929 حيث تم بيع أكثر من (30) ألف دونم إلى الصندوق القومي الصهيوني وكذلك الأمر بالنسبة لأراضي الخالصة والحولة . كما فرضت قوانين الأراضي الجديدة ضرائب باهظة على الأراضي يعجز الفلاحون دفعها.

حكومة الإنتداب

لذلك كانت تتراكم عليهم الضرائب لعدة سنوات ثم تعمد حكومة الانتداب إلى بيعها عن طريق المزاد لكي تستوفى الضرائب . وتبين الإحصاءات إن اليهود كانوا عام 1918 يملكون 2 بالمئة أثنان بالمائة من أرض فلسطين . كما شجعت حكومة الانتداب البريطاني هجرة اليهود إلى فلسطين، فأقامت دوائر نشطة لمنح المهاجرين اليهود جوازات السفر، وتعاونت مع الوكالة اليهودية، والأجهزة الصهيونية الأخرى على أختيار عناصر المهاجرين وتسهيل أستيطانهم، وكانت تعتبر هجرة اليهود إلى فلسطين حقاً لا منحة، في حين قاومت سلطة الانتداب بشدة هجرة العرب إلى فلسطين . ففي بعض الفترات أزدادت هجرة الأردنيين والسوريين إلى فلسطين، فكانت قوات الشرطة تقوم بأعتقالهم ثم ترحيلهم . والمعلوم في عام 1935 دخل فلسطين عن طريق التهريب (125) ألف مهاجر من اليهود، وهو أكبر عدد دخل فلسطين في سنة واحدة . كما كانت حكومة الانتداب البريطاني تساعد الوكالة اليهودية عن طريق مساعدة عصابات ” الها غانا ” لكي تصبح جيشاً نظامياً قوياً، وفي نفس الوقت تضرب جميع الحركات والتنظيمات العربية الوطنية . فكلما كان العرب يقومون بتشكيل تنظيمات شعبية مثل ” اللجان القومية ” كانت تعمد إلى أعتقال، قيادات هذه اللجان . وفي عام 1937، أعلنت حكومة الانتداب إن اللجنة العربية العليا هيئة غير شرعية وأعتقلت معظم أعضائها ونفتهم إلى جزر سيشل، وتمكن رئيس اللجنة الحاج أمين الحسيني من الهرب من فلسطين . وبسبب نقمة العرب الفلسطينيين على بريطانيا بسبب أحتلالها للبلاد وتبنيها لوعد بلفور، ومساعدة الصهاينة في الهجرة وتملك الأراضي قامت ثورة 1936 n 1939، وتحولت فلسطين إلى ساحة حرب . وبعد نشوب الحرب العالمية الثانية أقتصر نضال الشعب العربي الفلسطيني على مقاطعة اليهود، ومقاومة بيع الأراضي وعدم التعاون مع السلطات البريطانية، في حين عمل اليهود على الاستفادة من الحرب، وركزوا مطالبهم على إنشاء فيلق يهودي يقاتل إلى جانب جيوش الحلفاء وهذا هو السبب الذي دفع الألمان إلى قتل اليهود في البلدان التي أحتلوها في أوربا و أعتقالهم في الحرب العالمية الثانية، بعد أن تحولوا إلى أعداء لمقاتلة ألمانيا مع الحلفاء . والمعلوم إن اليهود نقلوا بعد الحرب أرتباطهم من بريطانيا إلى الولايات المتحدة التي أصبحت زعيمة المعسكر الغربي والتي أحتضنت الحركة الصهيونية في فلسطين . وفي 28/نيسان/1947 عرضت بريطانيا القضية الفلسطينية على الأمم المتحدة و أنتهت مناقشات اللجنة السياسية بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية فلسطين، أشترك في عضويتها أحدى عشرة دولة، حيث أقترحت أغلبية أعضاء اللجنة تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية تضم 56،57 من الأراضي وإلى دولة عربية تقوم على 42،88 من أراضي فلسطين، وتكون منطقة القدس دولية . وقد رفض العرب هذا التقسيم . وبعد صدور قرار التقسيم أخذ الصهاينة يعدون ويمهدون لإقامة الدولة اليهودية، حيث وعد الرئيس الأمريكي ترومان ” حاييم وايزمان ” ممثل يهود أمريكا والذي ألتقاه سراً في آذار 1948 بأن الولايات