التربية تعلن ضوابط قبول المنتسبين للإجازات الدراسية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أعلنت المديرية العامة للعلاقات الثقافـــــــــــية التابــعة لوزارة التربية ضوابط القبول للمعلمين والمعلمين المهنيين للعام الدراسي 2017 – 2018 لنيل إجازة دراسية للحصول على شهادة البكالوريوس.

وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة بشرى حمودي في بيان تلقته (الزمان) امس (بعد موافقة الوزير محمد إقبال على ضوابط وخطة القبول للمعلمين والمعلمين المهنيين للحصول على إجازة دراسية لنيل شهادة البكالوريوس والتي تنص على أن يكون المتقدم للترشيح حسب الرقعة الجغرافية حصراً والدقة في ملء استمارات الترشيح وتتحمل المديرية العامة للتربية التبعات القانونية كافة في حال إرسال معلومات غير صحيحة وخاطئة ويكون الترشيح حسب الاختصاص الدقيق).

ونقل البيان عن المعاون الإداري للمديرية العامة للعلاقات الثقافية ومدير الإجازات الدراسية محمود القيسي القول إن (قبول المعلمين المجازين دراسياً في الدراسة الصباحية هي أن يكون المرشح من مواليد 1977 فصاعداً وان تكون له خدمة فعلية لا تقل عن سنتين لغاية الاول من شهر تشرين الاول من العام الجاري وان لا يقل معدل تخرجه عن 70 بالمئة ويعد الترشيح من مديرية الاجازات الدراسية موافقة مبدئية لمنح الإجازات الدراسية بالنسبة للمديريات العامة التابعة لديوان الوزارة والمديريات العامة للتربية في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين أما بالنسبة للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة فيكون الترشيح عن طريق مجالس المحافظات ويكون الترشيح والقبول للمعلمين والمعلمين المهنيين بحسب الاختصاص الدقيق ولا يحق ترشيح من سبق ورقن قيده آو لديه قبول سابق ضمن قنوات القبول المختلفة المسائي المباشر، الـ 10 الأوائل).

بوابة الكترونية

وتابع إن (إدخال بيانات المرشحين يكون من مديرية الإجازات الدراسية ومن خلال البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ومنح الإجازة الدراسية آو تمديدها من صلاحية الوزارة ولا يحق للمعلم المجاز دراسياً تغيير جهة قبوله إذا كان قبوله صحيحاً وعلى أساس اختصاصه ولا يحق له الترشيح في السنة اللاحقة ويحق للمعلم المجاز دراسياً الانتقال في السنوات الدراسية فوق الأولى في حال ثبوت كون المعلم المقبول ممن سبق وتم ترقين قيده يكتب إلى الوزارة لإلغاء قبوله ضمن قناة المعلمين المجازين دراسياً). واوضح القيسي انه (اذا ثبت حصول المعلم على قبول سابق ضمن قنوات القبول الأخرى وعدم إلغاء قبوله منها لحين قبوله ضمن قناة المعلمين المجازين دراسياً يكتب إلى الوزارة لإلغاء قبوله ضمن هذه القناة ويترك للوزارة منحه إجازة دراسية او لا ضمن قناة القبول الأولى).

مشيرا الى انه (اذا انسحب الطالب لآي سبب كان بعد إصدار أوامر القبول فتتم مفاتحة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة لإلغاء قبوله وحرمانه من التقديم ضمن قنوات القبول لمدة خمس سنوات).

من جانبها بينت مسؤولة شعبة الدراسات الأولية في المديرية علياء عبد المنعم إن (ذوي الشهداء المتقدمين للقبول ضمن هذه القناة يستثنون من شرطي العمر والخدمة أما المعدل فيتم احتساب 50 درجة من المجموع الكلي ثم يقسم على عدد الدروس).