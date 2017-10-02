ذي قار تشرع بإنجاز طريق في الناصرية

15 تشكيلاً من الإسكان يحصل على شهادة الجودة الدولية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

باسم الركابي- ذي قار

اعلنت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة آن نافع اوسي عن حصول خمسة عشر تشكيلاً من تشكيلات الوزارة على شهادة الجودة الدولية والوطنية 9001. وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس أن (الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في نظام الجودة الايزو من خلال حصول عدداً من تشكيلاتها على تلك الشهادة العالمية والتي من خلالها نسعى الى تقديم افضل الخدمات للمواطنين سواء الموظفين في الوزارة او المراجعين)، مؤكدة ان (مفهوم الجودة توسع ليشمل نطاقاً واسعاً من المناهج والاساليب والادوات وتحسين الاداء من خلال تطوير المهارات واعداد البرامج التدريبية الخاصة بهم على اعتبار ان عملية اشراك الموظفين العاملين في المؤسسة بعملية البناء والاعمار شرطاً اساسياً لتحقيق اي نجاح). وأوضحت ان (دائرة الطرق والجسور ودائرة صندوق الاسكان ودائرة المباني العامة والاسكان والاشغال والصيانة العامة ودائرة الاعمار الهندسي ، دائرة بحوث البناء والمركز الوطني للاستشارات الهندسية ،المركز الوطني للمختبرات والبحوث الانشائية و شركة الفاو الهندسية العامة وشركة اشور العامة للمقاولات الانشائية وشركة سعد العامة وشركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية وشركة المنصور العامة للمقاولات الانشائية وشركة الفاروق حصلت على شهادة الايزو الدولية والوطنية).

شهادة جودة

واضافت ان (هذه التشكيلات التابعة للوزارة حصلت على شهادات الجودة الايزو وذلك لالتزامها بجميع المعايير المعدة لهذا الجانب والذي من شأنها تقديم خدمات كافية الى المواطنين وذو الشأن)، من جانب اخر انجزت الوزارة اعمال صيانة وتبليط عدد من الشوارع الرئيسة في مركز محافظة البصرة. وتابع البيان ان (مديرية بلدية البصرة التابعة لمديرية البلديات العامة إحدى تشكيلات الوزارة أعدت خطة خدمية لصيانة وتبليط الشوارع الرئيسة وترقيع المتضرر).

و اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري عن قرب افتتاح الطريق الحولي غرب مدينة الناصرية مركز المحافظة الايام المقبلة بعد ان بلغت نسب انجازه 97 بالمئة، فيما اكد ان الشارع يسهم عند انجازه بفك الاختناق المروري. وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان) امس خلال اشرافه على سير العمل ولقائه الفريق الهندسي والفني المشرف على تنفيذه انه (سيتم افتتاح مشروع الطريق بعد ان حققت الشركة المنفذة للمشروع نسبة انجاز تصل الى97 بالمئة)، مؤكدا ان (مشروع الطريق الحولي ذو ممرين تم اكساؤه باكثر من 24 الف متر مربع من الكونكريت وكذلك التبليط، بالاضافة الى اكمال اعمال الرصيف بمساحة 18 الف متر مربع بعد اكسائها بالانترلوك المقرنص).واضاف الناصري انه (تمت انارة المشروع باكثر من 75 عمودا من الانارة الفولكلورية، التي ستضيف لمسة جمالية على الشارع). واوضح ان (الطريق الحولي الممتد من مدينة الصدر الى بداية طريق الجامعة بطول 2600 متر يمكن ان يسهم في فك الاختناق المروري والتخفيف من زحام المركبات ولاسيما الكبيرة منها).

مثمنا (جهود الشركة المنفذة والدوائر الساندة لها في اكمال المشروع ضمن التوقيتات المحددة). وكان الناصري اعلن في 18 كانون الثاني عام 2016 المباشرة بتنفيذ مشروع تبليط الشارع الحولي غربي الناصرية بطريقة الدفع بالاجل من قبل شركة نور الناظر.

وضع آجل

واشار البيان ان (طول الطريق مع فروعه يبلغ 2600 متر وبعرض تصميمي 30 مترا، وهو بممرين كل ممر بعرض 9 امتار ونصف المتر وجزرة وسطية بعرض خمسة امتار وارصفة بعرض 3 امتار لكل رصيف، والشارع ينفذ بطريقة الدفع بالاجل ضمن مشروع الشوارع المتعددة في الناصرية والذي يشمل ايضا شوارع حي الشموخ الذي تم انجازها?وبكلفة اجمالية تقدر بـ 10 مليارات و668 مليون دينار.