الإتصالات تبحث مع رئيسة المجلس العراقي الخليجي مشاريع الإستثمار

بغداد- شيماء عادل

بحث وزير الاتصالات حسن كاظم الراشد مع امين عام المنظمة العربية لحقوق الطفل بالوطن العربي سفيرة النوايا الحسنة بالأمم المتحدة ورئيسة المجلس العراقي الخليجي لإعادة إعمار العراق مشاعل مطر العتيبي سبل تمتين أواصر العلاقات العراقية السعودية وتشجيع الاستثمار في كافة القطاعات ومنها قطاع الاتصالات. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان). امس ان (الراشد اشاد بالانفراج الذي حصل في العلاقات العراقية السعودية والتقارب بين البلدين الشقيقين وعودتها الى المسار الصحيح واستعداد المملكة في المساهمة بإعادة إعمار المدن المحررة والنهوض بخدماتها بعد الانتصارات التي تحققت على عصابات داعش).

واضاف البيان ان (العتيبي ثمنت جهود الراشد في عمل اللجان الخاصة بإعادة الإعمار واستمرار التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود لتأمين أفضل الخدمات من خلال إعادة البنى التحية ولاسيما بعد الخطوات التي اتبعتها الوزارة في استخدام التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات والانترنت وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي والمؤسسات الحكومية)، وتابع البيان ان (المعهد العالي للاتصالات والبريد التابع للشركة العامة للاتصالات والبنى التحتية التابعة للوزارة اعلن عن فتح باب القبول للطلبة من خريجي الفروع العلمي والادبي والتجاري والصناعي والحاسبوب وتقنية المعلومات للسنوات الدراسية 2015 – 2016 و2016 – 2017).

وقال مصدر مخول في المعهد في البيان امس ان (على الراغبين في التقديم مراجعة المعهد العالي للاتصالات والبريد الكائن في منطقة الكرخ ببغداد قرب كراج العلاوي للاطلاع على شروط القبول).

شهادة دبلوم

واضاف ان (مدة الدراسة في المعهد سنتان تقويميتان تعادل 3 سنوات دراسية يمنح الطالب المتخرج شهادة الدبلوم الفني في تقنيات الاتصالات والتراسل والبدالات وغيرها من الاختصاصات في المعهد).

ويذكر ان المعهد تأسس منذ ستينيات القرن الماضي لرفد قطاع الاتصالات بالملاكات الفنية المتخصصة بتقنيات الاتصالات والتراسل وانظمة المعلومات والبريد وغيرها من الاختصالات لضمان استمرار عمل هذا القطاع ومواكبة التطور الحاصل في مجال الاتصالات والبريد.وعلى صعيد اخر تمكنت مديرية إتصالات محافظة بابل من خلال منتسبيها في الشبكة الخارجية من إعادة الخطوط الهاتفية الخاصة بالمحكمة الإتحادية في المحافظة و تشغيل جميع خطوطها والبالغ عددها 28 خطا وتتواصل أيضا أعمال الصيانة الدورية والفحص لجميع الكابلات والهواتف العاطلة من قبل الملاكات الهندسية و الفنية في مديرية إتصالات بابل فقد تم صيانة الكابل الضوئي سعة 24 شعيرة بعد معالجة القطع و إصلاح الكابل الرابط مسار حلة – بغداد و أنجز العمل بالدعم اللوجستي المقدم من شركة لخدمات الإنترنت احدى شركات القطاع الخاص الشريكة للوزارة.

وفي سياق اخر أصدرت الشركة العامة للبريد والتوفير من خلال قسم المطبعة احد اقسام الشركة العامة للاتصالات والبنى التحتية الطابع البريدي الجديد بعنوان وسائط النقل بعدد 5000 طابع تمثل الوسائط التي استخدمت للنقل البري في سبعينيات القرن الماضي وبفئة واحدة بقيمة 250 دينارا.