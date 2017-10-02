التجارة: مشاركة 16 دولة و 300 شركة في معرض بغداد الدولي

الزراعة تصرف مستحقات الفلاحين لمادتي الشعير والذرة الصفراء

بغداد ــ داليـا أحمد

تواصل وزارة الزراعة صرف المستحقات المالية لمسوقي محصولي الشعير والذرة الصفراء في محافظة كركوك، بعد أكمال إجراءات المطابقة لقوائم الأسماء واستحصال موافقة الوزير فلاح حسن زيدان اللهيبي.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس انه (إشارة الى قرار مجلس الوزراء المرقم 287 لسنة 2016 واستنادا الى موافقة الوزيــر يستأنف أصوليا صرف المستحقات المالية لمسوقين في المحافظة فيما انجزت اجراءات المطابقة الخاصة بقوائم الاسماء من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية).

واضاف ان (عدد الفلاحين المشمولين بصرف المستحقات المالية يبلغ 556 فلاحا لمحصول الشعير، و472 فلاحا لمحصول الذرة الصفراء)، وأعلنت شركة مابين النهرين العامة للبذور عن وضع عدد من الضوابط والتعليمات العامة لبيع واستلام وتسويق محصول الشعير العلفي للموسم الزراعي 2017 من قبل الفلاحين المسوقين ضمن مراكز التسويق التابعة للشركة في المحافظات كافة.

واوضح البيان ان (الضوابط الموضوعة من قبل اللجان المختصة شملت تأليف لجنة للقطع والتجهيز في المراكز كافة يتم تجهيز المربين بالشعير العلفي وفي حالة نفاد الكمية يجهز من اقرب مركز بعد التنسيق بينهما، تقوم اللجان في مراكز الشعير بتنظيم قوائم المبيعات بموجب كتاب التجهيز الرسمي حيث يكون التجهيز لصاحب العلاقة او وكيله فقط), مضيفا انه (يتم ارسال قوائم بيع الشعير العلفي مع مستندات الإصدار المخزني وحسب التاريخ المحدد مع كشف بمبيعات الشعير العلفي النهائي ولغاية انتهاء الموسم الزراعي).

واوضح البيان انه (يتم احتساب مبالغ قطوعات التجهيز للطن الواحد حال ورودها من الوزارة، فضلا عن اضافة نسبة 1 بالمئة مستلزمات زراعية وأجور خدمة لصالح الوزارة ضمن قائمة البيع، حيث يتم تصفير حساب المبيعات المغلق نهاية كل شهر).

وناقشت مديرية زراعة محافظة المثنى الخطة الزراعية الشتوية المقبلة لغرض توسيعها ودعم المزارعين من توزيع المستلزمات الزراعية من بذور واسمدة ومبيدات.

دعم مزارعين

وتابع البيان ان (ندوة ناقشت كيفية دعم المزارعين من توزيع المستلزمات الزراعية من بذور واسمدة ومبيدات و تسويق المحصول الى وزارة التجارة وتسهيل المراجعات عند تسجيل الخطة واستلام المستلزمات الزراعية للوصول الى اهداف الوزارة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لانتاج المحاصيل الستراتيجية) .

كما اقيمت على قاعة المركز الارشادي وبالتعاون مع مديرية زراعة المثنى والجمعيات الفلاحية ندوة مركزية اخرى حول فحص بذور التوفير الذاتي ،اكدت اهمية توعية المزارعين لفحص واختيار البذور الجيدة وضرورة التعاون بين الفلاح والدوائر الزراعية.

واشار البيان الى ان (الهدف من اقامت الندوة هو تعريف المزارع على كيفية فحص البذور المزروعة في الحقل واختيار الافضل من اجل خزنها للموسم القادم دون اللجوء الى الاسواق المحلية).

