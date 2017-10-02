النفط يناقش مع ممثل البنك الدولي التعاون المشترك

العيادات الشعبية تطبّق نظاماً ألكترونياً لمكافحة الفساد في الاجنحة الخاصة

بغداد – شيماء عادل

تعتزم دائرة العيادات الطبية الشعبية التابعة لوزارة الصحة والبيئة تطبيق نظام الكتروني في الاجنحة الخاصة لمكافحة الفساد وللحد من الاجراءات الروتينية.

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن معاون مدير عام الدائرة للشؤون الادارية والمالية والقانونية عباس الصعب خلال اجتماع مع مدراء شعب الاجنحة القول ان (الاجتماع ناقش البرنامج الالكتروني المزمع تطبيقه كما يهدف إلى ربط الأجنحة في المستشفيات كافة بالدائرة)، مشيراً إلى (النظام يتضمن برامج عادلة وسلسة من الخدمات الإدارية والمالية كونه يسهم بالحد من النظام الورقي المعمول به حالياً تزامنا مع التطور الذي يحتاج إليه البلد وهو احد برامج الحوكمة الالكترونية الذي تدعو الحكومة إلى العمل به).

سهولة تعامل

مؤكدا ان (البرنامج يمتاز بسهولة التعامل ويكافح الفساد وعدم إمكانية التلاعب بالأجور أو أي مبالغ مالية لان الدائرة سيكون لديها علم بالمعاملات والإجراءات كافة إضافة إلى انه يوفر الجهد ويقلل التكلفة وسيتم الاستغناء عن الحفظ في الفايلات), مبينا ان (هذا النظام يخدم الأطباء والمحاسبين والمدققين من خلال حفظ حقوقهم وإمكانية حصولهم على المعلومات كافة بدون جهد وبشكل دقيق كما يمتاز النظام بالسهولة والسلاسة), وتابع ان (إعداد النظام سيكون من قبل شعبة تكنولوجيا المعلومات في الدائرة وبالتعاون مع احد المكاتب الأهلية المتخصصة). كما قررت الدائرة زيادة السعة السريرية للجناح الخاص في مستشفى الزهراء التعليمي في محافظة النجف. ونقل البيان عن معاون مدير عام الدائرة للشؤون الفنية شهاب احمد جاسم القول ان (الدائرة قررت زيادة السعة السريرية في ردهة الجناح الخاص في مستشفى الزهراء التعليمي ضمن دائرة صحة محافظة النجف ليصبح 53 سريرا استنادا الى بيان الوزارة/ دائرة التخطيط وتنمية الموارد), واضاف ان (افتتاح ردهات الاجنحة الخاصة يأتي خدمة للصالح العام فهناك اقبال من قبل المواطنين على تلك الردهات التي تشكل 25 بالمئة من اسرة المستشفى التي تقدم افضل الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية والفندقية تضاهي ماتقدمه المستشفيات الاهلية وبأسعار مناسبة قياسا الى الاجور في القطاع الخاص).

وكانت الدائرة قد باشرت بتوزيع حصة الشهر الجاري من الأدوية العامة والمزمنة بين العيادات . وتابع جاسم ان (قسم الصيدلة والمخازن في الدائرة بدأ بتجهيز العيادات الاستشارية في بغداد والمحافظات إضافة إلى الصيدلية المركزية بأدوية الأمراض المزمنة والعامة التي تعد حصة الشهر الجاري ليتم توزيعها بين المراجعين).

مشيرا الى ان (التجهيز يتم وفق جدول زمني يبين تاريخ تجهيز كل عيادة في بغداد أو اسم المحافظة لمنع حدوث الزخم والإرباك أثناء عملية التوزيع وتحقيق الانسيابية في العمل)، مؤكدا (توفر اغلب أدوية الأمراض المزمنة ومنها الأنسولين بأنواعه الصافي والخابط والمخلوط وبنسبة 100بالمئة لعلاج مرضى السكري وأدوية ارتفاع ضغط الدم والصرع وغيرها من أدوية الأمراض المزمنة) .

على صعيد اخر بحث وزير النفط جبار اللعيبي مع ممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق يارا سالم تعزيز التعاون المشترك في مجال النفط والغاز بين الجانبين.

وقال اللعيبي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة تعمل وفق خطط ومشاريع ستراتيجية لايقاف حرق الغاز المصاحب لعمليات الانتاج وقد حققت انجازات كبيرة بهذا الصدد كما تسعى للوصول الى ايقاف نهائي لحرق الغاز منتصف عام 2021 وتحويله الى طاقة مفيدة لرفد محطات الطاقة الكهربائية ومصانع البتروكيماويات وغيرها من الصناعات وأستثمار الفائض منها في تحقيق ايرادات مالية عبر تصديرها الى الاسواق العالمية ).

استثمار الغاز

واضاف ان (هناك شركات عدة قدمت عروضها في مجال استثمار الغاز وان تلك العروض قيد الدراسة والبحث من قبل الوزارة), لافتا الى ان (من ضمن خطط الوزارة هو انشاء اربعة معامل للغاز في المحافظات الجنوبية). مؤكدا ان (استثمار الغاز من اولويات عمل الوزارة).

من جهتها اشادت يارا سالم (بالتعاون البناء بين الوزارة والبنك الدولي وبعثة مبادرة الشفافية من خلال البيانات الدقيقة التي تقدمها الوزارة والتي تبين مدى شفافية عمل الوزارة ), مؤكدة (استمرار دعم البنك للمشاريع الاستراتيجية لاستثمار الغاز اضافة الى مشاريع الطاقة الاخرى).