المتحدة سوف تعترف بقيام دولة إسرائيل في 15/مايس/1948 فور الإعلان اليهودي بقيامها، و قد أعلنت فعلاً الولايات المتحدة أعترافها بقيام دولة إسرائيل في 15/مايس/1948 فور الإعلان اليهودي بقيامها، وهذا ما حدث حيث أعلنت الولايات المتحدة أعترافها بعد قيام إسرائيل بأربع دقائق وتبعها دول الغرب والاتحاد السوفيتي وغيره من الدول آنذاك. إن كل ما سبق ذكره وغيره كثير، يؤكد إن فلسطين قد أغتصبتها الصهيونية العالمية بالتواطؤ مع بريطانيا والولايات المتحدة، ودول الغرب عموماً وتم تشريد أهلها الشرعيين بقوة السلاح، وجلب مئات الآلاف من اليهود الصهاينة من شتى أنحاء العالم . نحن معشر الوحدويون في الوطن العربي كله، لا يمكن أن نعترف بكيان أستيطاني عنصري قام على أرض عربية مغتصبة في أكبر مؤامرة دولية مشينة حدثت في القرن العشرين . وسوف تعود فلسطين يوماً ما إلى أصحابها الشرعيين بعد تحقيق دولة الوحدة العربية التي يناضل الوحدويون العرب وحلفاؤهم على تحقيقها، وسوف تتحقق لأنه لا يصح في النهاية غير الصحيح بعد التخلص من هذه الشراذم الحاكمة في النظم العربية الفاسدة القائمة اليوم والمرتبطة بالأستعمار والصهيونية، حيث نحن نعيش اليوم في عالم يتحكم فيه الأقوياء، فحولوا الظلم إلى عدل، والباطل إلى حق، والأغتصاب إلى شرعية، والدفاع عن الوطن المحتل إلى إرهاب، و أصبح القانون السائد هو القوة، وليس قوة القانون، وهكذا أصبح التاريخ يكتبه الأقوياء والمنتصرون . وفي هذا السياق إذا أنتقلنا إلى الطائفية السياسية التي جاءت بها إدارة بوش الأبن في مؤتمر لندن للمعارضة العراقية في 15 – 17/12/2002، وطبقتها بعد سقوط النظام عام 2003، ولا زالت قائمة حتى اليوم، نجد أن التمييز القائم بين المواطنين على أساس الدين أو المذهب، مسلم مسيحي، أو شيعي سني قد ساهم في تخريب البلاد، فإنتشرت العصابات التي تقتل على أساس الدين أو المذهب إضافة إلى سرقة محلات الذهب والصيرفة والخطف مقابل الفدية وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق قد أعلنت على سبيل المثال مقتل 541 مدنياً وجرح 277 آخرين جراء العنف والإرهاب في العراق في شهر تموز 2017 وقد تبنى داعش بعضها وإن البعض الآخر بالطبع قامت به العصابات المنفلتة التابعة لبعض المليشيات في العراق وهذا ينطبق على كل الأشهر الماضية منذ سقوط النظام السابق عام 2003 وحتى اليوم . كل ذلك وغيره من الأعمال الإجرامية أدى ولا زال إلى هروب الآلاف من الأساتذة والأطباء والمثقفين وأصحاب الخبرة والكفاءات إلى الدول الأوربية وغيرها . فأدى ذلك إلى إفراغ العراق من كفاءاته العلمية والثقافية، كما أدت الطائفية إلى هجرة مئات الآلاف من المسيحيين بعد أن تم قتل العديد منهم لأسباب دينية كونهم مسيحيين فقط ولم يبقى منهم في العراق إلاّ القليل، علماً أنهم مواطنون ساهموا كغيرهم في بناء هذا البلد، وقد نشرت جريدة المشرق يوم 31/8/2017 بأن النائب في البرلمان ” يونادم كنا ” أكد بأن هجرة المسيحيين تسببت في تغيير ديمغرافي في بغداد، وإن ممتلكاتهم تسرق بشكل يومي في غياب أي دور للحكومة، وأضاف لا يمر يوم إلاّ وهناك شكوى عن سلب أحد الممتلكات المسيحية من الذين يتحايلون على القانون أو يتقوون بالجماعات المسلحة والحكومة تتفرج، مبيناً إن هناك عقارات وعمارات كبيرة تم الاستيلاء