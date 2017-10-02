مخالف للقانون

في بلاد النهرين ترى العجائب فان المتهم الفاسد بريء حتى يتسنى له الهروب الى خارج البلد هذا الامر يكون خيريا في التعاون الانساني مع المتهم وهذا مارصد اصداءه في الشارع العراقي الا ان هذا مسلسل معتاد عليه تقوم القيامة لامر ما ثم ينسى كل شيء فلماذا لايحجز المشبه به حتى يثبت براءته او اتهامه فاليوم اصبح الفساد افة تتنامى وتنمو في المجتمع ويتطلب مواجهة ذلك قوانين صارمة وحكومة قوية وقضاء مستقل لمحاربة الانحراف والاستغلال الوظيفي لتحقيق المصلحة الخاصة والفساد عمل مخالف للقانون والشرع ونحن نشد على يد الاعلام الحر النزيه في فضح الفساد والفاسدين للحفاظ على حقوق الشعب والعمل على تثقيف الناس قانونيا فلماذا هذا التخاذل من الجهات المسؤولة على هروب العديد من المسؤولين الذين سرقوا مال الشعب سرا وعلانية وتخرج الادلة والحقائق والبراهين تتعالى الى الشارع مصاحبا هروب المتهم وقالوا هرب فلان اين نحن في اي بلد واي عام يذكر وهذا ضحك علينا لاننا شعب على فطرته وهنا لمزدوجي الجنسية مدافع عنهم من بلدان اخرى فما هذا العمل هل يوجد تجسس من تلك الدول على البلد من اجل السرقة والدمار واين هيئة النزاهة وصلاحياتها من الذي يجري ولعل اكثر الخارجين بالتعليقات ينطلقون من قول مصائب قوم عند قوم فوائد وتتعالى اصواتهم اين كانوا هؤلاء في سبات من امرهم وكل الذي ذكر لا يضر السياسي كونة صاحب اموال كبيرة ويمكنه الخروج في اي ساعة الى بلدة الاخر والخاسر الاكبر هو الشعب العراقي.

عقيل المكصوصي