فيما أعلن النائب الأول لمحافظ ذي قار ورئيس اللجنة الزراعية العليا عادل الدخيلي اكمال الاستعدادات للموسم الزراعي الشتوي المقبل وتغطية احتياجات المزارعين بالمحافظة ، مشيراً إلى (انتظار إقرار الحصص المائية من قبل وزارة الموارد المائية وفق الخطة المعدّة من قبل دائرة الزراعة ). واشار البيان الى ان (الموسم الشتوي المقبل سيشهد زيادة نسبية في المساحات المزروعة سيما في محصولي الحنطة والشعير), مشدداً على (ضرورة تأمين الحصة المائية المقررة في ظل شح الأمطار المتوقعة هذا الموسم).

حملات مبيدات

ودعا البيان الى (مراجعة خطط حملات المبيدات وتجنب أي من المشكلات للنهوض بالمحاصيل المختلفة وإحداث تنمية حقيقية وزيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في زراعة محصولي الحنطة والشعير). ودعا الدخيلي (مسؤولي الوحدات الإدارية بالمتابعة الدورية لاحتياجات الفلاحين من للارتقاء بالواقع الزراعي في المحافظة) .

من جهة اخرى اعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية مشاركة 16 دولة واكثر من 300 شركة محلية وعربية واجنبية في الدورة 44 لمعرض بغداد الدولي المقرر اقامتها للمدة من 21 تشرين الاول لغاية 30من الشهر ذاته .

وقال مدير عام الشركة هاشم محمد حاتم في بيان تلقته (الزمان) امس ان (ملاكات الشركه باشرت بحملة واسعة ومكثفة لادامة عدد من القاعات والحدائق واروقة المعرض وبجهود وخبرات ذاتية من قبل موظفي الشركة), واضاف ان (اعمال الصيانة والادامة التي نفذها منتسبو الشركة كانت لتاهيل وادامة قاعات المعرض والانارة وترميم وصيانة الممرات وأروقة المعرض والحدائق والنافًورات اضافة الى توفير البنى التحتية من ماء وكهرباء وفحص التبريد في القاعات والتأكد من جاهزيتها وبجهود وخبرات المهندسين والفنيين وعمال الخدمة في المعرض), واوضح حاتم ان (المعرض جاهز فنياً وادارياً لاستقبال ضيوف العراق من الدول والشركات التي استجابت للدعوة وقررت المشاركة بالدورة الدولية لمعرض بغداد الدولي بنسختها الــ 44).

توجه اسطول

على صعيد متصل اعلنت دائرة التخطيط والمتابعة التابعة لوزارة التجارة عن توجيه اسطولها لمناقلة الحنطة الاسترالية الواردة من الميناء الى جميع المحافظات. ونقل البيان عن مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط القول بانه (تم توجيه قسم النقل المركزي احد تشكيلات الدائرة بالايعاز الى اقسام النقل في الشركات بتوجيه شاحناتهم الى ميناء ام قصر الجنوبي لمناقلة الحنطة الاسترالية المنشأ والبالغة حمولتها 51206 اطنان والتي ستوزع الى جميع المحافظات وبحسب الخطة التسويقية المعدة من قبل الشركه العامة لتجارة الحبوب بغية خلطها مع الحنطة المحلية لانتاج الطحين الموزع الى المواطنين ضمن مفردات الحصة التموينية).

واوضحت بانه (تم تشكيل فرق للمتابعة والتواجد الميداني في اقسام النقل لمتابعة انطلاق الشاحنات وتسهيل حركة سيرهم وصولا الى الميناء), مشيرة الى (عقد اجتماعً لمدراء اقسام النقل والورشة في شركات الوزارة وبحضور ممثل عن مكتب المفتش العام ودائرة الرقابة التجارية والماليه لمناقشة كيفية استغلال اسطول نقل الوزارة بالشكل الامثل ووضع ضوابط واليات من شأنها ان تضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية وتجنب الهدر بالمال العام حيث تم توجيه مدراء الاقسام بالمتابعة الجدية والميدانية للسائقين والالتزام بالخطة الموضوعة من قبل قسم النقل المركزي ليتم تقييم كل قسم بحسب مدى التزامه بتنفيذه لتلك الخطة).