عليها وأصبحت بيد المافيات والسراق. كما ساهمت الطائفية التي تمارسها الكتل السياسية الحاكمة، بأسم المحاصصة إلى إنشاء المليشيات الطائفية لحماية الحكم، والمسلحة بأسلحة متوسطة وثقيلة يمارس بعضها القتل والخطف لأسباب طائفية دينية أو مذهبية والحصول على الفدية المالية، إن هذه التصرفات التي تقوم بها بعض المليشيات المسلحة هو عمل ارهابي لا يختلف عن إرهاب داعش بأسم الدين والمذهب بعد أن تحولت هذه المليشيات إلى جيش موازي للجيش الرسمي إذا لم يكن أقوى منه لذلك فإن حل هذه المليشيات بعد القضاء على داعش في عموم العراق وإدخال أعضائها في القوات المسلحة بشكل فردي يساهم في الأمن والأستقرار الغائب الآن في البلاد. كما أدت الطائفية المذهبية أو الدينية التي جلبت المحاصصة الطائفية في سلطة الدولة، إلى الفساد المالي والإداري في إدارات الدولة، فأنتشر التزوير للشهادات الجامعية من أجل تسلم مناصب في الدولة إضافة إلى تزوير الوثائق والسندات الرسمية للعقارات من أجل أنتقال ملكيتها إلى المزورين، حيث نشرت جريدة في أحد أعدادها بأن هناك أكثر من 20 ألف عقار تم الاستيلاء عليه بالتزوير في بغداد فقط . كما أصبح التعيين في مناصب الدولة الإدارية على أسس طائفية، من قبل عناصر ليست لها المؤهلات المطلوبة لتقلد هذا المنصب أو ذاك، وبسبب المحاصصة الطائفية في السلطة، وإنعدام النزاهة لمعظم شاغلي المناصب الإدارية في الدولة أدى ذلك إلى أنتشار الرشوة في كافة مرافق الدولة و مؤسساتها المدنية والعسكرية والقضائية، فتحولت إدارة الدولة إلى جهاز فاسد بشكل لم يسبق له مثيل منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 .

فساد إداري

فسلطة الدولة المركزية بدلاً من أن تكون نموذجاً للمواطنين في النزاهة والتجرد عن الذات ومثلاً يقتدى، فإنها تمارس الفساد الإداري والمالي وبشكل صريح، فقادة الكتل السياسية لدى أحزابهم المئات أو الآلاف من الأبنية والعمارات في عموم العراق العائدة للدولة تستخدم كمقرات لهذه الأحزاب، دون دفع إيجار . وإذا كان البعض يدفع الإيجار فهو رمزي لا أكثر . كما أن كافة المسؤولين من وزراء الحكومة ونوابهم ومستشاريهم و أعضاء البرلمان وغيرهم يشغلون مساكن الدولة دون دفع إيجار وإذا ترك الوظيفة يبقى شاغلاً لهذا المسكن . إضافة إلى الحمايات المبالغ فيها لمئات المسؤولين والتي ترهق خزينة الدولة، كما هناك المبالغ الطائلة التي تدرها السياحة الدينية سنوياً فبدلاً من أن تذهب إلى خزينة الدولة لأنها ملك للشعب كله ولأن العراق يمر بضائقة مالية ماسة فإنها تذهب إلى جهات و أحزاب معينة وهذا يتعارض بشكل صارخ مع مبدأ المساواة بين المواطنين دون تمييز في الديمقراطية التي نص عليها الدستور العراقي في مادته الأولى، وهو إجراء يمثل الأستيلاء على المال العام دون حق أو قانون، كما يتعارض مع القيم الدينية وعدالة الإسلام . وهذا السلوك يمثل شكلاً من أشكال الفساد المالي والإداري في الدولة والمجتمع يعاقب عليه القانون في أي دولة في العالم . وبسبب الفساد المالي والإداري، وبسبب أعتماد النظام القائم منذ عام 2003 على موارد النفط دون تنشيط الموارد الأخرى كالصناعة والزراعة، ساد الفقر بين صفوف الشعب العراقي إلى نسبة قد تصل إلى 50 بالمئة، ومؤشرات ذلك عشرات الآلاف من المتسولين في بغداد والمحافظات