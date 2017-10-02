مقتل قائد عمليات داعش في كركوك بقصف جوي

تقدم كبير للقوات نحو مركز الحويجة بعد تحرير الرشاد

بغداد – محمد الصالحي

اكد مصدر في محافظة كركوك مقتل مسؤول الوحدة الخاصة في تنظيم داعش واحد مرافقيه بقصف جوي استهدف مركبته في ناحية الرياض. وقال المصدر امس ان (ابو كريم العراقي مسؤول اهم وحدة قتالية في تنظيم داعش والمسماوة بالوحدة الخاصة قتل مع احد مرافقيه بقصف جوي قرب ناحية الرياض). واضاف ان (الوحدة الخاصة وهي اغلب عناصرها من العراقيين تعد النخبة لدى داعش وتستخدم في الاقتحامات). فيما اشارت قيادت العمليات المشتركة الي الانتهاء من المرحلة الاولى من عملية تحرير الحويجة، فيما نفذ التنظيم اكبر عملية حرق لملفاته في الحويجة في مؤشر على انهياره واستعداده للهروب في معركة التحرير القادمة. وقالت القيادة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (القوات المشتركة تمكنت في عملية تحرير الحويجة من إنجاز المرحلة الاولى وتحقيق كامل أهدافها وتكبيد العدو خسائر فادحة جدا). مبينا ان ( قوات جهاز مكافحة الارهاب تمكنت من تحرير خمس قرى هي النمل، خلف العلي، خلف حميد، سلسلة جبال الخانوكة، الزوية، والطريق الرابط بقرية الزوية وطريق جبال مكحول خانوكة).واضاف ان ( قوات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي تمكنت من تحرير 63 قرية هي كهاوة، شيراوه، توجه، حمد ستير، شيخة عثمان، خربة زرج، زرد، سيسبانه، هيجل، وادي البير، كنعوص العليا، كنعوص السفلى، لزاكة، كنيطرة، هيجل الشرقية، صالح اليوسف، عويجل الشمالي، عويجل الجنوبي، هيجل الكبرى، طويبه، السفينه، عين حياوي، تل الهوى، الاكرع، سارقة، صالح اليوسف، الحرفوشية، تل الشوك، تل الفارة، تل السعد، عين الحاوي الشرقية، سديرة العليا، محمد حمود، حاوي العالي، أم كهوة، سديرة السفلى، طك طك، بارزان، كيدر، الأغر، تل النوار، النوار، السرودة العكلة، السروج، هنيجرة، الشاوي، ارحمة، هكته، شط الجدر، رسم شط الجدر، رسم حويش، الدر، الحسج، الزرارية، انميطة، اشميط، الشبك، ناحية الزاب، صبيح العليا، صبيح السفلى، حنكة، الصباغية).وتابع البيان ان (الفرقة المدرعة التاسعة والحشد الشعبي تمكنت من تحرير 35 قرية وهي كديلة، حوشتر، حصاروك، فرج، سرناج الصغرى، شندر، العدلة، عزيز عبيدة، الخضيرة، سرناج الكبرى، فاطمة، خرباني، محمود، كرده هر، دومة عزير، عرب لوك، تل غزال، الخضيرة، عزيز عبيد، الحديقة، منديان غربي، منديان شرقي، كرد ديوانه، شناوة، كردخال، كرمش، لزاكة، باش تية، باش بند، دومة ادريس، كايخة، كريعة، خندق الكبرى، تل المطر).

واكد ان (مجموع المناطق والقرى المحررة في المرحلة الاولى للعملية تحرير الحويجة هي 103 مناطق وقرية). لافتا الى ان (خسائر العدو خلال عمليات التحرير هي قتل 557 ارهابيا، وتدمير 46 عجلة مفخخة، وتدمير 24 عجلة مختلفة، ومعالجة 381 عبوة ناسفة، وتدمير معملي تفخيخ، ومعالجة 18 منزلا مفخخا، وتدمير 21 موقعا للعدو، وتدمير 10 اكداس عتاد، وتدمير رشاشتين مقاومتين للطائرات، وتدمير 3 انفاق، وتدمير 6 هاونات، وتدمير رشاشة، وتدمير 10 دراجات).

عملية حرق

وقال القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري في تصريح امس ان (تنظيم داعش نفذ أكبر عملية حرق لملفاته في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك خلال جمع اطنان من الملفات والوثائق لعدة دواوين مركزية واضرام النيران بها).واضاف ان (عملية حرق الملفات مستمرة كون ما تم حرقه هو اطنان من الملفات والوثائق التي جمعت من عدة مناطق وتمثل الارشيف الاسود لتنظيم داعش).

مؤكدا (تنظيم عملية حرق كبيرة كهذه مؤشر على انهياره واستعداده للهروب في معركة التحرير القادمة).وقال مصدر أمني امس ان ( قوات الحشد الشعبي بإسناد هندسي تصدت، لتعرض كبير استمر لعدة ساعات قام به عناصر داعش قادمون من الحويجة في محاولة لإعادة السيطرة على جسر الزركة الاستراتيجي الرابط بين قضاء طوز خورماتو و تكريت).

واضاف ان (القوات الامنية قتلت 16 ارهابيا واصابت اربعة اخرين ودمرت عددا من آليات التنظيم ).وحدد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي نهاية شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لإعلان دحر تنظيم داعش بالكامل، وقال البياتي في تصريح امس ان (العمليات العسكرية لن تتأثر بعملية الاستفتاء وهناك توجيه بعدم زج تلك العمليات بقضايا سياسية). مبينا أن (نهاية شهر تشرين الثاني سيشهد الإعلان رسميا عن انتهاء وجود داعش وطي صفحة العمليات العسكرية).

وأضاف أن (المعركة ضد داعش في الحويجة وغرب الانبار لن تتأثر بعملية الاستفتاء والحكومة اصدرت أوامر بعدم اقحام المؤسسة العسكرية بالشأن السياسي).وأكد البياتي أن (الحكومة الاتحادية لن تلجأ إلى الخيار العسكري إلا في حالات الطوارئ في المناطق المتنازع عليها).