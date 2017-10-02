ذي قار تناقش جنوح وإنحراف الشباب وخطط المعالجة

الهجرة تشمل 262 عائلة نازحة في بعقوبة بالمساعدات

ديالى ــ سلام عبد الشمري

ذي قار – باسم الركابي

اعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة ديالى عن ان ملاكاتها الميدانية قامت بتوزيع سلات غذائية بين العوائل النازحة الى مخيم سعد للنازحين في قضاء بعقوبة مركز المحافظة .وقالت مديرة الدائرة ابتهال الدايني لـ(الزمان) أمس ان (الملاكات الميدانية للدائرة قامت بتوزيع سلات غذائية بين العوائل النازحة الى مخيم سعد للنازحين)،

واضافت ان (المساعدات الانسانية التي تم توزيعها امس الاثنين الخامس والعشرين من ايلول الجاري شملت 172 عائلة نازحة الى المخيم من اجل تخفيف العبء عنهم نتيجة لطول فترة نزوحهم والتي امتدت منذ حزيران 2014 ولغاية الان)، واوضحت الدايني، ان (الملاكات الميدانية قامت ايضا بتوزيع 90 سلة غذائية وسلة ملابس بين نازحي مخيم البوحنيحن في ناحية العظيم ضمن قضاء الخالص)، وتابعت ان (الدائرةعلى تواصل مباشر مع كافة النازحين في المخيمات والعائدين الى مناطقهم المحررة للوقوف على معاناتهم والمعوقات والصعوبات التي تواجههم ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الدوائر المعنية ، اضافة الى شمولهم بالمساعدات الواردة اليها من وزارة الهجرة والمهجرين من اجل تجاوز الازمة التي يمرون بها نتيجة النزوح) .

معالجة الجنوح

الى ذلك ناقشت محافظة ذي قار معالجة الجنوح والانحراف عند الشباب بمشاركة عدد من القضاة والحقوقيين والمختصين وممثلين عن دوائر الدولة ذات العلاقة وبرعاية مؤسسة أنهر لتعليم حقوق الأنسان وبدعم من منظمة اليونسيف.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (النائب الأول للمحافظ عادل الدخيلي ترأس اجتماعاً موسّعاً لمعالجة الجنوح والانحراف عند الشباب بمشاركة عدد من القضاة والحقوقيين والمختصين وممثلين عن دوائر الدولة ذات العلاقة، برعاية مؤسسة أنهر لتعليم حقوق الأنسان وبدعم من منظمة اليونسيف)،

واضاف ان (الدخيلي ناقش مع المجتمعين اسباب مشكلة جنوح الاحداث وانحرافهم ودور الدوائر المعنية بالمحافظة في الحد من تلك الظاهرة والمسؤولية الملقاة تجاه الجميع لمعالجتها والمتابعة المستمرة لتفادي انتشارها)،

مشيرا الى (ما تخلّفه تلك الظاهرة من تأثيرات نفسية واجتماعية على شخصية الشاب وما تتركه من آثار سلبية وخطرة على المجتمع في مجالات الجريمة والسرقة وانتشار المخدرات والفساد والانحلال الخلقي).

دور المؤسسات

وشدد الدخيلي خلال الاجتماع على (دور المؤسسات الحكومية و الدينية والاجتماعية للتصدي لهذه الانحرافات ومحاربتها وتحمل مسؤولية معالجة أسبابها والوقاية منها).

وأوضح أن (جنوح الاحداث مشكلة شائكة تتطلب حلولاً يشارك فيها الجميع بدءا بالمجتمع ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة)، مضيفاً أن (المشكلة لا يمكن ان تحل بين ليلة وضحاها ولا بد من تحليل شامل لها واتخاذ التدابير اللازمة لدعم الاحداث بإقامة مراكز مجتمعية تأوي الشباب ومراقبة مناطق اللهو وسواها)، واوضح الدخيلي ان (عاملي الأسرة والتعليم ودورهما الكبير في هذا المجال، بالاضافة الى دور الشرطة في حماية الاحداث والتعامل الإنساني معهم)، موجها (ممثلي الدوائر بعرض برامج عملهم والاستماع إلى المقترحات والاسهامات التي يعتقدون بأهميتها للحد من جنوح الأحداث وأهمية توزيع الادوار وعرض مسؤوليات الحاضرين في معالجة المشكلة بأفضل الوسائل المتاحة) .