الأخرى . وقد نشرت جريدة المشرق في عددها يوم 12/9/2017 بأن هناك أحصائية رسمية بأن العاصمة بغداد تتصدر المحافظات في حالات الإتجار بالبشر، وتعود الأسباب كما ذكرت الصحيفة إلى الفقر الذي دفع عائلات إلى بيع أبنائها، وقد سجلت حالات البيع كما ذكرت الصحيفة 200 حالة في العام الماضي 90 منهم في بغداد أغلبهم من الأطفال يقابلها 80 من الأناث أن هذا شيء مخجل ومهين للشعب العراقي و تاريخه الطويل والذي يتمتع بثروات هائلة تذهب معظمها لجيوب اللصوص من بعض المتربعين على سدة الحكم في الدولة منذ سقوط النظام السابق حتى اليوم إضافة إلى تردي التعليم في بلادنا بكافة مراحله حيث تصل نسبة الأمية إلى أكثر من 30 بالمئة بالمئة حيث لا نهضة أو تقدم بلا علم وتعليم وثقافة أما السلطة القضائية في بلادنا فقد أختفت فيها إلى حد بعيد الحيادية والمهنية والاستقلال، بسبب تدخل السلطة التنفيذية والتشريعية في شؤوننا الداخلية إضافة إلى أسباب أخرى، فلم يعد الفصل بين السلطات موجوداً الذي ينص عليه النظام الديمقراطي البرلماني . فواجب السلطة القضائية الأساسي هو الرقابة القضائية التي لا وجود لها في مراقبة القوانين التي يصدرها البرلمان أو مراقبة القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية في الحكومة و إلغائها إذا كانت تتعارض مع حقوق المواطنين وحرياتهم لكونها غير دستورية . فالرقابة القضائية تمثل عنصراً أساسياً من عناصر الدولة القانونية، حيث لا دولة قانونية أي دولة ديمقراطية، بلا رقابة قضائية . فلم نسمع يوماً أن النائب العام الذي هو وكيل الشعب قد أحال إلى القضاء بعض السراق أو المرتشين والمسؤولين عن المال العام إلى القضاء لمحاكمتهم أو حالات الرشا والتزوير التي تمارسها الكتل السياسية الثرية في شراء أصوات الناخبين في أنتخابات البرلمان وإلغائها، كما فعل القضاء المصري، بإلغاء أحد أنتخابات البرلمان في عهد مبارك، بسبب شائبة التزوير . لذلك فإن كافة الانتخابات التي تمت لأعضاء البرلمان بعد سقوط النظام السابق هي غير شرعية لأنها لا تمثل الرأي العام للأسباب التي ذكرناها، إضافة إلى أستخدام المذهب أو الطائفة في الحشد للحصول على الأصوات، وهذا كله باطل وغير شرعي ومن واجب الرقابة القضائية إلغاء هذا السلوك والعقاب عليه . وهناك التعذيب الذي يحدث مع المتهمين بالإرهاب الذي جاء بهم المخبر السري . حيث لا وجود للمخبر السري في أي دولة في العالم عدا العراق فتوجيه الاتهام إلى شخص بأرتكاب جريمة محددة، هو من واجب القضاء وحصراً في القضاء وليس المواطن العادي وهذا يدل على غياب دور السلطة القضائية، والسلطة الحاكمة التي تسمح لبعض مواطنيها بالتجسس على البعض الآخر وأعتقالهم بأسم مكافحة الإرهاب حيث الأعتراف المستحصل عليه بهذا الأسلوب هو باطل ولا يؤخذ به كدليل للإدانة بسبب ممارسة التعذيب مع المتهم، حيث أن هناك الآلاف من المهتمين الذين تمت إدانتهم على أساس الأعتراف الذي تم بالتعذيب إضافة إلى العشرات الذين أعدموا وهم أبرياء، بسبب اعترافات زائفة بسبب التعذيب البربري الذي يحدث مع المتهمين حيث يضطر المتهم الإدلاء بأي شيء يطلبه المحقق من أجل التخلص من التعذيب (فقاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم يحوز حجية الشيء المقضي فيه) لا وجود لها في القضاء العراقي .

الغاء الطائفية

إن الوضع السياسي القائم في العراق أصبح مرفوضاً من معظم المواطنين بسبب أنتشار الفساد داخل الدولة والمجتمع و بسبب الإقصاء والتمييز الديني والمذهبي في الوظيفة العامة وداخل الشعب، وبسبب المحاصصة الطائفية في سلطة الدولة ومؤسساتها التي أدت إلى هذا الفساد وفي هذا السياق إذا أراد السيد العبادي إلغاء الطائفية وهو رئيس الحكومة عليه أن يبدأ بنفسه وليكون مثالاً للآخرين بالخروج من حزب الدعوة، و بسبب الطائفية وعدم الحرص على مصالح الوطن فإن الخلافات بين الكتل السياسية الحاكمة هي بشكل عام خلافات مصالح شخصية لا علاقة لها بمصالح العراق كوطن و شعب لذلك فإن الحل لإصلاح النظام للسياسي في العراق هو إلغاء المحاصصة الطائفية في سلطة الدولة ومؤسساتها و حظر الأحزاب الدينية من العمل السياسي، إذا أردنا أن نقيم نظام ديمقراطي حقيقي يحقق الحريات والمساواة بين المواطنين دون تمييز لأن الديمقراطية فلسفة قانونية سياسية ترفض بطبيعتها تدخل الدين بالسياسة و بالعكس، إضافة إلى نقاط أخرى عديدة أشرنا إليها أعلاه . وإلا فإن العراق يسير نحو الأسوأ الذي قد يؤدي إلى حروب أهلية تؤدي إلى التجزئة الطائفية وهو ما تريده وتعمل من أجله الصهيونية والقوى الاستعمارية لكل بلد عربي، من أجل تدمير البلدان العربية كما هو جاري الآن في العراق وسوريا وليبيا واليمن والصومال من أجل أمن الكيان الصهيوني في فلسطين المدجج بالسلاح النووي وهيمنته على المنطقة العربية بسبب تبعية الحكام العرب بشكل عام وقيادتهم لنظم فاسدة ليس لديها أي مشروع نهضوي أو علمي أو ثقافي أو وحدوي أو غيره، بل كلها بشكل عام فاقدة لسيادتها و أستقلالها من أجل الثراء والبقاء في السلطة لا أكثر، وأن قيام نظام ديمقراطي حقيقي في العراق هو السبيل لإنقاذ العراق مما هو عليه الآن من فوضى وفساد لأن الديمقراطية تحقق السيادة والاستقلال للبلاد وتنشر العدل والمساواة بين المواطنين . و أن تطبيق الديمقراطية يضمن السلم الأجتماعي، ويؤدي إلى تماسك المواطنين وتعاونهم، و إلى وقف هجرة الكفاءات، بعد أن تسود المجتمع الأمن والأستقرار والعدل الإجتماعي والحقوق والمساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب الدين والمذهب أو الطائفة أو العنصر أو المركز وغيره عندها يشعر المواطن بالإنتماء إلى الوطن وليس إلى طائفة أو مذهب أو دين. وهذا هو السبيل الوحيد للمصالحة المجتمعية للنهوض بالبلاد علمياً وثقافياً على طريق النهضة والتقدم والرخاء.